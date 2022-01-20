Він прибув, аби підтвердити й зміцнити прихильність Америки суверенітету й територіальної цілісності України та обговорити російську загрозу. Візит відбувся після тижня активної дипломатії за участю США з європейськими союзниками й партнерами щодо напрацювання єдиного підходу з метою усунення загрози РФ.

Напередодні візиту Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій зазначив, що в російського президента ще є шанс налагодити відносини між країнами та врегулювати кризу.

«Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру. Президент РФ має змогу зробити кроки для деескалації цієї кризи, щоб США та Росія могли підтримувати відносини, які не засновано на ворожості або кризі», — цитує УНІАН з посиланням на Reuters слова високопосадовця.

Ентоні Блінкен переконаний: якщо дозволити безкарність дій російської влади в її агресії проти України, то це розв’яже руки іншим автократіям у всьому світі.

«Тоді й інші автократичні країни у світі, такі, як Росія, скажуть: «Ми теж так робитимемо». І це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії. Ми маємо одну країну — Росію, яка своїми діями засвідчує, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою; показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати в союзи замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально — мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори, і це стосується не лише України», — цитує Укрінформ слова заокеанського дипломата.

Підтримка союзників

У Києві з Ентоні Блінкеном зустрівся Президент Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі у твіттері глава держави написав: «Ціную особисту залученість держсекретаря США Ентоні Блінкена до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну й безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде».

З Ентоні Блінкеном зустрівся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Після спілкування тет-а-тет міністр і державний секретар США зустрілися із журналістами.

«Ми ніколи не маємо забувати, що війна Росії проти України триває з 2014 року. І за первинним планом РФ, України вже не мало б існувати, принаймні в такому вигляді, в якому наша держава не лише існує нині, а й продовжує розвиватися. Зараз Україна дуже міцна. Має сильну армію, дипломатію, а також сильних партнерів. Ми усвідомлюємо всі ризики, пов’язані з агресивними намірами РФ, але й повинні мати впевненість у собі, що вдасться подолати і цей складний момент нашої історії. Усі гілки влади в Україні щодня працюють над зміцненням нашої держави, щоб ми могли пройти складний період максимально гідно й безпечно.

Найбільшим досягненням РФ сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві, розхитування економіки та фінансової системи держави. Маємо докласти всіх зусиль, щоб перешкодити РФ досягти цього, щоб стабільною залишалася фінансова система, зберігала свою міцність і передбачуваність, щоб економіка не страждала від проблем, які є в системі безпеки. І США стоять поруч з нами не лише в безпековому сенсі, а щоб підтримувати внутрішню міць України», — констатував Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що США продовжують підтримувати необхідність відновлення роботи в нормандському форматі заради миру. І вкотре наголосив на дипломатичному врегулюванні конфлікту. Міністр подякував США за всю військову допомогу, підкресливши, що Україна не планує жодних наступальних операцій, а працює над зміцненням своєї обороноздатності.

Ентоні Блінкен зазначив: «Москва систематично намагається послабити демократичні інституції України й розколоти українське суспільство. Агресія РФ спричинила смерті понад 14 тисяч українців і спричинить ще більше жертв у разі відновлення агресії. США докладають і докладатимуть усіх дипломатичних зусиль, щоб не допустити цього. Тому оприлюднили ціну, яку заплатить РФ за відмову від дипломатичного шляху. Рішень щодо України без України не буде. Також США продовжуватиме підтримувати Україну не лише в безпековій, а й в інших сферах, зокрема в реформах».

Він закликав українців більше працювати над євроатлантичними прагненнями.

Пильна увага

Ентоні Блінкен зустрівся з дипломатами в Посольстві США в Києві, щоб повідомити про зусилля Держдепартаменту із планування в разі непередбачених обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію.

Держсекретар США говорив про те, що Росія має плани збільшити присутність військових сил на українському кордоні, що відкриває шлях до подальших агресивних дій проти України в дуже короткі терміни.

«Останні кілька місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону. Нарощування російської присутності відбувалося без провокацій і не було нічим спричинено», — зауважив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США закликав російського президента обрати мирний шлях на тлі зростання побоювання, що російське вторгнення в Україну може бути неминучим: «Я рішуче, рішуче сподіваюсь, що ми зможемо зберігати це питання на дипломатичному і мирному порядку денному, але врешті-решт це буде рішення Володимира Путіна».

На тлі візиту Ентоні Блінкена до Києва та побоювань із приводу можливого російського вторгнення в Україну США оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги оборонного характеру ще на 200 мільйонів доларів. Цю допомогу було схвалено наприкінці грудня 2021 року в межах американських зусиль з метою допомогти Україні захистити себе. Нині обіцяне починають реалізовувати.

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