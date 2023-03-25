Щодня через повномасштабну війну, яку розв’язала сусідня країна-агресор, українці зазнають важких поранень, зокрема втрачають кінцівки. Страждають не тільки військові, а й цивільні, діти. Збільшився травматизм цивільних внаслідок мінної небезпеки, що також привело до зростання показника чисельності людей з інвалідністю. За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за рік воєнних дій понад 10 тисяч українців потребують протезування і забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

Підтримка американських партнерів

Як зазначає директор фонду Віталій Музиченко, нині громадянам, які постраждали внаслідок війни, немає потреби виїжджати за кордон для протезування, оскільки механізм забезпечення допоміжними засобами реабілітації реалізують в Україні за державні кошти.

Але війна триває, і збільшується кількість людей, які потребують допомоги. Нині у країні не вистачає реабілітаційних центрів та фахових протезистів. Хоч працює майже 40 протезних підприємств, таких центрів одиниці. Комплексно до цього питання підійшли на Харківщині, де планують створити регіональний центр реабілітації та протезування.

Цю ініціативу голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко підтримали іноземні партнери під час її робочої поїздки до США. Члени Конгресу, а також президент Фонду Ромула Т. Везермана Меган Моббс запевнили, що можна реалізувати цей проєкт в області, зокрема забезпечити заклад необхідним обладнанням.

Із проханням про допомогу в облаштуванні такого центру звернулися і до Говарда Баффета. Американський бізнесмен і філантроп постійно підтримує проєкти відновлення нашої країни і вже став надійним партнером. Багато чим за рік війни Говард Баффет та його фундація допомогли саме Харківській області. За їхнього сприянням громади отримали партії сімейних продуктових наборів. За сприянням Фонду Говарда Г. Баффета область отримала партію потужної електрогенеруючої техніки та обладнання для її сервісного обслуговування. Ці генератори забезпечують роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури в разі відключення електроенергії через ракетні атаки російський загарбників. Є сподівання, що Говард Баффет не залишиться осторонь і в питанні створення на Харківщині центру реабілітації та протезування. До речі, на такий центр, який вже розпочав роботу у Львові, він пожертвував 16 мільйонів доларів.

Перевагу віддадуть місцевим фахівцям

Львівський Superhumans Center — спеціальна клініка для лікування та реабілітації постраждалих від бойових дій. Очікується, що загалом у Superhumans Center працюватимуть понад 100 лікарів. Там планують відділення реконструкції обличчя, протезування, фізіотерапії та реабілітації. При клініці запрацює і навчальний центр, де медичні фахівці з усього світу проводитимуть навчання для українських спеціалістів.

На відміну від львівського центру, харківський планують відкрити на базі однієї з обласних лікарень, що заощадить кошти на будівництво. До зони його обслуговування потраплять східні регіони України. За інформацією облради, він може з’явитися вже цього року. Щодо фахівців, які працюватимуть у закладі, перевагу віддадуть місцевим лікарям та протезистам. На Харківщині багато кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, існує експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, засноване 1915 року.

Поява на Харківщині центру реабілітації та протезування поліпшить ситуацію з наданням допомоги людям з інвалідністю та постраждалим від війни. У центрі пацієнтові підберуть протез, а після протезування він залишиться в палаті під наглядом лікарів та психологів, звикне до механізму й навчиться за ним доглядати.

Протезування та подальшу реабілітацію для пацієнтів в Україні значно спростили. Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я», яка покликана спростити та поліпшити забезпечення медичними виробами, зокрема допоміжними засобами на всіх етапах реабілітації. Завдяки цій постанові заклади охорони здоров’я зможуть залучати протезистів до роботи в реабілітаційних командах за договорами про співпрацю. А пацієнти матимуть змогу самостійно обрати спеціаліста, який виготовлятиме протез коштом держбюджету. Пацієнти отримуватимуть повноцінну реабілітаційну допомогу з першого дня звернення із травмою чи захворюванням. Їх забезпечуватимуть допоміжними засобами на всіх етапах відновлення. Для кожного команда фахівців створюватиме індивідуальний план відновлення, і не буде потреби звертатися до різних лікарів.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики України, реалізація постанови позитивно позначиться на підтримці осіб, які потребують реабілітації, зменшить кількість людей зі стійким обмеженням життєдіяльності, допоможе їм повернутися до праці та повноцінного життя.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єру»