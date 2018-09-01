В Україні стартує освітня реформа, яка буде найбільш актуальною для 448,5 тисячі цьогорічних першокласникі

Оксана ГОЛОВКО,

«Урядовий кур’єр»

Ось і настав перший вересень Нової української школи. Старту реформи передувала масштабна підготовка, спрямована на те, щоб створити нове освітнє середовище, наповнити освіту новим змістом і належним чином підготувати вчителів.

Новий зміст освіти було закладено через новий Державний стандарт початкової освіти. Як стверджують у профільному міністерстві, в ньому визначено вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, тобто що саме дитина має знати, вміти, розуміти по завершенні чотирьох перших класів. Для них було ухвалено чотири базові навчальні плани. Новий Держстандарт упродовж 2017—2018 навчального року було пропілотовано в 100 школах по всій Україні. Ці результати використано під час підготовки методик навчання для НУШ.

У лютому—червні 2018 року понад 22 тисячі вчителів, що беруть перший клас Нової української школи, пройшли підвищення кваліфікації. Воно складалося з дистанційного онлайн-курсу на порталі EdEra та трьох очних сесій в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплювали знання педагогів на практиці. Також підвищення кваліфікації пройшли вчителі іноземних мов.

На обладнання початкової школи уряд надав майже 1 млрд гривень. 40% цих грошей спрямовано на закупівлю дидактичних матеріалів, ще 40% — на закупівлю сучасних меблів, а 20% іде на купівлю комп’ютерного обладнання. Субвенція надана місцевим органам самоврядування на засадах співфінансування: 70/30 — для шкіл в містах обласного значення; 90/10 — для шкіл в районах та ОТГ; 95/5 — для шкіл в гірській місцевості та на лінії зіткнення.

У тому, що має змінитися в школах з 1 вересня і чи готові вони до цих змін, розбирався «Урядовий кур’єр».

Парти-трансформери

За задумом батьків реформи, новий клас для першачків має бути облаштований мобільними партами, які можна легко пересувати для роботи в групах, новою технікою, конструкторами лего тощо. Кімнати мають бути поділені на кілька зон (для відпочинку з кріслами-пуфами, для ігор), а стіни тематично і доречно розмальованими.

Та насправді до 1 вересня нові меблі отримають не всі. Зокрема й на Одещині, де днями перебувала з робочою поїздкою міністр Лілія Гриневич. ЗМІ поширили інформацію про те, як «креативно» трансформували старі місця протирання штанів в одній з місцевих шкіл: батьки розпиляли парти навпіл і додали їм ніжок. А адміністрація каже, що трансформовані парти замінять на нові, щойно вони будуть. Попередньо такі сучасні меблі чекають у жовтні. Тоді ж, найімовірніше, першокласникам Нової української школи надійдуть і підручники, які не встигли надрукувати.

Електронна бібліотека у поміч

Від самого початку цьогорічний друк підручників мав ризики, оскільки зараз їх друкують у 2,5 раза більше, ніж зазвичай, — понад 18 млн примірників та одразу три лінійки: для 1, 5 та 10 класів.

Загалом, за словами Лілії Гриневич, терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць. Вона зауважила, що це викликано чотирма причинами: блокуванням закупівель видавництвами через судові позови, обмеженими поліграфічними потужностями країни, поганою процедурою експертизи підручників та інституційною слабкістю.

При цьому підручники з усіх предметів для 1, 5, 10 класів буде розміщено на сайті МОН та ІМЗО до 1 вересня, наголосила міністр.

Звісно, те, що підручники для наймолодших мали б бути у школах до 1 вересня, було принципово важливо для вчителів та їхньої підготовки. Та, зрештою, перший місяць у першому класі є адаптаційним, тож у ранцях і портфелях не має бути важкого приладдя і книжок.

Також міністр освіти закликала вчителів не просити батьків закуповувати підручники: «Всі підручники будуть. В різні терміни, але будуть», — наголосила вона.

А вчителі хто?

