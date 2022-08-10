Меморандум про партнерство та створення простору найбільшого сприяння підписали Рівненський обласний центр зайнятості, громадська спілка «Рівне ІТ-кластер» і ТОВ «Ігрова студія майбутнього «Фугас». Це рамковий документ, розрахований на довготермінову співпрацю в цифровій галузі. А втілювати його почнуть днями з підготовки першої групи фахівців, яких потребує ринок не лише України, а й світу.

«Навчальні курси, які готують таких фахівців, орієнтовані насамперед на кошти студентів. Але, на жаль, не дають знань і навичок, яких потребує ринок праці. Тому в молоді, яка з дипломом чи сертифікатом приходить до нас на роботу, не вистачає ні технічного досвіду, ні спеціалізованих знань, ні гнучких навичок. Тому ми власними силами розробили навчальні програми, спрямовані на практичні навички, що потрібні вже сьогодні. Адже нашій індустрії кордони не заважають. Натомість українських фахівців цінують у Європі та світі, їх активно шукають роботодавці. Тому війна — це одночасно й великі можливості для ІТ-галузі», — каже представник «Фугасу» Михайло Бойко.

Служба зайнятості Рівненщини, яка чутливо реагує на потреби ринку, запропонувала компанії об’єднати зусилля для підготовки таких фахівців поки що з числа зареєстрованих безробітних. Отже, на сучасній базі одного з найкращих в Україні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості навчатимуть за програмами, що їх створили самі айтівці.

Перша група — це десятеро людей віком до 40 років з технічною та інженерською освітою, які готові щонайменше чотири години щодня присвячувати роботі з навчальними матеріалами та програмами. Це буде тримісячний ІТ-інтенсив. У підсумку кожен слухач створить власний освітній проєкт, готовий до публікації на спеціальних ресурсах. Це чудова конкретика для портфоліо під час працевлаштування.

«Ми намагаємося реагувати на потреби роботодавців на випередження. Війна скоригувала статистику безробіття так, що воно значно помолодшало: тепер у нас на обліку 60—70% — люди до 30 років. А ще 53 тисячі зареєстрованих на Рівненщині внутрішньо переміщених осіб, яким доводиться починати трудове життя спочатку. Цей проєкт для тих, хто хоче розвиватися в сучасних трендах, належно заробляти і достойно жити.

Нині впровадженню цифрових технологій в усі сфери життя в України вчаться інші. Хто ще має «Дію», яка може все або майже все? А ще за цим проєктом — розвиток економіки держави через зайнятість людей та податкові надходження. Нас цікавить конкретний результат: працевлаштування слухачів після трьох місяців безплатного для них інтенсиву», — каже директор обласної служби зайнятості Іван Ткачук.

До речі, дехто вже заявив про свій намір створити ФОП.

«Однак ФОП — це певний ризик і юридична відповідальність, тому не кожен готовий одразу на це наважитися, — розповідає голова правління ІТ-кластеру Рівненщини Вячеслав Мельник. — Але з нашого попереднього досвіду неформального навчання (зокрема в Національному університеті водного господарства та природокористування) без роботи не залишився жоден слухач

Нові технології — це те, що з нами постійно. Інколи хочеться відкласти телефон бодай на певний час, але життя збудоване так, що не можна цього зробити. Нині в Рівному понад 5 тисяч ІТ-фахівців, це велике середовище і платники податків. І наше спільне завдання — щоб ці люди залишилися в Україні й розбудовували її».

До речі, розпорядженням Кабінету Міністрів України №737 Державну службу зайнятості визначено одним з виконавців експерименту з неформальної освіти «Старт в ІТ». Уряд упроваджує його, розуміючи значення для воєнної економіки. Ідеться про добір закладів, які отримають базове фінансування на підготовку фахівців ІТ-галузі. Загалом держава передбачила на це півтора мільярда гривень. До їхнього переліку можуть увійти й рівненські компанії, які мають досвід створення потрібних у житті програм. Отже, Рівненщина й тут спрацювала на випередження.

До речі. Із 16 серпня в області впроваджуватимуть ще один пілотний проєкт Career Passport Ukraine (паспорт кар’єри). 220 старшокласників, які добре володіють англійською, розпочнуть навчання за цією унікальною цифровою програмою. Її теж створили в Рівному за підтримки великих гравців ІТ-ринку. Згодом наберуть групу із 5—7 тисяч учасників з усієї України, тож проєкт розвиватиметься в геометричній прогресії й трансформується в національний. Навіть за умов війни освіта — саме та галузь, де один долар інвестицій дасть щонайменше п’ять.