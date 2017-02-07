Глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу обговорили ситуацію на Донбасі. Обстріли поблизу Авдіївки стали темою для дискусії під час засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбулося вчора в Брюсселі.
Напередодні засідання Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз незмінно дотримується політики невизнання анексії Криму Росією та повного виконання мінських угод. За її словами, українське питання було першим у порядку денному засідання. Окрім ескалації насильства на сході України, європейські міністри обговорили перебіг системних реформ у нашій країні, повідомляє Укрінформ.
Відповідаючи на запитання щодо позиції нової американської адміністрації щодо ситуації в Україні, Федеріка Могеріні зазначила, що вона не може озвучити позицію Вашингтона, але «може сказати, яка позиція ЄС». «Позиція ЄС, яку займаємо щодо анексії Криму, полягає в тому, що ми продовжимо її не визнавати та наполягати на необхідності повного виконання мінських домовленостей», — сказала дипломат. За її словами, ЄС підтверджує ці позиції й надалі працюватиме з усіма партнерами, щоб знайти шлях врегулювання конфлікту. Федеріка Могеріні висловила впевненість, що Україна, як і Грузія, незабаром отримає безвізовий режим з ЄС.
Щодо України ЄС має активно діяти за двома напрямами: сприяти «припиненню вогню на Донбасі та виконанню мінських домовленостей» з одного боку і тиснути на Київ, аби в Україні «відбувалися всі необхідні реформи», — з іншого. Про це перед початком засідання журналістам заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс. А глава зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкявічус висловив переконання, що санкції ЄС проти Росії «мають залишитися, бо підстав скасовувати їх немає». Він висловив стурбованість «лихом в Авдіївці». Литовський міністр остерігається, що «ситуація на Донбасі може загостритися будь-де і в будь-який момент», тому що на українсько-російському кордоні спостерігається концентрація важкої зброї.
Про обстріли Авдіївки вчора євродепутатам розповіла віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка відвідала Брюссель. Вона виступила на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони ЄП. У столиці ЄС українська чиновниця зустрілася з єврокомісарами з питань політики сусідства Йоганнесом Ганном, з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом та віце-президентом Єврокомісії з питань євро- та фінансової стабільності Валдісом Домбровскісом.
У четвер до Брюсселя вирушить Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Заплановано його зустріч із президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Політики говоритимуть про перебіг реформ в Україні та ескалацію ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба Єврокомісії. Окрім офіційних переговорів, Володимир Гройсман візьме участь у публічній дискусії високого рівня, яка відбудеться в Центрі європейських досліджень імені Вілфріда Мартенса. Дискусія матиме аналітично-звітний характер і проходитиме за чотирма напрямами: реформування енергетичного комплексу, судова реформа, зміна системи управління та боротьба з корупцією. До дискусії долучаться екс-прем’єр Словаччини Мікулаш Дзурінда, колишній віце-прем’єр цієї країни Іван Міклош та екс-прем’єр Литви Андріус Кубіліус.