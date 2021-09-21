Розвиток органічного виробництва — один із пріоритетів у діяльності обласної влади Черкащини. Про це на регіональному форумі «Органічна Україна 2021 — Черкаси» заявив директор департаменту агропромислового розвитку обл-держадміністрації Ігор Глухов. Нині в області 16 суб’єктів господарської діяльності з різних видів органічного виробництва, зокрема зернових та олійних культур, ягідництва, садівництва, бджільництва, виробництва біопрепаратів.

Цього вкрай недостатньо. Проте вже нині, наголошували під час онлайн-спілкування, ставлення українців до органічних продуктів змінюється на краще. Як і загалом ситуація з торгівлею органічними сертифікованими продуктами. Враховуючи, що в Україні рівень споживання органічної продукції на душу населення найнижчий в Європі, учасники форуму ділилися досвідом розвитку органічного бізнесу та розповіли про можливості своїх підприємств. Предметності та професійності розмові додала участь експертів органічного сектору фахівців департаменту агропромислового розвитку обл-держадміністрації, райдержадміністрацій, представників територіальних громад.

Чимало негараздів та перешкод і суб’єктивного, і об’єктивного характеру довелося здолати за чотири роки, приміром, керівникові фермерського господарства з Монастирища Уманського району на Черкащині Борису Кукуніну. Однак зараз його «Золота ягода» вирощує та реалізує непогані врожаї органічних ягід. Особливо радують малина, лохина. Аби стабільно добиватися високої якості вирощуваних ягід, фермеру доводиться враховувати як технологічні, агротехнічні, так і організаційно-управлінські чинники. Та якщо проблеми з транспортуванням, добором кваліфікованих працівників, доглядом та захистом рослин від шкідників поступово вирішуються, то з реалізацією вирощеного ситуація складніша. А все це впливає на кінцевий результат. Проте настрій у фермера оптимістичний, органічне виробництво, на його думку, має великі перспективи.

Своїм баченням проблем та їхнього розв’язання поділилися генеральний директор ТОВ «НВЦ «Черкасибіозахист» з Черкаського району Сергій Зубачов, керівник ФОП із Золотоніського району Ярослав Фатенко та начальник відділу якості ТОВ «Агрофірма Поле» з Черкас Богдана Лісняк. Координатор органічного компонента швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» Наталія Прокопчук продемонструвала презентацію про органічне харчування у школах та дитячих садочках у різних країнах. Інформація щодо вимог до органічного виробництва та обігу органічної продукції, її сертифікації, яку озвучила фахівець із сертифікації ТОВ «Органік Стандарт» Олена Манзюк, була корисною всім учасникам форуму. Як і відомості про найновіші мікробні й ферментні препарати для сільського господарства, які випускає український виробник компанія «БТУ-Центр».

За підсумками форуму передбачено й надалі проводити інформаційно-роз’яснювальну кампанію як серед агровиробників, жителів області щодо переваг виробництва органічної продукції, так і серед споживачів щодо підвищення культури споживання якісної продукції з метою формування та розвитку ринку органічної продукції на Черкащині.

За оцінками президента громадської спілки «Органічна Україна» Олени Корогод, оприлюдненими в ЗМІ, ринок органічної продукції в найближчі роки зростатиме. Оптимізму додає зокрема зростаючий попит на органічну продукцію в Україні. За даними дослідження минулого року, 70% споживачів готові купувати органічну продукцію, головне — знайти й розпізнати її. Чимало важить і зростаючий попит на експорт — розвинуті країни споживають дедалі більше органічної продукції — від 10 до 20% на рік, а органічний імпорт з України займає непогані позиції. Важливий і зростаючий попит на органічні землі — європейський зелений курс офіційно зафіксував необхідність збільшення до 2030 року площ органічних земель до 25%. До того ж і попит на здорове довкілля зростає, враховуючи і біорізноманіття, і клімат, і біологізацію сільського господарства загалом.

Стимулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, на думку учасників форуму, не вимагає залучення в цю сферу надзвичайно великих інвестицій, а цілком реально досягти високого рівня розвитку органічного виробництва правильною організацією консультаційної підтримки, розробленням чіткої нормативно-правової бази, підтримкою на державному та регіональному рівнях та орієнтацією політики уряду на стимулювання попиту. Також на основі аналізу досвіду провідних країн з’ясовано, що ефективності державного регулювання неможливо досягти без трьох компонентів: економічної політики, дієвої нормативно-правової бази, яка вже фактично створена, та чіткої екологічної стратегії розвитку.