Зволікаючи з допомогою Україні, Захід дає путінському режиму шанс на перемогу. Цього не може трапитися

Міжнародна Мюнхенська конференція, мета якої — обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони, вважається найбільшим у світі зібранням, де обговорюють такі питання. Її учасники — світові політичні лідери, провідні експерти, громадські діячі. Мюнхенська конференція проходить із 1963-го. Проте цього року вперше в історії її проводять в умовах, коли в серці Європи триває кровопролитна загарбницька війна, яку розв’язала ядерна держава проти сусіда, — росія проти України.

Уперше на Мюнхенській конференції головував її новий очільник Крістоф Гойсген, в минулому дипломат, ексрадник колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель. Крістоф Гойсген займає набагато жорсткішу позицію щодо росії, ніж його попередник Вольфганг Ішінгер. Він підтримав ідею постачання Україні бойових літаків, виступав за повернення Криму Україні й заявляв про необхідність депутінізації росії.

Світова спільнота має захистити принципи, на яких ґрунтується світовий порядок і які поставила під сумнів росія та її президент володимир путін, напавши на Україну, заявив, відкриваючи конференцію, Крістоф Гойсген. «Рік тому ми сподівалися, що єдність міжнародної спільноти може зупинити путіна, але цього не сталося. путін порушив усі основи цивілізації: уперше після Другої світової війни одна країна в Європі відмовила у праві існування іншій суверенній державі», — сказав він.

За словами глави Мюнхенської конференції, рік російської агресії призвів до появи 14 мільйонів переміщених осіб, десятків тисяч убитих і поранених. Він наголосив, що необхідно забезпечити відповідальність і покарання за злочин, скоєні росією, посилити повноваження Міжнародного кримінального суду та вирішити питання підсудності злочину агресії, повідомляє Інтерфакс.

«Ми бачимо на території України не боротьбу між Заходом і Сходом, НАТО і росією, а боротьбу між верховенством закону і владою сильного», — сказав Крістоф Гойсген. Він зауважив, що провина путіна полягає ще у тому, що розвинені країни змушені витрачати мільярди доларів на озброєння замість того, щоб використати їх на розв’язання кліматичних та екологічних проблем — найбільших загроз, які стоять перед людством.

Виступаючи перед учасниками Мюнхенської конференції через відеозв’язок, Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке зволікання західних партнерів у підтримці України — помилка.

«росія намагається виграти час, торгуючись зі світом. На жаль, вона має намір знищити багато людських життів. І тому ми повинні поспішати. Нам потрібна швидкість. Швидкість наших домовленостей. Швидкість рішень для обмеження російського потенціалу. Швидкості нема альтернативи. Бо швидкість зараз — це те, від чого залежить життя», — цитує Президента пресслужба ОПУ.

Він ще раз наголосив, що не існує альтернативи наданню швидкої допомоги Україні, бо від цього залежать життя людей. «Зволікання завжди було і є помилкою», — заявив Володимир Зеленський. За його словами, доки між західними країнами тривають переговори, як посилити оборону України сучасними танками, кремль думає, як задушити Молдову.

«Доки ми переконуємо, що Україні потрібна сучасна бойова авіація, кремль уже переконав іранський режим. Як результат — не лише вбивчі іранські дрони в українському небі. Але й також щось, чим кремль заплатив за це. Чи впевнені ви, що це лише гроші?» — сказав Володимир Зеленський.

кремль має програти, інакше буде знищено безпеку всього континенту. «Якщо ви відкладатимете рішення, це буде ресурсом для путінської диктатури. Так було роками», — зауважив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що визволення України означатиме і визволення всієї Європи, «бо коли російська зброя стріляє в нас, її приціли вже наведені й на наших сусідів».

Після виступу Володимира Зеленського до учасників конференції звернувся федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пообіцяв і надалі підтримувати Україну, зберігаючи баланс між максимально можливою допомогою та наміром не перетворитися на безпосереднього учасника війни. Він також пообіцяв і надалі переконувати союзників приєднатися до коаліції країн, які погодилися передати Україні сучасні танки.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав вступ України в НАТО. «Ми не хочемо, щоб Україна була буферною зоною», — заявив політик і закликав Захід «бути сміливим, оскільки йдеться про майбутнє Європи на десятиріччя».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликає надати Україні все необхідне для перемоги. «Ми вже можемо зробити деякі важливі висновки цієї війни. По-перше, ми повинні продовжувати і збільшувати нашу допомогу Україні. путін не планує миру, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає доказів того, що його амбіції змінилися. Він мобілізує сотні тисяч військових, приводить економіку у воєнний стан, звертається до інших авторитарних режимів, як-от іран і північна корея, щоб отримати більше зброї», — сказав Генсек. На його думку, ризик ескалації у війні існує повсякчас, але «найбільший ризик полягає в тому, що путін переможе».

На думку Єнса Столтенберга, перемога рф стане сигналом для інших авторитарних режимів, що задля досягнення своїх геополітичних інтересів прийнятно застосовувати силу. Це зробить світ ще небезпечнішим. Він закликав Захід зміцнювати військовий потенціал.