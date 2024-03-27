Шведський бізнес зацікавлений у збільшенні своєї присутності в Україні, а також у розвитку співпраці з українськими компаніями у високотехнологічних галузях — енергетиці, телекомунікаціях та кібербезпеці. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко з віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш.

«Ми обговорили конкретні проєкти, які можуть бути цікаві для інвестицій шведським компаніям. Почули від колег, що шведський бізнес, який вже працює в Україні, зацікавлений у збільшенні своєї присутності, а потенційні інвестори висловлюють зацікавленість у співпраці в таких високотехнологічних галузях, як класична та зелена енергетика, телекомунікації та кібербезпека», — зазначилаЮлія Свириденко.

Також ішлося про можливість залучення шведського Експортно-кредитного агентства до страхування воєнних ризиків для шведських інвесторів.

Обладнання та ремонти — запорука стійкості

Український досвід у посиленні стійкості та підтримки енергетичної системи надзвичайно важливий і корисний для Європи. На цьому наголосила Ебба Буш під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком, яка відбулася в Міненерго.

«Останні атаки на енергосистему України — дуже промовисте свідчення для нас у Європі того, наскільки важлива стійкість енергосистеми для підтримки життєдіяльності наших країн. І ми раді тому, що навчаємося завдяки лідерству енергосектору України, як підтримувати стійкість енергосистеми»,— зазначила Ебба Буш.

Ключовою темою зустрічі стало продовження шведської підтримки України у війні з російським агресором, допомога українському енергосектору, а також напрями поглиблення співпраці в галузях атомної енергетики та відновлюваних джерел енергії.

«Дякуємо нашим міжнародним партнерам і безпосередньо Швеції за підтримку українського енергосектору у вигляді обладнання і внесків до Фонду підтримки енергетики України»,— зазначив Герман Галущенко.

Ебба Буш нагадала, що Швеція вже надала значну підтримку українській енергетиці у вигляді енергетичного обладнання і готова й надалі допомагати для проведення ремонтів і відновлення.

З березня 2022 року в Україну зі Швеції надійшло 97 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1126 тонн, до яких увійшли 222 генератори, трансформатори струму і напруги та інше електроенергетичне й газове устаткування для виконання відновлювальних робіт.

Майже 8 мільйонів євро шведського гранта призначено для фінансування впровадження децентралізованих рішень у галузі відновлюваної енергії, зокрема це сонячні панелі, батареї, мікромережі, заходи з енергоефективності для соціальних служб і домогосподарств.

Атом убезпечить континент

Поглиблення співпраці між Україною та Швецією в атомній галузі дасть змогу посилити енергетичну безпеку країн і європейського континенту загалом.

«Співпраця в атомній галузі між нашими країнами — пріоритет. Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без росії: українські фахівці Енергоатому працювали разом зі спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дала б нам змогу використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР», — зазначив очільник Міненерго.

Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці між Україною та Швецією для подальшого витіснення росії з ринку ядерного палива і атомних технологій у Європі.

«Ми залишаємося вірними цілям зеленого переходу. Український досвід, здобутий протягом останніх воєнних років, доводить, що для стійкості енергосистеми важливо мати сильну базову генерацію. Цією базовою генерацією для України є атомна, яка допомогла нам вижити вже третю зиму в умовах війни», — зазначив Герман Галущенко.

Ебба Буш зазначила, що у Швеції провідну роль відіграє відновлювана енергетика, яка багато в чому залежить від змінних чинників, зокрема погодних умов. А досвід України, що живе в умовах війни, довів важливість стабільної й надійної генерації для енергетичної безпеки країн.

«Не можна будувати енергосистему тільки для мирних часів. Тому Швеція планує розвивати не тільки відновлювану енергетику, а й атомну. І ми бачимо значний потенціал у співпраці з Україною у цьому напрямі», — зазначила вона.

Джерела: Міністерство економіки Міністерство енергетики