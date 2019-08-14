Жителів Луганщини приголомшив міжнародний симфонічний концерт у межах проєкту «Музика і діалог», а виступи музик у містах області запам’ятаються на все життя. Цей проєкт четвертий серед акцій Об’єднання VladOpera e.V. (Німеччина), що проходять на Луганщині й ставлять за мету знайти можливості для зближення людей, котрі розділені подіями воєнних років і лінією розмежування.

Люди з футлярами для музичних інструментів повільно заходять у двір багатоповерхівки. Дістають скрипки. Гортають ноти. Поступово навколо збирається натовп. Найсміливіші — найменші: хлопчики підходять аж до підставки для нот. Просто неба звучать Моцарт й Монтеверді. Перші невпевнені оплески від публіки в домашніх капцях, з візочками, зі спортивним м`ячем та велосипедом. Через кілька днів ці люди прийдуть у касу театру по квитки на концерт «Музика і діалог». Колись діти, які почули цю музику, попросять записати їх до музичної школи. І на все життя щасливчикам — спогад про те, як грав у їхньому рідному дворі камерний оркестр!

Зокрема й ось такі концерти малих груп міжнародного колективу оркестру — учасника проєкту «Музика і діалог» чекали на сєверодончан та лисичанців цього літа. Четвертий проєкт, який реалізує в Україні і Сєверодонецьку Петер Шварц разом з об’єднанням VladOpera e.V. (Німеччина), залучає дедалі більше людей. Програма вибудувана так, що всі охочі змогли прийти на відкриті репетиції з вокалу (для цих людей уже довелося організувати додаткові заняття — так багато їх було). Міжнародний оркестр поділився на десять груп, і кожна з них вирушила в різні міста області, щоб зіграти для місцевого населення, а також поспілкуватися з людьми. Найближчі до лінії розмежування концерти відбулися в селі Валуйське Станично-Луганського району, Попасній та Щасті.

Чи не найбільше вразив людей виступ музик у дворах Сєверодонецька та Лисичанська. «Ми іноді не чуємо тих людей, які живуть поруч з нами. Вони працюють поруч, живуть поруч. Але ми нічого про них не знаємо. Тому й виникла ідея зробити такі проєкти, що дали б змогу людям спілкуватися один з одним. Чути одне одного, щоб краще розуміти. На нашу думку, це дуже важливо саме в цей період і саме в цьому регіоні», — каже куратор проєкту Тетяна Плис.

Проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини. Цьогоріч роботу вже поділили з українсько-білоруською ініціативною групою. Відома білоруська композиторка Ольга Подгайська написала присвячення жителям Луганщини. «Ольга Подгайська одна з найвідоміших наших композиторів, спеціально для нашого проєкту написала твір «Присутність» і присвятила його «всім присутнім і всім неоголошеним війнам», — пояснює музичний керівник проєкту диригент Віталій Алексейонок.

«Абсолютно унікальна знахідка проєкту — духовний хоровий концерт українського композитора ХVIIІ століття Максима Березовського, — підкреслює Віталій Алексейонок. — Він навчався в Петербурзі та в Італії. Там познайомився з Моцартом, бо вони перебували в Болоньї одночасно і в них був один викладач музики. Він писав дуже багато різних хорових концертів. Але деякі з них було втрачено. Музикознавець Ольга Шуміліна, яка родом з Донецька та живе у Львові й викладає в тамтешній академії музики, знайшла в архівах різних міст концерти Максима Березовського, які не виконували з ХVIIІ століття. Так у нашому концерті відбулася прем’єра — будемо виконувати твори Максима Березовського вперше».

Склад оркестру, який взявся за високе завдання, багатонаціональний. Диригент Віталій Алексейонок народився в Білорусі, але нині живе й працює в Німеччині: у нього свій оркестр у Мюнхені. Над проєктом працюють 65 людей з України, Німеччини, Білорусі, Вірменії, Грузії та інших країн. Але більшість артистів — студенти та випускники Сєверодонецького коледжу культури і мистецтв.

«Наші студенти із задоволенням взяли участь у роботі, незважаючи на літній час, канікули. Треба дуже багато репетирувати, бо програма різноманітна й складна, — зазначає директор коледжу Марина Яворська. — Також у проєкті беруть участь представники Дрогобицького музичного коледжу, з якими ми співпрацюємо в межах програми культурних обмінів між Луганською та Львівською областями. Отже, вийшла єдина велика сім›я музикантів, де поряд з професіоналами в оркестрі зайняті й початківці».

«Нашу програму склали так, що в ній є діалог різних стилів, діалог учасників оркестру, хору з оркестром, оркестру з публікою. Тобто ми намагалися, щоб комунікації та інтеграція всіх учасників між собою обов›язково спрацювали», — наголошує диригент Віталій Алексейонок.

Хор виконує три твори мовами оригіналів: Моцарта співають латиною, Монтеверді — італійською, Березовського — церковнослов’янською. «Працювати з іншими музикантами неважко, бо ми відкриті люди. І якщо ми європейці, нам взагалі легко спілкуватися, адже говоримо мовою музики», — каже музикант оркестру концертмейстер з Німеччини Юліус Єнс Маєр.

До речі, те, як музикантів вітали слухачі й глядачі на Луганщині, доводить цілковиту правоту такої оцінки.