Мінекономіки та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) підписали угоду про позику на 88 млн доларів за програмою «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) для підтримки малих і середніх підприємств (МСП). Підписи під угодою поставили міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом.

«Укладення додаткової угоди про позику дасть змогу спрямувати 88 мільйонів доларів на втілення таких програм підтримки бізнесу: доступні кредити «5—7—9%», гранти для переробних підприємств, програми відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, стимулювання індустріальних парків. Ми вдячні Світовому банку за додаткове фінансування, яке сприятиме економічному відновленню, підтримці МСП, створенню робочих місць і впровадженню подальших системних реформ», — зазначив Олексій Соболев.

Фінансування цієї програми структуровано як програма, орієнтована на результат (Program for Results, PforR), що означає, що кошти розподіляють на основі досягнення конкретних попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів. Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовують ефективно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, які очолюють жінки, що одержують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій в зелені технології.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які започаткували програму RISE й дали змогу розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку МСП, щоб ті могли відновити діяльність, адаптуватися до нових ринкових умов, отримати необхідну ліквідність та обіговий капітал. Це особливо важливо для підприємств, які постраждали внаслідок війни. У межах угоди передбачено просування сталих та екологічно свідомих бізнес-практик серед МСП, підвищення ефективності державних програм підтримки та забезпечення доступу МСП до експортних ринків.

За підсумками успішного досягнення індикаторів програми у 2024 році до загального фонду державного бюджету було залучено 250 млн доларів за відповідними угодами. Триває виконання індикаторів 2025 року, за підсумками яких розраховуємо отримати надходження обсягом до 300 млн доларів в межах відповідних угод.

Угоди в межах RISE — компонент ширшої стратегії економічного відновлення України та важливий крок у реалізації спільних з міжнародними партнерами зусиль, спрямованих на відновлення та сталий розвиток української економіки, створення додаткових можливостей для малого і середнього підприємництва. Угода про додаткове фінансування підкреслює незмінну послідовність міжнародної спільноти в підтримці економічної стабільності та довгострокового відновлення України. Загалом програма RISE дасть змогу надати підтримку щонайменше 20 000 МСП до 2027 року.

Джерело: Міністерство економіки