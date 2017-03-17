Щоб забезпечити економічне зростання, доведеться шукати резерви на митниці та в боротьбі з корупцією

Енергетична та економічна блокада відбувалася не в інтересах України, вона поставила під загрозу стрімке економічне зростання. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи вчора урядове засідання. Уряд готовий працювати в нових реаліях. І, за словами Прем’єра, вже метикує над мінімізацією негативних наслідків від енергетичної та економічної блокади.

Володимир Гройсман нагадав: Україна вже понад 500 днів не споживає російського газу. «Мети, яку ми поставили, — досягнення енергетичної незалежності — буде досягнуто. Хоч якби дехто нам не заважав, ми цього б швидше досягли», — сказав він.

А віяловим відключенням внаслідок блокади постачання вугілля вдалося запобігти завдяки якісній підготовці уряду до зими. На цьому Прем’єр-міністр наголосив під час розгляду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про продовження строку дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії».

«Те, що ми з вами не допустили віялових відключень, це свідчення одного: ми з вами ідеально підготувалися до зими. Ми створили запас міцності, бо розуміли, що росіяни нам перекриють постачання вугілля. Я думав, що вони перекриють самі, а вони перекрили нам іншими людьми. Я помилився тільки в одному: хто перекриє», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду нагадав, що підготовку до опалювального сезону вели ще з літа, вона була якісною. У цьому контексті він подякував віце-прем’єр-міністрові Володимиру Кістіону, який координував роботу, ухвалював необхідні оперативні рішення. Прем’єр наголосив, що надзвичайні заходи в енергетиці, які уряд продовжив ще на місяць, не означають введення надзвичайного стану й дають змогу лише змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи.

Далі говорячи про негативні наслідки енергетичної блокади, глава уряду зазначив: «Запас міцності у нас зникає. Надзвичайні заходи дають нам змогу змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи. Але вона на зношення не може працювати. Те, що будуть проблеми, сумніву немає». Однак уряд усе робить для того, щоб мінімізувати і відстрочити будь-які негативні наслідки, наголосив Прем’єр-міністр.

Регулярно відбуваються засідання Антикризового енергетичного штабу. Уряд працює над різноманітними варіантами утримання ситуації та альтернативними планами. Крім того, працює економічний штаб під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва щодо постійного моніторингу, аналізу наслідків впливу блокади на економіку країни, національний курс, торговельний баланс. Володимир Гройсман вважає за доцільне показати ці рахунки організаторам блокади. «Ті, хто організовував, отримали команду на організацію цих речей. Треба, щоб вони розуміли, що наробили для кожного українця», — сказав Володимир Гройсман.

Коментуючи інцидент, який трапився між учасниками блокади й право?охоронцями, глава уряду відзначив витримку останніх і зауважив: «Усі мають бути рівними перед законом, усі абсолютно: і правоохоронці, і народні депутати, і Прем’єр-міністр, і міністри. Щоб бути вільними, треба бути рабами закону. Переконаний у тому, що кожен народний депутат має це робити як приклад для всіх інших, а не ховатися за мандатами, які забезпечують начебто безмежну недоторканність».

Серед інших тем, що постали на урядовому засіданні, актуальною знову виявилася дорожня. Прем’єр-міністр звернув увагу міністра інфраструктури Володимира Омеляна на необхідність забезпечити належну організацію початку робіт з реконструкції та будівництва доріг. Уряд мобілізує на це до 35 мільярдів гривень протягом року. Глава уряду наголосив: цьогоріч передбачено достатньо ресурсів для початку масштабної реконструкції доріг в країні — вдвічі більше, ніж торік.

Від перевиконання надходжень від митниці за три місяці 2017 року було спрямовано додаткові 1,5 мільярда на українські дороги. Разом з передбаченими на сьогодні 14 мільярдами і майже 15 мільярдами гривень від репрофайлінгу загалом майже 35 мільярдів гривень можна мобілізувати протягом року.

«Для старту коштів сьогодні вистачає. Організуйте роботу належним чином, виходьте на дороги і подивіться, що там відбувається, щоб усі служби в усій країні почали працювати над цим питанням», — наголосив Прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман виступив за проведення перевірок роботи інспекцій та контролюючих органів на предмет корупційних дій. Оскільки в уряду є претензії до різних інспекційних інстанцій. «Я б хотів, щоб хтось поніс відповідальність. Ми повинні створювати умови для ведення бізнесу. Треба перевернути розуміння чиновника. Бізнес вам (чиновникам. — Авт.) нічого не винен, це ви винні бізнесу. Я цей принцип сповідую і вимагаю від чиновників теж його сповідувати», — сказав він.

А впроваджуючи ті чи ті новації та реформи, варто, на думку Прем’єра, брати до уваги найкращий досвід інших країн. Ділячись враженнями від візиту в Туреччину, Володимир Гройсман повідомив: турецькі партнери готові допомогти Україні й Україна може створити технопарк за прикладом турецького. «Поєднання науки з реальним сектором економіки — це необхідно», — заявив він.

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