Педагогам, більшість яких ще минулого навчального року викликали до дошки четвертокласників і заповнювали табелі успішності, нині доведеться більше рухатися, уроки подавати у формі гри, якомога частіше проводити заняття на вулиці, де діти вчитимуться збирати та аналізувати дані, використовуючи предмети, що їх оточують.

Скажімо, торік у школах, де працювали пілотні проекти реформи, учні робили бутерброд і рахували вартість продуктів для нього.

Утім, профільний міністр визнає, що вчителям може бути важко перейти на нові методики. Спокуса відразу посадити дитину за парту читати книжку і писати буде дуже велика.

До речі, й про те, як дитина вчиться, говоритимуть не на батьківських зборах, а під час особистих зустрічей вчителів і батьків. У першому і другому класах не буде балів і оцінок взагалі. Також в Новій українській школі скасовують табелі і запроваджують свідоцтво досягнень. Цей документ має показувати, як відбувається процес навчання, а не його результат.

Варто нагадати, що наші маленькі співвітчизники, які переступають поріг Нової української школи, вчитимуться 12 років. А наскільки вдалою буде реформа, покаже життя.

Львівщина. Перший урок буде патріотичним

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

На Львівщині за парти сядуть понад 270 тисяч учнів. За інформацією прес-служби ОДА, до першого класу цього року піде на дві тисячі хлопчиків і дівчаток більше, ніж торік. Загалом першачками стануть понад 30 тисяч діток. Планують створити 1532 перших класи, торік їх в області було 1469.

З початку нового навчального року на Львівщині відчинять двері для учнів три нові навчальні заклади. Важливо, що в тому числі є й школи у віддалених районах області. Під час їх будівництва застосовували всі сучасні стандарти та вимоги, зокрема й санітарні та гігієнічні. До Першовересня навчальні заклади також отримали гарний подарунок — 36 нових шкільних автобусів.

На обладнання для Нової української школи в межах області надійшло понад 70 мільйонів гривень. Перед початком навчального року Львівський інститут післядипломної освіти підготував 99 тренерів, які власними знаннями та практичними навичками поділилися з вчителями, що працюватимуть за проектом «Нова українська школа». Загалом до роботи за новими стандартами готові майже чотири тисячі педагогів, зокрема й викладачі іноземних мов. Усі вчителі, які працюватимуть з дітьми початкової школи, проходили курс на платформі EdEra та отримали відповідні сертифікати.

Більшість шкіл обласного центру вирішили відмовитися від проведення традиційної лінійки. Тож для старшокласників організують уроки толерантності на розмаїті теми, а для першокласників — численні флешмоби, квести та музичні дійства. Десь відбудуться врочисті зустрічі першокласників з одинадцятикласниками, родинне свято, а десь проведуть посвяту в першокласники, урок толерантності «Всі ми різні, всі ми рівні», квест «У пошуках скарбів у країні Знань», «Я — школяр». Використовуватимуть також мистецький, ігровий чи пізнавально-ігровий формати. Будуть і молебні, і майстер-класи, і навіть доброчинний ярмарок та весела руханка.

Вінниччина. Плюс посібник для найменших краян

Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

Цьогоріч у Вінниці вперше до школи підуть 5286 дітей. Кожному першокласникові міська влада приготувала гарний дарунок — «Книгу вінницького школяра», яка розповість про Вінницю, Подільський край, Україну. У виданні зібрана інформація про видатних людей міста та області, історію краю, що цікаво і важливо. Книжка відповідає змістові Нової української школи. А підготували її міська рада, департамент освіти та комунальна установа Міський методичний кабінет. «Цей посібник навчатиме дітей з першого класу любити рідне місто, нашу Батьківщину, прищеплюватиме патріотизм. Серед іншого, у книжці йдеться про ігри, у які бавилися діти колись на Поділлі, є інформація про позашкільні заклади, які можуть відвідувати вінничани. А у розділі «Вінницька абетка» відповідно до літер алфавіту йдеться про відомих краян, архітектуру, історію міста тощо», — розповіла директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Закарпаття. Стартують на високій ноті

