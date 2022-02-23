За останні роки інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємною складовою сучасного світу, завдяки чому навчальне середовище докорінно змінилося. Використання комп’ютерних програм, електронних засобів підвищує якість навчання, створює сприятливі умови для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб.

Перехід на дистанційне навчання через коронавірус став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу — вчителів, учнів та їхніх батьків. І хоч дистанційна освіта не замінить очну форму й ніколи її не планували на довгострокову перспективу, все-таки може стати ефективним інструментом не тільки під час карантину, а й у процесі очного формату спілкування.

Зручне навчання для всіх

Саме тому позаторік у листопаді департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ініціював упровадження пілотного проєкту «Зручне навчання». До участі в ньому залучили фахівців Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та чотири заклади загальної середньої освіти: Сумську спеціалізовану школу І—ІІІ ступенів №7 ім. М. Савченка, Шосткинську гімназію, Лебединську ЗОШ І—ІІІ ступенів №5 та Охтирську ЗОШ І—ІІІ ступенів ім. Б.Д. Антоненка-Давидовича. В основі проєкту — створення сприятливих умов для навчання учнів у синхронному та асинхронному режимах, зокрема під час карантину; формування єдиного електронного простору (застосунок TEAMS) в умовах віддаленого навчання.

Проєкт підтвердив: дистанційне навчання може бути комфортним і зручним за умови творчого колективного налаштування. За його підсумками фахівці Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розробили та розмістили у відкритому доступі методичні рекомендації «Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності», які можуть використовувати у діяльності працівники місцевих органів управління освітою, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівники та вчителі шкіл. Одне слово, конкретна практична користь усім, хто навчається або навчає.

Е-журнали та е-щоденники

Єдиний інформаційний простір школи — система, в якій задіяні й на інформаційному рівні пов’язані всі учасники освітнього процесу: адміністрація, викладачі, учні та їхні батьки. Як упевнилися освітяни Сумщини, електронні журнали і щоденники — найкращий спосіб розв’язання повсякденних питань для шкіл, батьків та учнів.

Онлайн-журнали та електронні щоденники стають невід’ємною складовою навчального процесу. На Сумщині електронні журнали та щоденники впроваджують у 123 школах 32 територіальних громад на основі електронних платформ «Моя школа», «Єдина школа», Smart School, ПАК «АІКОМ» тощо.

Четвертий рік поспіль користуються ними в Недригайлівській спеціалізованій загальноосвітній школі І—ІІІ ступенів (опорний заклад) Недригайлівської селищної ради, де директор Наталія Колоусова. Завдяки новації всі учасники освітнього процесу цілодобово мають доступ до навчальних матеріалів, успішності учнів, відвідування занять, шкільних новин тощо.

Одним із популярних інструментів, який забезпечив доступ до цифрової системи шкільної освіти, стала Smart School. Для адміністрації школи це ефективний інструмент формування розкладу навчальних занять, доступу до журналів успішності, сайту, формування різних звітів, розподілу робочого часу викладачів, тарифікації вчителів, керування списками учнів, батьків та вчителів, організації харчування.

Учителі мають змогу постійно працювати з журналами, вбудованим калькулятором середнього бала для виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок. За потреби можна роздрукувати журнал відповідно до вимог МОН. Тут же можна розміщувати навчальні матеріали, прикріпивши до відповідного уроку, створювати навчальні плани і формувати онлайн-тести. А здійснювати класне керівництво дає змогу сторінка класного керівника, на якій є опція статистики замовлень обідів учнями.

Учням та батькам система надає актуальну інформацію про оцінки, відвідування уроків, розклад уроків та зміни в ньому, домашні завдання, будує графіки успішності, здійснює E-mail розсилання оцінок учня, робить замовлення обідів тощо.

Саме цей мобільний додаток отримав найбільше схвальних відгуків і вже став надійним помічником усіх учасників освітнього процесу.

Під знаком діджиталізації

Успішно розвивається та поширюється глобальна інновація — STEM-освіта, впровадження принципів якої в освітній простір Нової української школи формує якісно нову модель навчання. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти реалізує інноваційний освітній проєкт «STEM-школи 2021», до якого долучилися понад 350 педагогів із 270 шкільних закладів області.

Більш як 90% шкіл краю успішно працюють за різними напрямами реалізації STEM-освіти з використанням інтегрованих, міжпредметних навчальних програм, STEM-підходів та STEM-технологій навчання. Найбільш поширеними стали робототехніка та інженерні розробки, основи вебдизайну, LEGO-конструювання, 3D-моделювання.

Нині всі школи Сумщини стовідсотково підключені до високошвидкісного інтернету, забезпечені комп’ютерною технікою, а матеріально-технічна база постійно зміцнюється й оновлюється. Торік за кошти державної субвенції 40 із них у 22 територіальних громад підключено до широкосмугового інтернету, а мережеве обладнання більш як на 160 тисяч гривень придбано для 16, розташованих на територіях Глухівської, Краснопільської, Садівської, Сумської, Хмелівської, Шалигинської територіальних громад. Кожен шкільний заклад має власний сайт, що слугує офіційним джерелом інформації в інтернеті, підвищує його імідж на ринку освітніх послуг.

На умовах співфінансування, зокрема з державного бюджету передбачено майже 22,5 мільйона та місцевих понад 4,6 мільйона гривень, закуплено 1524 ноутбуки для педагогічних працівників 177 закладів середньої освіти 46 територіальних громад.

За підсумками недавньої робочої зустрічі з питань реалізації проєктів зі значними інвестиціями за підтримки Сумської ОДА 12 закладів середньої освіти стали учасниками проєкту «Розумна та безпечна школа», а її першим компонентом «Сучасна шкільна їдальня D2school». Головна мета — автоматизувати систему організації харчування, надати школярам та їхнім батькам свободу вибору страв, що нині є одним із ключових чинників привабливості шкільного харчування, замінити всю паперову документацію на електронну.

Діджиталізація містить сотні різних аспектів, кожен з яких слугує своєрідною цеглинкою фундаменту освітнього процесу. Звісно, час неухильно вноситиме корективи, які потрібно буде ретельно враховувати. Адже йдеться про формування особистостей наступних десятиліть, тих, кому розбудовувати Україну ХХІ століття.

Вікторія ГРОБОВА,

директор департаменту освіти і науки

Сумської облдержадміністрації,

для «Урядового кур’єра»