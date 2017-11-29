Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, запровадженого Генеральною Асамблеєю ООН 1992 року, який відзначають у світі щорічно 3 грудня, у Кабінеті Міністрів України відбулося засідання Ради у справах осіб з інвалідністю під головуванням віце-прем’єра Павла Розенка.
— Захист прав і підтримка людей з особливими потребами — особливо значиме питання для держави та уряду. Особливо з огляду на зростання їхньої кількості у загальній структурі населення України. Адже якщо у 1980-х роках це було 3% українців, нині ця цифра збільшилася до 6%. На початок цього року загальна чисельність осіб з інвалідністю становила 2,6 мільйона осіб. З них 240 тисяч мають І групу, понад 900 тисяч — ІІ, та 1,3 мільйона — ІІІ групу інвалідності. Неповнолітніх з особливими потребами — 156 тисяч осіб, — поінформував віце-прем’єр.
І додав, що Україна приділяє значну увагу виконанню своїх міжнародних зобов’язань у межах відповідної конвенції, яку наша країна ратифікувала ще у 2009 році, і в межах самої держави.
Він відзначив позитивну динаміку реалізації в Україні права дітей з інвалідністю на освіту. Цього року для підтримки розвитку інклюзивної освіти у державному бюджеті України вперше передбачено цільові видатки у сумі майже 210 мільйонів гривень.
— Це вперше в історії України в держбюджеті передбачено цільові видатки за рахунок коштів субвенції на додаткові послуги для учнів з особливими освітніми потребами інклюзивних та спеціальних класів, — наголосив посадовець.
За словами Павла Розенка, порівняно з попереднім навчальним роком на 53% збільшилася кількість учнів в інклюзивних класах (з 2720 до 4180) та на 7% (з 5265 до 5669 ) — кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання.
Також віце-прем’єр-міністр зазначив, що на понад 22% збільшилася мережа загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі складними порушеннями розвитку (навчально-реабілітаційних центрів) та відповідно учнів у них.
Однак темпи покращення якості надання деяких освітніх послуг незадовільні. Насамперед це стосується діяльності місцевих органів влади щодо забезпечення доступності навчальних закладів для людей з інвалідністю. Павло Розенко навів дані, згідно з якими кількість загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2016—2017 навчального року становила 16,395, з них доступні для школярів з інвалідністю до першого поверху 12,652 (77, 2%), до другого — 69 (0,4%), до третього поверху — 22 (0,13%). До четвертого ж і наступних поверхів доступні лише 11 будівель загальноосвітніх шкіл у всій країні.
Саме тому віце-прем’єр доручив місцевим органам влади активізувати роботу щодо забезпечення безперешкодного доступу дітей з інвалідністю до загальноосвітніх навчальних закладів під час їх підготовки до нового навчального року, а також реконструкції та капітального ремонту будівель дошкільних і шкільних навчальних закладів.
Учасники засідання розглянули питання забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями виробами медичного призначення, зокрема технічними засобами реабілітації. Наголошували, що у них мають потребу воїни, які зазнали важких поранень під час участі в антитерористичній операції, й літні люди та діти-інваліди.
Міністерство соціальної політики отримало змогу спрямувати до Фонду соціального захисту інвалідів понад 400 мільйонів гривень, які використають на закупівлю й забезпечення протезами, ортезами, колісними кріслами, імплантатами для покращення зору і слуху та іншими засобами, яких ці люди конче потребують.