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У новому навчальному році до 111 перших класів загальноосвітніх шкіл Тячівського району, що на Закарпатті, зараховано 2163 учнів. Для порівняння: навіть у 125-тисячному обласному центрі першокласників буде на 345 менше. Це змушує освітянські кадри району докласти чималих зусиль, ще і ще раз вивіряти подальші кроки. В цьому, повідомила начальник управління освіти райдержадміністрації Марія Думнич на розширеному засіданні колегії освітніх працівників району, сприятиме навчальна програма за принципами Нової української школи. Навчання за цією програмою пройшли всі вчителі початкових класів та вчителі іноземних мов, які за новими стандартами викладатимуть у перших класах. У районі вже є приклад успішного впровадження цієї програми, яка експериментально діяла у двох перших класах Ганичівської загальноосвітньої школи.

Напередодні 1 вересня вчителі підбивали підсумки з інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми потребами. Минулого навчального року ним опікувався новостворений «Тячівський районний інклюзивно-ресурсний центр». У цей спосіб навчалося 10 особливих дітей у 8 закладах освіти. А з 1 вересня нинішнього навчального року за інклюзивною формою навчатимуться вже 79 учнів. До слова, ще 38 освоюватимуть шкільну програму індивідуально. До перших класів на Тячівщині піде також 21 дитина з особливими освітніми потребами.

Йшла мова й про підручники та дидактичний матеріал для тих, хто вперше піде до школи. Тут батькам першачків нема про що хвилюватися. Адже за рахунок субвенційних коштів, наданих Кабінетом Міністрів, було придбано весь необхідний дидактичний матеріал. Крім того, для перших класів району за кошти від субвенції обласної ради закупили комп’ютерну техніку та шкільні дошки.

Миколаївщина. Освоїли понад 30% державних коштів

Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Серед тих, кого піддають критиці за повільність у використанні коштів державної субвенції, передбачених на реформаторський проект «Нова українська школа», і Миколаївська область. На початок серпня було використано лише 10% наданих у квітні коштів, на кінець — уже понад 30%. Як відомо, з 1 вересня Нова українська школа стартує на практиці по всій країні, педагоги починають працювати з першачками за новим стандартом освіти у новому освітньому середовищі. З цією метою уряд спрямував Миколаївській області на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів 29 мільйонів 710 тисяч гривень.

Як повідомили в департаменті освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації, вже укладено договорів на поставку дидактичних матеріалів та меблів на загальну суму 9 145,28 тисяч гривень. Закупівля ж комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів здійснюється департаментом освіти і науки централізовано (5942,1 тисячі гривень субвенції).

Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів про субвенції для Миколаївської області передбачено 25 мільйонів 317 тисяч гривень. Ці гроші спрямовано на придбання персональних комп’ютерів для початкової школи; звукової апаратури для вивчення іноземної мови; придбання шкільних автобусів; оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим (профільним) вивченням природничих та математичних предметів. У середньому вже освоєно майже половину наданих згідно з цим розпорядженням коштів.

Натомість іще тривають торги на придбання специфічного оснащення: інтерактивних тирів і лінгафонних кабінетів; обладнання для кабінетів української мови з навчанням мовами національних меншин; обладнання для двох інноваційних навчально-тренінгових класів. Також повторно оголошено торги на шкільні автобуси через те, що двох учасників дискваліфіковано у зв’язку з наданням документів у неповному обсязі.

Як пояснив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко: «На жаль, не все завжди залежить від наявності коштів. Існує обмежена кількість постачальників, не всі з яких готові поставити товари та обладнання на 1 вересня. З боку Миколаївської облдержадміністрації всі кошти державної субвенції розподілені згідно з приписами, органи місцевого самоврядування також кошти виділили, деякі навіть більше, ніж планувалося. До того ж на реалізацію проектів «Новий освітній простір», «Нова українська школа» та «Опорні навчальні заклади» спрямовано додаткових 17,5 мільйона гривень з обласного бюджету».

Чиновник наголошує, що в області триває процес закупівлі обладнання, меблів і дидактичних матеріалів. До 1 вересня можливий максимум коштів буде використано. Обласна влада робить усе, аби новий навчальний рік у школах розпочався згідно з вимогами реформи.