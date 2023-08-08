Підтвердженням надзвичайної зацікавленості світу у відновленні стійкого миру та кроком до практичної реалізації української формули миру назвали в Офісі Президента України міжнародні консультації, які відбулися у Джидді (Саудівська Аравія). У другій (після започаткування в червні у Копенгагені (Данія) консультацій щодо ключових принципів миру для нашої держави) зустрічі дипломатичних радників із нацбезпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу було представлено вже понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на перших консультаціях.

За результатами консультацій представники Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Євросоюзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення всеосяжного миру.

«Відбулися дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких маємо будувати справедливий і міцний мир. Була надзвичайно чесна, відкрита розмова. Представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили непохитність своїх країн у дотриманні принципів Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудовано українську формулу миру. Кожна держава-учасниця консультацій має змогу виявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули. Консолідація світу довкола імплементації формули — єдиний шлях до припинення війни й встановлення миру», — заявив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію в Джидді.

В очікуванні безпекових гарантій

У Джидді Андрій Єрмак провів багато двосторонніх зустрічей. Під час усіх обговорювали можливості й деталі реалізації мирних ініціатив України, підготовку до Глобального саміту миру, а також питання фінансової підтримки України та військової допомоги в умовах агресії кремля.

Так, із радником з питань нацбезпеки Президента США Джейком Салліваном обговорено першочергові оборонні потреби України, зокрема щодо посилення української ППО для захисту портової інфраструктури півдня нашої країни. Співрозмовники торкнулися підсумків Вільнюського саміту НАТО й подальших кроків на шляху інтеграції України в Альянс. Андрій Єрмак позитивно оцінив початок переговорів зі США щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для нашої держави.

Спілкуючись із радницею Прем’єр-міністра Канади з питань нацбезпеки та розвідки Джоді Томас, Андрій Єрмак подякував Канаді за істотну підтримку у створенні українського повітряного щита. З огляду на щоденні ракетні атаки рф проти портової та аграрної інфраструктури він наголосив на нарощуванні військової допомоги Україні. Про посилення спроможностей української ППО йшлося й під час переговорів із представниками Швеції, Італії.

Із генсеком і керівником апарату Офісу Президента Фінляндії Хіскі Хауккалою обговорено актуальні потреби українських захисників, а також залучення Фінляндії до гуманітарного розмінування. Андрій Єрмак подякував Фінляндії за приєднання до Спільної декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій для України, ухваленої у Вільнюсі, і наголосив на активізації спільної роботи для укладення відповідної двосторонньої угоди.

Про укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії для України йшлося й на зустрічі з представниками Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Швеції, Данії, Чехії.

На переговорах із головним зовнішньополітичним радником Президента Євроради Саймоном Мордю особливу увагу приділено поступу України на шляху до вступу в ЄС і прогресу у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії. Адже членство України в ЄС — невід’ємна частина безпекових гарантій для нашої держави та запорука сталого миру на євроконтиненті.

Повністю виконати рекомендації Україна планує протягом наступних місяців. І очікує на позитивну фінальну оцінку виконання у межах щорічного пакета з розширення ЄС та на рекомендацію запросити Україну до переговорів про вступ одразу після оприлюднення такої оцінки.

Продовольче питання

Із головним радником з питань зовнішньої політики та безпеки Президента Туреччини Акіфом Киличем обговорено спільні кроки щодо функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Андрій Єрмак подякував за готовність Туреччини виступити лідером у реалізації пункту формули миру щодо продбезпеки.

На переговорах із представниками Саудівської Аравії, Катару, Південно-Африканської Республіки йшлося про те, що ці країни також могли б зробити дієвий внесок у забезпечення продбезпеки, зокрема продовження дії зернової угоди.

Під час зустрічі із представниками Польщі та Словаччини обговорено питання безперешкодного експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів. Андрій Єрмак висловив сподівання, що країни-сусіди України утримаються від запровадження односторонніх обмежувальних заходів на експорт української агропродукції після 15 вересня. Тобто Україна розраховує на зважений єдиний підхід ЄС у питаннях такого експорту.