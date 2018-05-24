«Удачі!» — каже немолода вчителька і хрестить спини кількох своїх учнів, які заходять у двері одного з київських пунктів складання ЗНО з математики. Поруч мама тицяє в руку дочці якусь невеличку фігурку зі словами: «Талісманчик не забудь!» Двоє хлопців у черзі на пункт ще раз перевіряють один в одного тригонометричні формули.
Таку картину, мабуть, можна було побачити не лише в Києві. Бо з 22 травня для цьогорічних абітурієнтів українських вишів розпочалася тривожна й хвилююча пора складання зовнішнього незалежного оцінювання. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, цього року для участі в ЗНО зареєстровано 335 843 особи (торік їх було відчутно менше — 240 881 особа). Найбільше зареєстровано для проходження тесту з української мови й літератури — 333 171 особу, з історії України — 168 927, з математики — 112 023, четвертий за популярністю предмет — англійська мова зібрав 89 312 охочих.
Цьогорічне ЗНО з математики минуло без особливих ексцесів. Як повідомили в УЦОЯО, 80 осіб до ЗНО з математики не допустили, бо 37 з них на пункт тестування запізнилися, а ще 43 не змогли надати необхідних для допуску до ЗНО документів. Проте якщо комусь із них вдасться підтвердити, що вони не змогли взяти участь у ЗНО з причин, які не залежали від їхньої волі і дій, то зможуть зареєструватися для участі у додаткові сесії ЗНО, яка відбудеться в липні.
Чи достатньо набраних балів, щоб подавати підсумки ЗНО на конкурсний добір для вступу до вищого навчального закладу, стане відомо у середині червня. Саме тоді спеціальна експертна комісія, засідання якої транслюватимуть онлайн, визначить пороговий бал для кожного предмета ЗНО.
Чимало шкільних учителів і подекуди мас-медіа впродовж року активно нагнітали страх й підігрівали градус щодо «важливості, складності, серйозності» ЗНО та щодо жорстких правил тестування. Перші це роблять для того, щоб залучити собі на додаткові платні заняття якнайбільше наляканих ЗНО учнів. А другі, поширюючи сюжети на кшталт «дівчина знепритомніла на пункті ЗНО» або «на пункті ЗНО школярів обшукували собаки», просто женуться за дешевою сенсацією.
Проте кореспондент «УК», який особисто побував на одному з пунктів складання ЗНО з математики у Києві, мав змогу переконатися, що там панує доброзичлива атмосфера. Учителі-консультанти терпляче й спокійно пояснюють усі правила і вимоги, допомагають розгубленим школярам знайти потрібну аудиторію, а коректний поліцейський, перепрошуючи, перевіряє кожного металошукачем на наявність хитромудрих пристроїв і гаджетів, які категорично заборонено проносити.
До слова, працівники й учні шкіл, де відбувається тестування, у дні їх проведення не мають права переступати поріг своїх закладів.