До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Лілія Юрченко викладала біологію у загальноосвітній школі Зноб-Новгородської ОТГ Шосткинського району на Сумщині за півтора десятка кілометрів від російсько-українського кордону. Як каже, не думала, що із часом доведеться залишити рідні місця, педагогічний колектив і разом із сином-п’ятикласником Нестором шукати притулку в Сумах.

Але сталося саме так, і торік у серпні вони виїхали із Зноб-Новгородського, оселилися в обласному центрі, набувши статусу внутрішньо переміщених осіб. Дізнавшись, що 16 січня цього року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розпочинає роботу один з перших в Україні освітній хаб, завітала із сином на його відкриття. Тут познайомилася з такими самими, як і сама, переселенцями. З’ясувалося, що їх чимало, до того ж із дітьми-школярами переважно із прикордонних об’єднаних територіальних громад і насамперед Хотінської Сумського району, що зазнає постійних ворожих обстрілів з російської території. Тож аби не випробовувати долю, батьки зважилися на переїзд і турбуються про те, щоб їхні діти здобули повноцінну освіту. На допомогу в цьому прийшов хаб, оснащений сучасним навчальним обладнанням, робота якого повністю підпорядкована потребам учнів категорії.

Освітній простір у воєнний період

Як наголошує директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, для Сумщини як прикордонного регіону в умовах воєнного стану наявність такого хабу важлива і потрібна. Адже саме тут діти ВПО мають змогу здобувати в очному форматі не тільки повноцінну освіту, а й психологічну підтримку, якої потребують.

Основними напрямами діяльності хабу визначено організацію та проведення освітніх, дослідницьких, просвітницьких, соціальних та мистецьких заходів, надання допомоги учасникам освітнього процесу та окремим категоріям педагогічних працівників з питань підготовки до Національного мультипредметного тесту, використання здоров’я збережувальних технологій, упровадження STEM-освіти, навчання цифрової грамотності, методичний супровід, психологічна підтримка, сприяння реалізації учнівських ініціатив. Школярі мають змогу брати участь у різноманітних освітніх проєктах та науково-практичних заходах: тренінгах, майстер-класах, воркшопах тощо.

Хаб працює на базі чотирьох аудиторій: природничо-математичної та початкової освіти, комп’ютерний та клас психологічної підтримки. Аби освітній процес проходив якісно і повноцінно, належну турботу виявив Фонд освітніх ініціатив на чолі з Антоном Дзюбою, передавши повний комплект сучасного обладнання, а нещодавно доповнивши ще й потужним генератором. Відтепер заняття відбуватимуться навіть без стаціонарної електроенергії. Це різні ноутбуки, інтерактивні панелі та мультимедійні комплекси і проєктори, проєкційний екран, мобільна природничо-наукова та STEM-лабораторії, персональні ПК, планшетний комп’ютер тощо. Одне слово, все, що потрібне для повноцінного навчання.

«Доброго ранку, розпочинаємо урок»

Т.в.о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Сергій Грицай пропонує ознайомитися з розкладом роботи хабу, в якому першу половину дня відведено урокам, а другу — консультаціям у різних галузях, зокрема природничій, мовно-літературній, інформатичній, психологічній підтримці та іншим. А також побувати в навчальній аудиторії.

Там зустрілися з Лілією Юрченко, яка, як з’ясувалося, на пропозицію керівництва інституту працює в хабі. Зізнається, що впродовж року в руках не тримала вчительської крейди, тож залюбки погодилася долучитися до когорти викладачів. І ще тут навчається син Нестор. За словами учня, в хабі цікаво не тільки йому, а й друзям, з якими познайомився. Серед них Артем Демиденко та Денис Товстуха із сіл Писарівка та Кіндратівка Хотінської ОТГ. Хлопці кажуть, що навчаються в комфорті і спокої — на відміну від обстановки в їхніх школах, де обстріли не давали змоги зосередитися на навчальному матеріалі, доводилося ховатися в укриттях.

За словами координатора хабу старшого викладача кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Вікторії Перлик, налагоджено тісну співпрацю з керівниками відділів освіти низки ОТГ і насамперед Хотінської, звідки навчаються майже 30 учнів. Усього ж хаб уже відвідали понад 60 школярів.

Як вважають начальник відділу освіти Хотінської селищної ради Андрій Іванченко та директор Хотінського ліцею Людмила Гученко, у Сумському хабі створено всі умови для здобуття належної освіти в очному форматі, надання психологічної допомоги — це якісно новий сучасний освітній простір для дітлахів, на долю яких випало важке воєнне випробування. Проте вони впевнені: неодмінно буде перемога, й учні з батьками повернуться до рідних домівок, де в мирних умовах здобуватимуть освіту.