На запрошення уряду в Україну прибула і розпочала роботу місія МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії), яка має здійснити візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, адже нині росія поставила всю Європу та світ на межу першого в історії людства ядерного теракту. З таких слів почав промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Постійні обстріли та провокації з боку військ рф на території ЗАЕС, розміщення там військової техніки рф, військ рф, боєприпасів, тиск на персонал станції — все це може призвести до непередбачуваних наслідків. Очікуємо, що за підсумками візиту місії МАГАТЕ території ЗАЕС та Енергодара буде демілітаризовано: російські війська і техніка покинуть територію станції так само, як і працівники росатому. ЗАЕС має повернутися повністю під контроль України», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр принагідно подякував персоналу ЗАЕС, який сумлінно виконує свої обов’язки і тримає ситуацію на станції під контролем попри весь тиск та погрози окупантів. Денис Шмигаль назвав це величезним героїзмом персоналу ЗАЕС, який Україна надзвичайно високо цінує.

Щодо підготовки країни до опалювального сезону, то, за словами Прем’єра, станом на кінець серпня накопичено 2 мільйони тонн вугілля, що майже втричі більше, ніж на аналогічну дату торік. Адже українські шахти працюють у режимі 24/7. Газу нині у сховищах 13 мільярдів кубометрів. Активно тривають переговори з міжнародними партнерами про отримання коштів на додаткові закупівлі газу, і попередні домовленості є. Головне, що тарифи для українців залишаються без змін.

Денис Шмигаль зауважив, що працює програма термомодернізації будинків, щоб зменшити споживання енергоресурсів. Через Фонд енергоефективності за час воєнного стану вже компенсовано майже 300 мільйонів гривень для тих, хто термомодернізує свої оселі.

Серед рішень уряду — внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Це означає, що відтепер більше вимушених переселенців зможуть отримати прихисток (безкоштовне житло). У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз’яснили, що в межах програми «Прихисток», яка працює відповідно до цього порядку, знято вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширено перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, запроваджено інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Товариство Червоного Хреста України, згідно з домовленістю з урядом, планує фінансувати повний обсяг витрат на компенсації за розміщення ВПО. Це заощадить істотні суми в держбюджеті (із березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 мільйонів гривень). Тривають переговори про підвищення розміру компенсації на опалювальний період удвічі — приблизно 900 гривень на місяць на особу.

Кабмін удосконалив механізм призначення державних іменних стипендій найкращим молодим ученим за увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України — Героїв Небесної Сотні. Ці стипендії призначають щороку до Дня Гідності та Свободи за вагомий внесок у розвиток української науки, посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у галузі науки й освіти.

Міністерство освіти і науки поінформувало, що ухвалені нині зміни стосуються: з’ясування віку претендентів, яких висувають на здобуття стипендій, і вимог до них; передбачення особистої відповідальності претендентів за достовірність поданих матеріалів; надання права комісії з добору претендентів, які беруть участь у конкурсі, в разі необхідності перерозподіляти стипендії між державними органами та Національною академією наук, національними галузевими академіями наук за умови неподання ними на конкурс претендентів; надання можливості брати участь у конкурсі на здобуття стипендій претендентам, яких висунули ради молодих учених при органах виконавчої влади, не включені до відповідного розподілу.

Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти патріарха кирила та ще семи представників російської православної церкви. У Міністерстві культури та інформаційної політики уточнили, що список ще розглянуть Рада національної безпеки і оборони та Президент України. Їхнє погодження дасть змогу з таким самим списком звернутися до міжнародної спільноти, щоб ввести аналогічні санкції в інших країнах.

«російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Усі, хто має стосунок до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами», — цитує слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка пресслужба міністерства.