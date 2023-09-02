Вересень для жителів на тимчасово окупованих рашистами територіях України розпочинається трохи несподівано. Зокрема окупаційні адміністрації міст та районів ОРДЛО спантеличили тамтешній люд категоричною забороною продавати алкоголь у День знань. Такий відкритий урок боротьби з пияцтвом серед старшокласників і студентів вимушений, проте дуже актуальний: алкоголізацію молоді та всього населення в «республіках» критичною проблемою вважають навіть самі окупанти.

Проте цей наступ на зеленого змія, схоже, має формат шкільної малої перерви. Бо вже напередодні та безпосередньо 10 вересня окупаційна влада, навпаки, посприяє пожвавленню продажу алкогольних напоїв, оскільки на цей день у «нових суб’єктах рф» призначено псевдовибори різного рівня, які повністю підпорядковані кремлю. А сприймати такий фарс на тверезу голову не погодяться ні організатори брутального незаконного дійства, ні його учасники.

На примарну долину дурман упав

Восени 2022 року кремль та його лідер з манією геополітики зробили пропагандистську картинку про входження так званих днр, лнр, а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до складу рф. Імітуючи інтеграцію «нових суб’єктів» до свого простору, в москві насамперед подбали, щоб одноразові керівники-колабораціоністи загарбаних українських міст і сіл звернулися до цвк держави-агресора із проханням провести дійство 10 вересня, коли в рф професійно імітують «єдиний день голосування» на виборах різних рівнів.

Як відбувається підготовка? Що стосується Донецька, то за словами людей, їм нестерпно важко протистояти передвиборчій агітації без алкогольного наркозу. А щодо щедрих обіцянок від кандидатів, то є такі головні враження. Або той, хто обіцяє їм золоті гори, переконаний, що потенційні виборці повірять йому, бо перебувають у стані алкогольного сп’яніння важкої стадії, або він сам у момент, коли завзято плеще язиком, п’яний, як чіп.

Приблизно так почувалися всі небораки, які наживо чи в записі почули виступ лідера ОРДО дениса пушиліна на конференції регіонального відділення провідної партії кремля «єдина росія». Потерпілих, яких буквально приголомшили зливою фантастичних, утопічних, примарних і нездійсненних прожектів, виручило лише те, що вони сиділи. Бо якби слухали про перспективи розвитку зруйнованого рашистами індустріального краю навстоячки, то попадали б навзнак.

Отже, після голосування за токсичну «єр» у Донецьку, запевняє пушилін, з’явиться надсучасний «аналог Силіконової долини у вигляді ІТ-парку з усією інфраструктурою для роботи, життя та дозвілля фахівців ІТ». Він висловив упевненість, що в ОРДО відбудеться збільшення валового регіонального продукту відразу вчетверо! А масштабні інвестиції до «республіки» підуть і побіжать такими темпами, що на місці навіть розгубляться: куди дівати оті кошти, які не встигли розікрасти? Тому поки що вирішили капітально відремонтувати аж «425 шкіл та 410 дошкільних закладів», які зруйнували російські виборці «єр», «визволяючи» Донеччину ще дев’ять років тому.

До речі, про терміни. Донеччанам поки що ранувато надівати темні окуляри, щоб їх зненацька не засліпило світле майбутнє. Воно настане не завтра чи післязавтра. Утім, і не колись, а точно не пізніше 2030 року.

Років так через п’ять чи більше, за словами недолугого ексмммника, на повну економічну потужність запрацює також зруйнований і спотворений рашистською ордою Маріуполь. На розтрощеному заводі «Азовмаш», фантазує він, виготовлятимуть «продукцію важкого машинобудування для оборонного комплексу». А на Азовсталі, марить кандидат, налагодять виробництво трамваїв.

Що ж, трамвай збудувати, сказано було колись у відомому творі про фантазії довкола Васюків, — «не віслюка купити», і це досить креативна обіцянка. Та організатори псевдовиборів на цьому не зупинилися: «голова уряду днр» євген солнцев, якого москва прикріпила наглядати за місцевим брехлом пушиліним, у своїх обіцянках навіть переплюнув його. Він запевнив, що в білорусі уже підтримали його намір збудувати на території ОРДО підприємство, де збиратимуть навіть вантажні автомобілі МАЗ.

Отож тепер вам зрозуміло, чому ні 10 вересня, ні напередодні голосування «за світле майбутнє» на окупованій території не мають наміру обмежувати чи забороняти продаж алкогольних напоїв. Навпаки.

Горевиявлення

Попри очевидну карикатурність та імітацію волевиявлення є всі підстави серйозно поставитися до вже хронічного порушення кремлем загальновизнаних норм міжнародного права та Конституції України. У разі проведення «виборів» наша держава вважатиме їх підсумки недійсними і такими, що не можуть мати жодних правових наслідків. Таку чітку позицію підтвердила і Верховна Рада у зверненні до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій.

«Примусово, залякуванням та шантажем російська окупаційна адміністрація залучає до участі в них громадян України — жителів цих територій, зокрема у вигляді протиправної паспортизації та заміни ідентифікаційних документів на їхні російські аналоги. Намір російських окупантів провести 10 вересня 2023 року незаконні вибори до місцевих «органів влади» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей свідчать про те, що виборча система рф остаточно себе дискредитувала та не може вважатися такою, що забезпечує реалізацію демократичних норм у суспільстві», — йдеться у відповідній заяві народних депутатів.

Варто нагадати, що рф вже має досвід використання різноманітних брудних технологій для організації та проведення «виборів» на захопленій московитами ще 2014 року території Донбасу. Попри імітацію інтеграції «республік» до складу агресивної імперії на законодавчому рівні цей процес був і залишається фікцією. Навіть примітивні натяки на виборчий процес важко помітити з об’єктивних причин, що підтверджують: проведення «єдиного дня голосування» там неможливе. Адже на анексованих кремлем територіях України через близькість лінії фронту та контрнаступальні операції Сил оборони місцева влада неспроможна гарантувати безпеку виборцям, кандидатам чи членам виборчих комісій. Сумнівності доцільності «виборів» додає й те, що окупанти не повністю контролюють ці території для організації навіть формального «волевиявлення».

А ще існує цілковита навмисна плутанина щодо кількості виборців. Місцеві люди розповідають, що представники окупаційних адміністрацій свідомо називають значно більшу кількість людей, які нині там живуть. Про це зокрема повідомляють у Маріуполі й Донецьку. До виборчих дільниць хочуть погнати всіх громадян рф, яких вже тривалий час завозять для тимчасового чи постійного проживання на окупованих територіях України.

Порушуючи всі норми міжнародного права, кремль та його біснуватий лідер проведенням гібридного й химерного імітування голосування прагне й надалі збільшувати тиск на місцеве населення у вигляді примусової паспортизації, вивезення українських дітей до рф, залучення українців-заручників ситуації до співпраці з окупантами.

Офіційна позиція України незмінна: проведення загарбниками псевдовиборів та їх підсумки не матимуть жодного значення ще й тому, що тимчасово окуповані території обов’язково невдовзі визволять внаслідок контрнаступу. Більшість наших поважних міжнародних партнерів, серед яких США, інші країни «Великої сімки» та Європи вже повідомили, що так само ніколи не визнають підсумків брутального примусового «волевиявлення».