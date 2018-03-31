«Золотом» українського фристайліста Олександра Абраменка на Олімпіаді в Пхьончхані цілком заслужено гордиться наша країна. Але маємо право пишатися й ось чим: тріумфальним досягненням виробників спортивного спорядження, яке сходить із конвеєра фабрики Fischer у закарпатському місті Мукачево.
У негласному заліку брендів, що заочно змагалися між собою в Пхьончхані, наша фабрика посіла перше місце. Мукачівські лижі допомогли олімпійцям із різних країн і континентів вибороти загалом 89 медалей, із яких 35 золоті, 33 срібні та 21 бронзова. Цей медальний ужинок становить 55,6% загальної кількості нагород, отриманих у Південній Кореї в лижних видах спорту.
Сенсаційну статистику оприлюднили днями на самому підприємстві, де нині працюють 1200 чоловік. Ця фабрика із 75-річною історією в новітній історії України отримала друге дихання завдяки австрійському інвесторові. Нині вона випускає близько 3,5 тисячі пар лиж щодня, а протягом року — майже мільйон.
Лижі в Мукачеві виготовляють із чотирьох видів деревини: тополі, бука, берези й екзотичного камфорного дерева Фуми (закуповують у кількох країнах Африки). Українська деревина в загальному обсязі виробленої продукції становить 80%. За рік її переробляють 8 тисяч кубометрів.
Олімпійське «золото» Олександр Абраменко виборов на лижах із багаторічною історією — з назвою «Тиса». Таких, як повідомили на фабриці, тут випускають приблизно 200 пар за рік, і ціна доступна (230—240 євро).
Нині майже вся продукція «Фішера», до якої входять різні види спортивного спорядження, йде на експорт. Проте статистика незабаром може змінитися в бік вітчизняного споживача: до замовлень долучилася українська армія.
Торік для Збройних сил України із «Фішера» відправили першу партію лиж, які використовуватимуть спеціальні підрозділи. Це універсальна модель, яка дасть змогу військовикам успішно пересуватися засніженими територіями під час виконання оперативних завдань.
Цікаво, що мукачівці виготовляють іменні екземпляри для відомих спортсменів і політиків. Серед них були Нурсултан Назарбаєв, Олександр Лукашенко, Віктор Ющенко, Каха Каладзе і ще десятки відомих імен. На лижах цього підприємства закріпилися в еліті світового спорту біатлоністки Олена Зубрилова, Олена Петрова, Лілія Єфремова, лижниця Валентина Шевченко, фристайлісти Станіслав Кравчук і Енвер Аблаєв.
Яскравим виступом у Пхьончхані закріпив високі спортивні досягнення на мукачівських лижах Олександр Абраменко. До слова, він виконав прохання Олімпійського музею в Лозанні і передав йому свою «золоту» лижу з автографом.