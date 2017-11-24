Такого висновку дійшли вчені-історики з Українського інституту національної пам’яті. Цього року 25 листопада, коли в Україні та світі вшанують пам’ять загиблих внаслідок Голодомору 1932—1933 років, національні жалобні заходи відбудуться під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію».
Голодомор — злочин геноциду проти Українського народу, штучний голод 1932—1933 років, організований комуністичним режимом, що призвів до загибелі мільйонів людей. Визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом Українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні». Тема Голодомору демонструє найбільший консенсус серед українців щодо оцінок минулого. Згідно з соціологічними опитуваннями, 77% громадян вважають його геноцидом.
У 1917—1921 роках українці, як відомо, відродили власну державність. Нова держава задекларувала демократичний лад і дотримання основних прав і свобод людини. З перших днів Українська Народна Республіка протистояла російській агресії. Проте війна більшовиків проти України не завершилася з падінням нашої державності й перемогою червоних у розв’язаній ними громадянській війні.
Уже через десятиліття більшовики завдали остаточного, на їхню думку, удару по окупованій ними Україні. В Інституті національної пам’яті пояснюють: насильницьке вилучення продовольства, блокада сіл і цілих районів, заборона виїзду за межі охопленої голодом України, жорстокі репресії — все це мало на меті знищити українське прагнення незалежності.
Українців карали смертю за здобуту незалежність від двох імперій. Геноцид знищив ключові свободи: мільйони позбавлено життя, у країну повернено рабство — селянам обмежили пересування й відібрали паспорти, колгоспи застосовували примусову працю, люди не могли сподіватися на недоторканність житла, не мали свободи віросповідання, їх обмежили в культурних правах. «Але режим не зумів досягти головного — Україну не зламали. І свою незалежність ми змогли підтвердити вже 1991 року», — каже голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
У дні пам’яті жертв Голодомору Київ відвідала всесвітньо відомий історик лауреат Пулітцерівської премії Енн Еплбаум. У Києво-Могилянській академії презентовано її книжку «Червоний голод: Війна Сталіна проти України». «Історія Голодомору — це трагедія, але історія України — не трагедія. Незважаючи на мільйони вбитих під час війни Сталіна проти України, ваша країна існує на мапі світу», — сказала під час презентації Енн Еплбаум.
Як повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті, заходи з ушанування загиблих розпочнуться в Києві 25 листопада о 14:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої мільйони українців у всьому світі запалюватимуть свічки на знак пам’яті про загиблих.
Цього дня українські телеканали і радіо вестимуть мовлення в режимі жалоби.
«Звертаємося до всіх медіа вшанувати пам’ять мільйонів убитих під час геноциду, розмістивши цього дня в ефірі та на перших шпальтах знак пам’яті Голодомору або свічку», — йдеться у прес-релізі Українського інституту національної пам’яті.