Денис Шмигаль наголосив, що підсумки візиту урядової команди до Канади та США зроблять нашу країну сильнішою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що підсумки візиту урядової команди до Канади та США зроблять нашу країну сильнішою

«Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука нашої перемоги та відновлення України. Тому минулого тижня здійснили важливий і продуктивний візит до Канади та США. Два наші стратегічні партнери. Основа проукраїнської коаліції. Союзники підтвердили свої слова, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. До повної нашої перемоги». Цими словами розпочав промову перед засіданням Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що підсумки цієї поїздки зроблять нашу країну сильнішою.

Стабільні фінанси і відновлення

Так, маємо підтвердження, що нова програма з МВФ — частина довгострокової підтримки на загальну суму 115 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечать стабільність нашої економіки та фінансової системи.

Із 24 лютого минулого року США надали нам 15,5 мільярда доларів бюджетної підтримки. Отримали запевнення від міністра фінансів США про додаткову фінансову допомогу до вересня.

Також про наміри надати додаткові 3,1 мільярда євро йшлося під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини. Франція планує надати 2 мільярди євро в межах довгострокового фінансування. Данія створює спеціальний фонд на підтримку України на мільярд євро. Швейцарія надає 1,8 мільярда франків на найближчі роки.

Окремо, за словами Дениса Шмигаля, маємо важливу домовленість із Японією. Крім довгострокової програми підтримки, Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків під час інвестицій в Україну. Це внесок до MIGA, який дасть нам змогу набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції. У США підписано меморандум із DFC та USAID про підтримку залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів відновлення й розвитку.

Одна із ключових тем обговорення підчас візиту — План відновлення України. Таке відновлення, за словами глави уряду, починається вже цього року, і державі потрібно мобілізувати 14,1 мільярда доларів на відповідні проєкти. Є підтвердження від міністра фінансів США Джанет Єллен про надання 1,5 мільярда доларів на швидке відновлення плюс 800 мільйонів доларів на енергетику.

Одним із ключових партнерів у відновленні стане Світовий банк. Домовлено активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз.

У галузі енергетики це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів. У Вашингтоні, за словами Прем’єра, підписано угоду на перші 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики та систем теплопостачання в українських містах.

У транспортній інфраструктурі — проєкт RELINC. Бюджет програми — 585 мільйонів доларів.

У галузі охорони здоров’я та відновлення лікарень — проєкт Heal Ukraine. Загальний обсяг програми — 368 мільйонів доларів.

«Із групою Світового банку домовилися про спеціальну програму для реагування на виклики та для відновлення України. Завдяки цій програмі зможемо залучити від МБРР до 6 мільярдів доларів додаткового фінансування. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року», — повідомив Денис Шмигаль.

Глава уряду анонсував схвалення рішення Кабінету Міністрів, яке дасть змогу продовжити проєкт з Європейським інвестиційним банком для відновлення Миколаївводоканалу. Це поліпшить систему водопостачання та водовідведення в місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи.

«Друге рішення, яке також ухвалюємо для відбудови, — угода із Сітібанком, яка дасть змогу Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову шести мостів та шляхопроводів. Це проєкти в Київській області, які поліпшать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території», — повідомив Прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, завдання віцепрем’єр-міністра з відновлення, відповідного агентства, місцевих адміністрацій — щоб усі ці ресурси, які залучаються та мобілізуються, було використано ефективно та прозоро. Усі проєкти слід втілювати швидко. Результат чекаємо вже цього року.

Правильні кроки та енергонезалежність

Повертаючись до підсумків візиту в Канаду та США, глава уряду наголосив, що санкції проти агресора — ще одна тема, яку постійно порушувала українська делегація: «Активно переконуємо партнерів почати санкціонувати ядерну галузь росії та відмовитися від російського ядерного палива. Бачимо прогрес у цьому питанні».

Під час візиту США запровадили санкції проти структур росатому. США, Канада, Японія, Велика Британія та Франція під час саміту G7 домовилися активізувати роботу для ізоляції росії в питаннях ядерної енергетики.

«росію слід викинути з ланцюгів постачання ядерного палива. Вдячні партнерам і особливо Японії, яка головує в G7, за цей правильний крок», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, Україна посилює власну енергонезалежність. Під час візиту в Канаду між державною компанією «Енергоатом» та канадською компанією САМЕСО було укладено угоду, яка стала завершальним етапом реалізації програми використання українського урану у виробництві ядерного палива для АЕС України. Україна відмовилися від закупівлі ядерного палива в росії, а ця угода з Канадою дасть змогу забезпечити наші АЕС ресурсом для продовження їхньої роботи.

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«Урядового кур’єра»