Навіть трохи звиклі до прифронтових реалій жителі багатьох населених пунктів краю змушені були погодитися: цього разу йдеться, на жаль, не про чергову провокацію. І невдовзі початок військової операції РФ проти Донбасу та всієї України підтвердили представники державної влади. «Тримаймося і не панікуймо. Влада на місцях. Працюємо», — чітко оприлюднив позицію голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

До речі, керівник області не випадково попрохав людей уникати паніки і не довіряти поширюваній дезінформації. Він офіційно спростував повідомлення про начебто висадку російського десанту, важкі бої й навіть захоплення Маріуполя. Про тривожну, проте не катастрофічну ситуацію повідомив і міський голова Вадим Бойченко.

«Закликаю всіх зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Українська армія виконує свою головну місію — захищає місто та Україну. Органи місцевого самоврядування виконують свої функції з урахуванням режиму воєнного стану. Тимчасово зупинено роботу шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної інфраструктури, крім лікарень. Відкриваємо всі сховища», — розповів міський голова.

У Маріуполі від обстрілу російськими РСЗВ «Смерч» ушкоджень зазнали більш як десять житлових будинків. За оперативними даними, поранень зазнали четверо людей, троє загинули поблизу міста. Агресори обстріляли аеропорт, де дислоковані військові.

Вибухи поблизу аеродрому після п’ятої ранку почули й жителі Краматорська. А трохи згодом у краматорському небі було збито черговий літак РФ. Інтенсивні обстріли вранці зафіксували поблизу Торецька та Часового Яру, а також на маріупольському напрямку: біля Талаківки, Гнутового, Павлополя, Сартани.

Тривожною залишається ситуація на сусідній Луганщині. Військові вже повідомили про відбиту атаку на місто Щастя: спалено два російські танки та вантажівки, знищено понад пів сотні загарбників. Стало відомо, що путінці знову використали свою цинічну тактику: колона військової техніки спробувала зайти на територію України під маркуванням міжнародних партнерів — моніторингової місії ОБСЄ. Щоб не пустити російські танки, українські сапери підірвали міст через Сіверський Донець. З урахуванням ситуації з небезпечних районів Луганщини розпочалася евакуація мирного населення.

«Бої тривають вздовж лінії зіткнення, і вторгнення російських військ йде із Луганської області. Велику проблему становлять понад 130 танків противника, які поступово знищуються нашими бійцями. Поки лінія розмежування утримується. Найбільше занепокоєння викликає ситуація з мирним населенням та обстріл великих мирних міст Донеччини», — уточнює ситуацію, що періодично змінюється, голова Донецької ОДА Павло Кириленко.