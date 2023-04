Одним з наслідків вторгнення російських агресорів на територію України стало нищення природних ресурсів. Окупанти вчинили екоцид, забруднюючи водойми, ґрунти й повітря. Україна ще довго стикатиметься з цим по завершенні війни.

За інформацією екологів, велику небезпеку становлять вибухи боєприпасів та ракетне паливо, що отруюють ґрунт і воду. Під час та після вибухів відбуваються хімічні реакції, які можуть призводити до кислотних дощів. А те, що не встигає розірватися, залишається у вирвах сіркою або радіоактивними елементами. Сірка залишається в повітрі. Вдихаючи її, людина забиває альвеоли легенів, що збільшує ймовірність онкологічних захворювань.

Пожежі внаслідок обстрілів не лише спричиняють викиди в повітря та забруднення атмосфери, а й знищують верхній родючий шар землі. Такі ділянки в майбутньому можуть перестати давати врожай. Забруднено й багато водойм. Там, де тривають бойові дії, нема доступу до питної води, тож поширюються інфекції.

Вийти із кризи допомагають британці

Світова екологічна спільнота переймається подіями в Україні та створює спільні проєкти з українськими науковцями щодо захисту довкілля й мінімізації наслідків війни. Один з них — Kharkiv-York Partnership Towards a Zero Pollution Environment in Post-War Ukraine. Це спільна робота Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна й Університету Йорка. Мета проєкту — створити спільноту дослідників з навичками і знаннями, необхідними для аналізу наслідків хімічного забруднення та розроблення шляхів очищення природного середовища України.

Дослідницький грант 140 000 фунтів стерлінгів було надано в межах ініціативи Twinning як частину програми UK-Ukraine R&. Це модель міжінституційної співпраці, що координують організація Cormack Consultancy Group та Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту за підтримки організації Universities UK International. Така модель допомагає українським університетам вийти із кризи з додатковими ресурсами, навичками та досвідом міжнародної співпраці. Проєкт допоможе відновити українську хімічну промисловість на основі екологічно стійких технологій і методів.

Науковці ХНУ поїдуть до графства Північний Йоркшир, щоб отримати доступ до найсучаснішого обладнання на базі Університету Йорка, зокрема в центрі передового досвіду у галузі мас-спектрометрії.

Проєкт передбачає 10-тижневий навчальний онлайн-курс для дослідників рівня PhD, зосереджений на проблемах оцінювання та запобігання хімічному забрудненню, і восьмитижневу літню школу на базі Університету Йорка. Згодом харків’яни працюватимуть з дослідницькими групами Університету Йорка.

«Разом з дослідниками з Йорка нам вдалося провести кілька спільних лекцій та семінарів з питань охорони довкілля в Україні. Наші аспіранти й викладачі чекають на нову нагоду обмінятися знаннями, набути навички та попрацювати над власними проєктами з доступом до новітнього обладнання. Сподіваємося, що зустріч з колегами, налагодження співпраці стануть внеском у післявоєнне відновлення України», — зазначила доцент Каразінського університету Наталія Попович.

Її британські колеги вважають, що співпраця допоможе створити спільноту дослідників, які володітимуть знаннями і навичками для розв’язання одного з найнагальніших викликів у Європі.

«Наше партнерство із ХНУ вже дало результати в Україні та Йорку. Це життєво важливе дослідження сформує наукове розуміння проблеми і матиме позитивний ефект. Жахливі наслідки війни на довкілля не просто критичні для України. Це один з найбільших викликів для світу. Дослідження втілює унікальний дух міжнародного єднання та співпраці задля суспільства», — зазначив проректор Університету Йорка професор Сол Тендлер.

Втілюватимуть проєкт Kharkiv-York Partnership Towards a Zero Pollution Environment in Post-War Ukraine із квітня до кінця серпня цього року. Його підсумком буде встановлення довгострокового партнерства з питань оцінки, пом’якшення наслідків та запобігання хімічному забрудненню в Україні.

Збитків на трильйони

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, за попередніми підрахунками, шкода довкіллю від війни сягає майже 2 трильйонів гривень. За рік повномасштабної війни задокументовано понад 2300 злочинів проти природи України. Майже 500 000 гектарів землі нині під окупацією або в зоні бойових дій. 2,4 мільйона гектарів лісів потребують відновлення. За рік п’ята частина українського заповідного фонду відчула наслідки бойових дій. Під окупацією перебувають десять національних природних парків, вісім заповідників, два біосферні заповідники. 600 видів фауни та 750 — флори — під загрозою знищення, зокрема червонокнижні види. Зафіксовано майже тисячу випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії й Туреччини.

«Світ має усвідомлювати масштаб загрози екологічній системі України й ризики для інших країн, які становить російське вторгнення. Тому це має стати предметом обговорення на всіх міжнародних майданчиках. Спільно працюватимемо, щоб голос України лунав ще гучніше, а навколо захисту нашого довкілля згуртувалося якомога більше партнерів», — зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»