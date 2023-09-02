Розпочався вже другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль почав з таких слів: «Майбутнє України — це діти, яким попри війну маємо дати найкращу освіту та можливості реалізувати себе і свій потенціал. Хочу подякувати всім вчителям, викладачам, вихователям і педагогічним працівникам, які працюють і будують майбутнє України. Побажати сил та витримки всім за те, що попри безліч викликів продовжують самовіддано виконувати свою роботу. Це надзвичайно важливо, і ми це цінуємо. Бажаю успіху в навчанні всім, хто сьогодні йде у свої класи. Незалежно від того, офлайн чи онлайн. Дякуємо українським воїнам, завдяки яким наші діти можуть піти у школи здобувати знання».

Пріоритети й правила незмінні

За словами очільника уряду, у школи цього року пішли майже 4 мільйони учнів. 10,5 тисячі шкіл фізично відчинили двері з 1 вересня. Понад 6,5 тисячі з них працюватимуть у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі — у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі.

«Безпека дітей була й залишається пріоритетом номер один. Для цього уряд 2023 року надав регіонам 1,5 мільярда гривень для облаштування укриттів у школах. Наразі майже 84% шкіл мають укриття і бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття. Це правило номер один цього навчального року.

Друге правило — доступність освіти для всіх дітей. За 2022-й та 2023 рік ми спільними зусиллями з місцевою владою та міжнародними партнерами відновили, модернізували, переоснастили 270 закладів освіти. Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої роботи», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Доступність освіти — це також про можливість дістатися до школи. Уряд розумів і бачив потребу в закупівлі шкільних автобусів. Тому надав мільярд гривень субвенції на умовах співфінансування з обласних або місцевих бюджетів. І вже 18 областей підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Закупівлі проведено через систему Prozorro Market.

«Завдяки постійній роботі з нашими європейськими партнерами вдалося досягти домовленостей на постачання ще понад 300 автобусів до кінця цього року. Ці автобуси надійдуть від Євросоюзу як гуманітарна допомога. 192 автобуси вже передано у школи», — розповів Прем’єр.

Денис Шмигаль сказав, що там, де навчання офлайн зараз неможливе, підвищується якість і доступність онлайн-освіти.

«Для цього українські вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі — приблизно 36 тисяч. До кінця року учні отримають ще 40 тисяч пристроїв. Це важливо, адже відкриває можливості для кожної дитини здобувати знання, хоч би де вона перебувала. Це стосується й українських дітей, які нині за кордоном. Робимо все, щоб вони не втратили зв’язку з українським освітнім простором. Це одна з важливих передумов для повернення наших людей додому.

Саме тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затверджено типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6—8 годин на тиждень. Оцінки з математики чи, наприклад, природничих наук буде зараховано у школі, в якій діти нині навчаються за кордоном», — нагадав Прем’єр.

Уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу.

«Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий уже мають конкретні напрацювання, які до кінця року буде презентовано. Ідеться про п’ять напрямів: підвищення рівня навичок освітніх менеджерів; підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів; сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ; оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти; новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами», — повідомив очільник уряду.

Рішення уряду

Кабмін встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз’яснили, що затверджений урядовою поставою Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб уперше визначає механізм утворення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО.

Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлено вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами тощо.

«Обласні, Київська міська військові адміністрації зобов’язані у шестимісячний термін створити умови в місцях тимчасового проживання відповідно до затверджених стандартів. Рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання. А також затвердити перелік таких місць на території відповідної області. У подальшому такий моніторинг проводитимуть один раз на шість місяців», — ідеться в роз’ясненні міністерства.

Уряд спрямував 277,7 мільйона гривень на компенсації за спожиті за січень — квітень 2023 року комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Понад 9,1 мільйона гривень компенсації отримають заклади державної форми власності, що належать до сфери управління різних міністерств, понад 24,3 мільйона — заклади освіти державної та приватної форм власності, понад 238,2 мільйона — комунальні заклади, державні заклади освіти, передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності тергромад області та району, понад 5,9 мільйона — приватні заклади (крім приватних закладів освіти).