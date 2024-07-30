У Києві відбувся 1-й Міжнародний медичний конгрес з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність». У заході взяв участь Президент України, який звернувся до присутніх з вітальним словом.

Виклики військової медицини

«Найперше я вітаю всіх із Днем медичного працівника України! Всіх наших лікарів, медичних сестер і братів та всіх, хто присвятив себе дуже благородній місії: допомагати, лікувати, рятувати українців, рятувати наших воїнів, рятувати наших людей.

Зазвичай у публічному просторі або в розмовах між собою тема обороноздатності країни передусім асоціюється зі зброєю, технікою, оснащенням. І все це дійсно надважливо. Але водночас є річ, яка в контексті війни відіграє не меншу роль, яка так само є зброєю, але іншого характеру. Це фізичне і ментальне здоров’я наших воїнів. Саме тому цей захід є дуже важливим, саме тому військова медицина має завжди бути у фокусі уваги держави.

Адже це про людей. Адже це для людей. Для наших воїнів, їхніх рідних та близьких, бойових медиків і всіх, хто дотичний до цієї сфери, наших волонтерів, наших партнерів — словом, всіх, хто розуміє, що кожен захисник і кожна захисниця, їхнє життя і здоров’я — це найвищий пріоритет для України.

24 лютого 2022 року перед державою постали масштабні загрози, часто не симетричні наявним тоді ресурсам і досвіду. Військова медицина не була винятком. Але завдяки волі та злагодженій роботі вдалося вистояти і надалі подолати чимало викликів. Я вітаю всі реальні кроки, що вже зроблені. Водночас я хотів би наголосити: завдань на цьому шляху ще багато. Вони є пріоритетом. Побудова медичної системи, що відповідає викликам сьогодення, створення єдиного медичного простору, в якому кожен фахівець знає та виконує свою роль, є пріоритетом.

Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець. Має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами.

Перед системою військової медицини стоїть ще чимало викликів, які належить подолати. Як глава держави я обіцяю вам всебічну підтримку в цьому напрямі. Я підписав указ «Положення про проходження віиськовоі служби», який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру.

Захист держави — це безумовно двосторонній рух. І ті, хто захищає державу, мають знати, мають відчувати, що держава захищає їх. У цьому різниця між нами і ворогом. росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів.

Це наше завдання, це наша мета, це наш шлях».

Не втрачаємо здатності рятувати життя

З нагоди Дня медичного працівника Президент Володимир Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статусу національного.

«Я підписав відповідний указ. Це не лише юридичний статус, не лише визнання вашої професійності та внеску у спроможність української медицини — це реальна вдячність усіх нас, нашої держави за вашу роботу. Щотижня по 300 операцій, більшість із яких найвищого рівня складності. Це абсолютно достойна ваша робота, яка додає гідності всій нашій державі», — наголосив Президент.

Не секрет, в Україні нині немає лікарні, яка не відчула б наслідків війни. Усі медзаклади приймають поранених із фронту або зазнають обстрілів від російської армії.

«Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти Охматдиту і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України. Дякую!» — сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх лікарів і бойових медиків, чиї життя забрала війна. Глава держави привітав працівників медустанови та військових лікарів із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Президент вручив нагороди медикам Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національного інституту травматології та ортопедії, Головного клінічного військового госпіталю, Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», Центру екстреної медичної допомоги Харківської області, Великоолександрівської лікарні Херсонської області та Чернігівської міської лікарні № 2. Він поспілкувався з військовими, які проходять лікування в закладі, подякував за захист України та відзначив їх державними нагородами.

Президент і перша леді відвідали «Охматдит»

Президентське подружжя оглянуло корпуси медзакладу, зруйновані та пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір розповіли, що руйнувань зазнали шість корпусів лікарні, зокрема дві будівлі в аварійному стані. Уже вдалося відновити роботу всіх структурних підрозділів, крім відділень трансплантації кісткового мозку та хронічного гемодіалізу, які працюють на базі інших лікарень Києва.

Президент і перша леді ознайомилися із планом відбудови лікарні. Зокрема, в Охматдиті мають намір відновити фасад одного з корпусів і побудувати ще один, завдяки якому з’явиться можливість госпіталізовувати 15 тисяч пацієнтів на рік. Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення «Школи супергероїв» — навчальних класів при медичному закладі.

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з дітьми, які лікуються в онкологічному відділенні Охматдиту, і роздали їм подарунки.

Генеральний директор Охматдиту передав главі держави й першій леді малюнок від одного з пацієнтів.

Джерело: Офіс Президента

Фото з сайту president.gov.ua