Журналісти із прифронтової Донецької області — представники телеканалу «Донеччина TV» Владислав Бобрун та Марія Деревягіна отримали сертифікати про проходження тижневого циклу тренінгів та семінарів у межах міжнародного проєкту «Медіадіалог для демократії і миру», що відбувся на Волині. Такі самі документи отримали юні журналісти і студенти факультетів журналістики чотирьох областей України — учасники освітньої програми, яку реалізують уже впродовж п’яти років за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Участь у ній, окрім німецьких експертів, цього року взяли колеги з України, Білорусі, Польщі, Грузії, Вірменії. А високий авторитет і значення проєкту підтверджує й те, що на його відкритті в Луцьку виступила Перший секретар посольства ФРН в Україні керівник відділу преси Аннетт Пьолькінг.
«Під час спільного навчання молоді журналісти отримають можливість більше дізнатися про ситуацію в інших країнах «Східного партнерства», встановити професійні зв’язки з журналістами та громадським сектором. Звичайно, ситуація в Україні, Грузії та Вірменії не однакова, і виклики для місцевих журналістів різні. Проте є безліч спільних проблем, над якими працюють колеги: криза традиційних медіа, зовнішня інформаційна агресія, вплив соціальних мереж. Тому дуже важливо, що учасники проєкту порушують актуальні теми і шукають шляхи порозуміння в суспільстві», — сказав один з організаторів професор із Німеччини, керівник суспільного телеканалу Open Channel TV Ludwigshafen Вольфганг Рессманн.
За словами організатора з українського боку — керівника «Форуму українських журналістів», головного редактора видання «Волинська газета» Володимира Данилюка, протягом тижня юні українські та закордонні колеги змогли обмінятися думками під час зустрічей у Волинській обласній раді, на факультеті філології і журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, в редакціях і телестудіях місцевих ЗМІ, у благодійному фонді «Волинь-2014», Центрі розвитку місцевого самоврядування, а також ознайомилися з тутешніми туристичними об’єктами та місцями. До речі, завершальний цикл тренінгів відбувся у мальовничому і знаковому для Волині та всієї України місці — на березі озера Світязь. Саме тут молоді журналісти перейшли від теорії до практики: представили напрацьовані за ці дні творчі проєкти — зняті ними на вулицях Луцька відеосюжети на спільні для преси теми. Серед таких, наприклад, сучасні виклики і проблеми місцевих ЗМІ, ставлення пересічних людей до мовного питання, розпізнання фейкових новин у медіа України та Грузії.
Міжнародний захід відбувся за сприяння Національної спілки журналістів України, яка одним із пріоритетів своєї роботи вважає взаємну підтримку представників ЗМІ у всіх країнах світу. «Завдяки злагодженим спільним діям нам вдається чинити тиск на представників влади та правоохоронців у питаннях безпечної роботи журналістів, спонукати і навіть вимагати від політиків, аби ті брали на себе певні зобов’язання у сфері свободи слова. А тому запевняю юних колег: ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку і солідарність», — наголосила перший секретар НСЖУ Ліна Кущ.
До речі, в день закриття міжнародного тренінгу НСЖУ прийняла заяву солідарності з грузинськими журналістами, які постраждали під час масових протестів у країні.