Завзяття професійних аферистів, яке ослабила повномасштабна війна з російськими загарбниками, знову розцвітає. Шахраї виходять на полювання не тільки з новими надіями, а й за оновленими сценаріями видурювання коштів. Поповнення власних кишень грішми пересічних українців декому здається такою заманливою й певною справою, що маніпулятори готові ризикнути своїм добробутом.

Таке привабливе крутійське ремесло

Одна з жительок Черкас вирішила провернути таку аферу. Мешкаючи в обласному центрі вже чотири роки, вона подумала: чому б не видати себе за переселенку, адже місце її реєстрації — місто Каховка Херсонської області? Дуже вже кортіло одержати фінансову допомогу, яку видають справжнім переселенцям. Дарма що це суперечить закону. Може, ніхто не помітить?

Спочатку й справді маніпуляція пройшла непоміченою. Так і привласнила 25 тисяч гривень. Однак усе таємне стає очевидним. Поліція викрила шахрайство. Під час досудового розслідування громадянка змушена була відшкодувати привласнені кошти. А водночас і поміркувати над своїм учинком.

Її колега по крутійському ремеслу з Умані вирішила зацікавити потенційних клієнтів жіночим одягом, який вона буцімто продає. Оголошення про це розмістила на одному з популярних сайтів. Під час спілкування з потенційними покупцями 27-річна шахрайка вимагала обов’язкової повної або часткової передоплати за товар, а отримавши завдаток, зникала й на зв’язок із клієнтами більше не виходила. Поки що слідчим удалося встановити сімох ошуканих громадян, однак можливо, що їхній список поповниться.

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури громадянку повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств Черкаської районної ради навіть не шукала схем, щоб закамуфлювати свою оборудку. Просто переказувала бюджетні кошти на карткові рахунки власних батьків як заробітну плату, достеменно знаючи, що жодних трудових відносин між ними та комунальним закладом не існує. Але цього здалося мало. Зловживаючи службовим становищем, посадовиця безпідставно переказувала бюджетні кошти на власний картковий рахунок із призначенням платежу як «заробітна плата» та ще й у завищеному розмірі. Внаслідок неправомірних дій зловмисниця завдала збитків комунальному підприємству на суму понад 800 тисяч гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури громадянку повідомлено про підозру за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

А на вигляд такий інтелігентний

Однак усіх згаданих аферистів, здається, перевершив 38-річний житель Кременчука, який гастролював на Черкащині, а раніше, як розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк, його вже судили за схожі злочини. Він мав пристойний зовнішній вигляд, отож сподівався, що ніхто не запідозрить його в незаконних маніпуляціях. Завітавши до поштового відділення в селі Руська Поляна Черкаського району, шахрай забажав одержати посилку, яка надійшла на його ім’я. У посилці мав бути мобільний телефон дорогої марки. Уважно оглянув вміст посилки і повернув її поштовикам нібито через те, що товар йому не підійшов. Сів на автомобіль і хутко зник у невідомому напрямку.

Однак пильність руськополянських поштовиків виявилася на висоті. Розгорнувши пакет із посилкою, яку належало надіслати назад відправникові, вони побачили в коробці замість телефона… пачку з майонезом. Виявляється, така афера була далеко не першою в його практиці. Поліція оперативно прибула на місце злочину. Від уважних очей працівників пошти не сховалися певні характерні особливості афериста. Вони згадали й марку його автомобіля та запам’ятали колір. Уже наступного дня завдяки чіткому орієнтуванню зловмисника було помічено у зовсім іншому населеному пункті — сусідньому селі Дубіївка. Він знову приїхав до поштового відділення, щоб оглянути чергову посилку. Щоправда, надіслану вже на інше ім’я. Тут його й затримали працівники поліції.

Про свою оригінальну схему збагачення зловмисник у деталях змушений був розповісти в поліції. Він замовляв дорогі телефони на різні поштові відділення, під час огляду замінював смартфони на заздалегідь підготовлені коробки-муляжі аналогічної ваги з майонезом чи іншим соусом. У поліції зазначають, що за фактом правопорушення було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 — шахрайство. Громадянинові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

В Умані поліція затримала учасників угруповання зі значно вищим апетитом: вони вимагали від жертви понад 40 000 доларів США боргу. Фігуранти діяли під дахом місцевого кримінального авторитета. 30 березня їх затримали під час передачі частини визначеної суми. Уманець звернувся до поліції й повідомив, що невідомі тривалий час йому погрожують та вимагають повернути 41 000 доларів США, які начебто їм заборгував його син, який уже тривалий час живе за кордоном. Від залякувань зловмисники перейшли до пошкодження особистого майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області Нацполіції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали двох фігурантів під час одержання ними частини боргу, якого не існувало.

Насамкінець. Торік Генеральна прокуратура зафіксувала понад 32 тисячі справ про шахрайство в Україні. За інформацією речниці НПУ Мар’яни Реви, торік кількість шахрайств зросла майже на 40%. Як буде цього року — побачимо. Проте привертає увагу те, що, як повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, до суду такі справи чомусь доходять далеко не всі. Як зауважують у поліції, ця категорія зловмисників дуже гнучко в нинішніх умовах реалізує всі схеми, починаючи від шахрайств щодо оренди житла і до оборудок, пов’язаних з розшуком зниклих осіб. Разом з воєнною небезпекою українцям доводиться боротися й проти внутрішнього ворога, кримінальних елементів. Об’єднавши зусилля з поліцією, СБУ та іншими правоохоронними органами, ми зробимо наше суспільство здоровішим, а життя — безпечнішим.