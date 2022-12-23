США обіцяють залишатися поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно, і нададуть гроші, необхідну зброю та повну підтримку для боротьби з російським агресором

На 300-й день російського вторгнення Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонних візит за час війни — у США. Уже коли його літак був у небі, журналістам стали відомі подробиці маршруту Президента: поїзд до Польщі, а звідти — літак до Вашингтона, де на нього чекали переговори із Президентом США Джо Байденом та виступ перед членами Конгресу.

Джозеф і Джилл Байдени зустріли главу Української держави на ґанку Білого дому. Володимир Зеленський подякував за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України. Від імені українського народу він висловив подяку Джозефу Байдену та всім американцям за величезну підтримку й лідерство, яке Сполучені Штати виявляють у допомозі Україні.

«Пане Президенте, це велика честь для мене — бути тут. Я хотів прибути раніше, але не міг цього зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію.

І це насамперед завдяки вашій підтримці», — сказав глава Української держави перед початком переговорів, повідомляє пресслужба ОПУ.

Україна отримає системи Patriot

Джозеф Байден відзначив хоробрість і рішучість, яку демонструє український народ в обстоюванні свого майбутнього, і пообіцяв, що США й надалі забезпечуватимуть можливість України захищатися, зокрема засобами ППО. «І саме тому ми передаємо Україні батарею Patriot і навчимо ваших військових ефективно її використовувати», — повідомив Джозеф Байден.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський передав Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського військового — командира батареї HIMARS. Офіцер отримав цю нагороду за участь у бойових діях на найгарячішому напрямку й під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Бахмуті попросив передати свою відзнаку Джозефу Байдену на знак подяки за підтримку України та внесок, який зробили США в посиленні української обороноздатності.

«Це справжній герой, капітан. Він попросив мене передати його відзнаку Президентові Байдену. Він дуже сміливий. Він сказав: «Передайте це дуже сміливому Президентові». І я хочу вручити вам цей «Хрест бойових заслуг» від нього», — сказав глава Української держави.

Спілкуючись із журналістами перед початком переговорів, Володимир Зеленський заявив, що його приїзд у Сполучені Штати свідчить про те, що українські сили контролюють ситуацію на полі бою, і відзначив внесок американської допомоги в це.

«Для мене велика честь бути тут. Я справді хотів приїхати раніше, і Президент Байден про це знає, та я не міг, бо ситуація була складною. Зараз, оскільки я приїхав, це означає, що ми контролюємо ситуацію, і це насамперед завдяки вашій підтримці», — зазначив він.

За словами Президента, на переговори із Джо Байденом було винесено «важливі теми», зокрема ситуацію в енергетичній галузі та на полі бою в Україні. «Та насамперед хочу висловити щиру вдячність від імені всіх українців, від нашої сильної нації вам, пане Президенте, за вашу велику підтримку й лідерство. Європа, багато країн допомогли й допомагають нам, бо війна ще не закінчилася. Це біль. Але лідерство ваше, й дякую за це, пане Президенте. Дякуємо Конгресу за двопартійну підтримку і від наших простих людей — вашим простим людям, американцям», — наголосив Володимир Зеленський.

«Ми пропонуємо провести Global Peace Formula Summit»

Під час спільного брифінгу двох президентів глава Української держави наголосив, що його нинішній візит у США історичний у двосторонніх відносинах.

«За 300 днів цієї війни ми розпочали справді новий етап у наших відносинах. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнене реальним змістом. Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, на всіх наших переговорах», — зазначив Володимир Зеленський. Він подякував американському лідерові за особисті зусилля, які об’єднують світову спільноту навколо захисту міжнародного права, мирної співпраці та взаєморозуміння, що є корисним не лише для України та США, а й для всіх країн.

«Знаю, що американське лідерство залишиться міцним і глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей. І я вірю, що попри будь-які зміни у складі Конгресу двопалатна та двопартійна підтримка зберігатиметься», — заявив глава Української держави.

Володимир Зеленський повідомив, що на всіх його зустрічах у Вашингтоні порушували питання про протидію російському терору та відновлення зруйнованої інфраструктури України, передусім енергетичної.

«Ми маємо пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути й будемо в таких речах максимально конкретними — це ключове гуманітарне питання для нас зараз. Це питання виживання», — наголосив він.

