Єдина країна, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії COVID-19, переможниця в номінації «Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі в 2020 році» — такі оцінки на світовій арені отримала Україна за перший рік роботи уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Але не лише цим пишається фінансовий блок уряду. Міністерство фінансів оприлюднило основні досягнення впродовж означеного періоду.

Забезпечено макроекономічну та фінансову стабільність

За підсумками 2020 року надолужено не лише відставання від планових показників (січень — квітень 2020-го — 39 мільярдів гривень), а й перевиконано дохідну частину держбюджету на 54 мільярди; цей тренд збережено і у 2021 році.

Дефіцит держбюджету торік утримано на значно нижчому від запланованого рівня (5,5 % ВВП проти 7,3 % ВВП).

Вчасно фінансують усі ключові видатки (зарплати вчителям і медикам, соцвиплати та пенсії, видатки на охорону здоров’я, освіту, дорожнє господарство, безпеку та оборону).

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service підвищило суверенний кредитний рейтинг України з Саа1 до B3 зі стабільним прогнозом, завдяки чому Україна стала єдиною державою у світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії COVID-19. Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) також підвищило суверенний кредитний рейтинг України з B до B+.

Роботу Мінфіну в галузі управління державним боргом відзначило авторитетне міжнародне видання GlobalMarket, яке визнало Україну переможницею в номінації «Найкращий офіс з управління державним боргом в Центральній та Східній Європі в 2020 році».

У грудні 2020 року дорозміщено єврооблігації на суму 600 мільйонів доларів за найнижчою в історії України дохідністю 6,2%.

Частку непрацюючих кредитів в держбанках за підсумками 2020-го скорочено на 22%.

Підписано угоду між Мінфіном, IFC та АБ «Укргазбанк» на суму 30 мільйонів євро, що стало першим етапом входження міжнародної фінансової організації до складу акціонерів держбанку в Україні й першим реалізованим кроком до скорочення держчастки у банківському секторі.

Ухвалено бюджет 2021 року, який став платформою можливостей для розвитку

Закон про держбюджет України на 2021 рік розроблено на реалістичній оцінці прогнозу доходів. Ключові параметри бюджету узгоджено з МВФ.

Безпрецедентно збільшено видатки на охорону здоров’я до 4,3% ВВП, зокрема передбачено 4 мільярди гривень на закупівлю вакцин від COVID-19.

Збільшено зарплати медикам і освітянам на 30% та 25,5% відповідно.

Видатки на освіту збільшено майже на 30 мільярдів гривень.

Обсяг видатків на нацбезпеку та оборону становить 5,93% ВВП.

У межах проєкту «Велике будівництво» передбачено видатки на розвиток дорожнього господарства — понад 81 мільярд гривень (з урахуванням запозичень під держгарантії).

На підтримку регіонів спрямовано близько 32 мільярдів гривень (+1,2 мільярда до плану 2020).

Надано підтримку громадянам і представникам бізнесу в умовах пандемії

Створено Фонд боротьби з COVІD-19, кошти якого (78,4 мільярда гривень) торік було спрямовано на: посилення спроможності системи охорони здоров’я, підтримку людей та бізнесу під час пандемії та запровадження карантинних обмежень.

З 1 вересня 2020 року підвищено мінімальну зарплату до 5000 гривень із подальшим зростанням з 1 січня 2021 року до 6000.

Створено можливість кредитування малого та середнього бізнесу в межах програми «5—7—9», уже укладено близько 10 тисяч кредитних угод на загальну суму майже 23 мільярди гривень.

Торік передбачено надання держгарантій на портфельній основі 11 банкам на суму близько 4 мільярдів гривень, на 2021-й обсяг становитиме до 10 мільярдів.

2021-го запроваджено державну програму «Доступна іпотека 7%», яка передбачає надання кредитів на суму 5 мільярдів гривень для 5 тисяч сімей.

Забезпечено інституційну спроможність фіскальних органів

Перехід ДПС і Держмитслужби до функціонування у форматі єдиної юридичної особи.

З 1 серпня 2020-го запроваджено безкоштовні ПРРО, що стало важливим кроком на шляху детінізації економіки й спрощення умов ведення бізнесу.

З 1 січня 2021-го запроваджено єдиний рахунок для сплати податків і зборів на добровільній основі, що спростить розрахунки платників податків із бюджетом і сприятиме зменшенню кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань.

Передбачено новий формат подання звітності про нарахування ЄСВ і ПДФО, що зменшило кількість звітів для платників податків — страхувальників та витрати часу бізнесу на складання самої звітності.

Забезпечено реалізацію Плану дій BEPS в Україні. У частині трансфертного ціноутворення створено умови для отримання інформації про транскордонні операції в розрізі країн для запобігання ухиленню від оподаткування, підписано угоди про уникнення подвійного оподаткування (ратифіковано два міжнародні договори з Малайзією й Австрією, готують до ратифікації чотири міжнародні договори з Данією, Іспанією, Нідерландами та ОАЕ, готують до підписання два міжнародні договори з Оманом та Шрі-Ланкою).

Започатковано експериментальний проєкт із тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.

Переглянуто (уніфіковано) ставки ввізного мита на товари легкої промисловості для прискорення митного оформлення таких товарів і сприяння розвитку легкої промисловості.

Здійснено заходи для спрощення і прискорення митних процедур, зниження людського чинника під час ухвалення рішень митниками для зменшення корупційних ризиків. Запроваджено програму авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні та розпочато процес розгляду заяв та оцінки підприємств; здійснюється імплементація положень Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) до митного законодавства України для подальшого приєднання до нової комп’ютеризованої системи транзиту; триває І етап пілотного проєкту з тестування роботи національної електронної транзитної системи; запроваджено можливості подання перевізниками загальної декларації прибуття; започатковано пілотний проєкт з автоматичного оформлення — без участі посадової особи митниці.

Налагоджено ефективну взаємодію з міжнародними партнерами

Залучено до бюджету кошти від міжнародних партнерів, зокрема: 2,1 мільярда доларів США — перший транш від МВФ у межах програми «Стенд-бай»; 500 мільйонів євро — четверта програма макрофінансової допомоги ЄС; 600 мільйонів євро — нова виняткова програма макрофінансової допомоги ЄС; 1,75 мільярда євро та 482 мільйони доларів — довгострокові пільгові кредити для розвитку системи охорони здоров’я, підтримки населення й бізнесу в умовах пандемії.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»