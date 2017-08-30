Чільне місце в робочій поїздці Президента Петра Порошенка на Донеччину посіла освітня тематика, яка є неодмінною передумовою деокупації регіону, повернення туди українського слова, думки, ідеології, врешті-решт — відродження Донбасу.

Ставлення до символів — основа патріотизму

Глава держави побував одразу в трьох реконструйованих закладах освіти: Покровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9, Дружківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №17 та Часівоярській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №17.

Під час урочистої церемонії відкриття глава держави подякував дітям за виконання Державного гімну й декламування вірша. «Як Президент України, як громадянин, як патріот, пишаюсь кожним виконанням гімну. Україна кардинально змінилася, зокрема у ставленні до своїх символів — прапора, герба і гімну, — розчулився Петро Порошенко. — Те, що я сьогодні почув у Покровську, було одне з найкращих виконань гімну, які я коли-небудь чув у своєму житті. Ви його фантастично виконували, ви відчули кожне слово. Саме з таких дітей виростають справжні українці. Дуже важливо, що таке виконання гімну ми маємо можливість чути саме тут, на Донеччині».

Ці три заклади — кардинально й комплексно реконструйовані школи. І з огляду на сказане раніше складно переоцінити важливість цих подій, ще й напередодні Дня знань, коли тутешні школярі сядуть за парти оновлених навчальних класів.

Покровській школі Президент подякував за участь у спеціальному проекті дистанційного навчання учнів, які опинилися на окупованій території. Близько 150 дітей сьогодні охоплено спеціальною програмою електронного навчання і мають змогу долучатися до освітнього процесу у цій школі.

Держава віднайшла понад 55 мільйонів гривень для завершення комплексної реконструкції. Тут підвищено енергоефективність, створено комфортні умови, зроблено багато для спортивно-виховної роботи. Окремо Президент привітав вихованців спортивних секцій дзюдо й самбо.

«Життям підтверджено, що і стіни вчать. На визволеній Донеччині дедалі більше учнів і вчителів працюватимуть і вчитимуться серед міцних і красивих стін. До кінця року двері відчинять ще кілька шкіл», — пообіцяв Петро Порошенко.

Час відновлення мирного життя

За зміни в освіті агітувати нікого не треба. На реформу галузі, переконаний Президент, чекають і вчителі, і суспільство. А ефективне реформування загальної середньої освіти потребує нової якості українського педагога. Наступного року на підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть першокласників нової української школи у всій Україні, передбачено спрямувати 520 мільйонів гривень.

За словами Петра Порошенка, невдовзі буде кардинально піднято стандарти навчання. І одним із пріоритетів стане підвищення платні вчителям. Його розглядають не просто як видаткові статті бюджету, а як інвестиції в майбутнє держави.

«Запевняю, що попри російську військову агресію, Україна й надалі інвестуватиме у знання, виховання й навчання молодих поколінь», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

По завершенні церемонії відкриття Президент оглянув приміщення відремонтованої школи — кабінети інформатики, хімії, лінгафонний кабінет, їдальню, актову залу. Окремо глава держави відвідав спортивні зали, спортивний майданчик, зали для хореографії та для занять боротьбою. Президент передав школі сертифікат на мультимедійний комплекс.

А в місті Бахмуті за участі Президента відкрито гуртожиток для студентів і викладачів Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету. Близько 20 мільйонів гривень, спрямованих на будівництво, також є символом відновлення мирного життя на Донбасі. «Важливо, що ми нарешті їдемо на Донбас не тільки і не стільки піклуватися відновленням обороноздатності держави, наших героїчних воїнів, щоб вони могли забезпечувати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Нарешті пріоритетом є відновлення мирного життя», — наголосив Петро Порошенко, додавши, що нині роблять все можливе для повернення миру на українську землю. Тим більше, що Україна не залишилася сам-на-сам у відновленні регіону, бо нам допомагають міжнародні партнери й агенції.

Не інфіковані російською пропагандою люди сприятимуть поверненню, визволенню й відновленню Донбасу. Глава держави звернувся до викладачів горлівського вишу: «Ви тут — зв’язок і з Горлівкою, і з окупованим Донбасом. Ви — символ європейського вектора розвитку нашої держави».

Глава держави поділився враженнями від участі у відкритті реконструйованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 у Покровську та ще двох шкіл у Дружківці, Часовому Яру, нагадав про відкриття мосту й очисних споруд неподалік Бахмута, які поліпшать екологічну ситуацію в місті.

Директор Горлівського інституту іноземних мов Євгенія Бєліцька зазначила, що цієї події колектив закладу чекав три роки: «З 2014 року ми знали, що ми — разом. Ви не знайдете, мабуть, в усій країні більших оптимістів, ніж ті люди, які. полишивши свої домівки, а деякі — й родини, вірять у демократичну, вільну, європейську Україну».

Президент вручив подарунковий сертифікат, оглянув приміщення й поспілкувався з викладачами і студентами інституту.

Проект створення гуртожитку спрямовано на розв’язання проблеми надання житла студентам і викладачам переміщеного Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, а також переселенцям із зони АТО.

Реалізацію проекту з реконструкції приміщення під гуртожиток було розпочато позаминулого жовтня. Кошторисна вартість сягнула 20,2 мільйона гривень. 90% коштів спрямували з Державного фонду регіонального розвитку, 10% — із місцевого бюджету.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»