За словами Президента, під час зустрічі обговорювали подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. «росія має відповідати за все те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти всієї Європи та вільного світу», — наголосив Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість лідерства США в реалізації української формули миру. «Ми пропонуємо дуже конкретні пункти й те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу й шукати, як відновити територіальну цілісність України та міжнародний порядок», — зазначив Володимир Зеленський.

«Ви вистояли й ведете боротьбу»

Президент США зауважив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона саме зараз важливий для того, щоб американський народ і весь світ почули з перших вуст про допомогу й підтримку, необхідну Україні 2023 року.

«300 днів неспровокованого, несправедливого широкомасштабного нападу на народ України. 300 днів народ України показує росії та всьому світові стійкість і незламність у боротьбі за свою країну. Скажу всім людям, усьому народу України: ви продемонстрували свою рішучість і впевненість перед імперіалістичними апетитами країни, яка вважала, що зможе вас завоювати, і їй це не вдалося. Ви вистояли й ведете боротьбу», — констатував Джозеф Байден.

Він зазначив, що з моменту вторгнення росії США та інші країни стали на підтримку України, запровадивши санкції, надаючи гуманітарну, військову та фінансову допомогу. Президент США запевнив, що ця підтримка триватиме й американці будуть поряд з Україною стільки, скільки необхідно. «Те, що ви робите, те, чого ви досягли, важливо не лише для України, а й для всього світу. Разом ми й надалі підтримуватимемо вогонь демократії, і це світло переможе темряву», — резюмував Джозеф Байден.

Президент Володимир Зеленський підтвердив «чудові новини», які принесли переговори у Вашингтоні. «Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом приблизно 2 мільярди доларів. І найсильніший елемент цього пакета — комплекс Patriot — те, що істотно посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору — можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях», — заявив глава Української держави. Він повідомив, що важливою частиною розмови із Президентом США була координація майбутніх стратегічних кроків.

«Ми детально говорили про те, чого очікуємо від наступного року й до чого готуємося. Це важливо для всіх українців. І це велика допомога», — сказав Володимир Зеленський. Президент України висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави обсягом майже 45 мільярдів доларів США.

Президент Джозеф Байден підтвердив, що чекає на підпис закон, який дасть змогу зручніше й швидше надавати Україні необхідне озброєння.

«Сьогодні надійшов черговий транш військової допомоги обсягом 1 мільярд 850 мільйонів доларів на устаткування, необхідне Україні, постачання боєприпасів для артилерії, танків, ракетних систем у наступні місяці. Також надаватимемо ЗРК Patriot і необхідну підготовку українського персоналу для того, щоб вони могли продовжити захищати український повітряний простір», — зазначив Президент США.

Перемогти росію можна лише спільними зусиллями

У межах візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. Глава держави подякував Ненсі Пелосі за лідерство в питанні надання Україні та українському народові підтримки в усіх можливих виявах. Він зауважив, що виступатиме в Конгресі англійською на знак пошани та вдячності великому американському народові, який із першого дня підтримує Україну в боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.

Ненсі Пелосі під час брифінгу зазначила, що це величезний привілей і гордість — вітати Президента Володимира Зеленського в Капітолії.

«Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться», — сказала вона. Спікер Палати представників підтримала рішення Президента Джозефа Байдена про надання Україні ЗРК Patriot, додаткових HIMARS та іншої важливої військової допомоги.

Під час промови Володимира Зеленського в Конгресі, який подякував за допомогу та закликав і надалі діяти проти агресії росії спільно, члени законодавчого органу США багато разів аплодували стоячи Президентові України, повідомляють ЗМІ. Володимир Зеленський закликав Конгрес продовжувати фінансову підтримку нашої країни.

«Ваші гроші — це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально», — наголосив він. За його словами, ключовим засобом тиску на росію залишаються санкції, які необхідно посилювати. Володимир Зеленський зазначив, що Президент США підтримав його мирний план із десяти пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в його реалізації.

«росіяни використовують усе, що можуть проти українських міст, таких, як Бахмут, але Україна тримає оборону і ніколи не здасться, — сказав Володимир Зеленський під бурхливі оплески. — Торік у Бахмуті проживало 70 тисяч людей. Зараз там залишилося кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просяк кров’ю. Донбас кілька разів переходив з рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть», — наголосив Володимир Зеленський. Він завершив промову, заявивши, що Україна досягне «абсолютної перемоги».