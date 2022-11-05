Освіта, незважаючи на війну та всі перешкоди, які створюють російські загарбники, продовжує жити й розвиватися. Українські школярі і студенти на всій території країни та навіть за її межами мають можливість і далі отримувати знання.

Звичайно, військові дії та постійні загрози ракетних ударів значно ускладнюють навчальний процес. Педагогам і учням доводиться прилаштовуватися до надзвичайних умов і вносити корективи в роботу. Цьогоріч нашим випускникам, на жаль, довелося відмовитися від урочистих заходів з нагоди закінчення школи. А маленькі першокласники в Харківській області та в деяких інших регіонах країни почули свій перший дзвоник лише онлайн.

Пошкоджено майже 30% закладів

На Харківщині освітній процес повністю перейшов на дистанційний режим ще з 24 лютого й залишається таким досі. Навіть зараз, коли фронт вже значно віддалився від Харкова, задля безпеки дітей навчальні заклади поки зачинено. Від ворожих обстрілів на Харківщині постраждали приблизно 30% шкіл, майже всі вищі навчальні заклади — 23 з 24 наявних. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, з

1 667 закладів освіти зруйновано чи пошкоджено ворожими обстрілами 530.

У більшості освітніх закладів уже частково проводять відновлювальні роботи. До ремонтів долучаються волонтерські організації та міжнародні партнери, які допомагають замінити вікна й двері, відновити опалення. Але масштабні дії з відбудови закладів освіти все-таки проходитимуть уже в безпечних умовах після перемоги. Крім того, ті заклади, які зруйновано вщент, відбудовуватимуть заново. Таких у Харкові та області понад 30 об’єктів.

У межах спільного проєкту з ЮНІСЕФ 49 опорним закладам загальної середньої освіти Харківської області спрямували по 109 тисяч гривень. Вони підуть на ремонти і відновлення, а також на закупівлю обладнання.

«Загалом закладам Харківщини надійде понад 5,3 мільйона гривень. Це кошти на поточний ремонт, модернізацію котелень, придбання обігрівачів і генераторів, а також комп’ютерного та іншого обладнання. Дякуємо міжнародним партнерам та уряду за підтримку!» — зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Завдяки допомозі ЮНЕСКО для вчителів, в першу чергу деокупованих територій, придбають 6 000 ноутбуків.

Освітній процес на Харківщині зіткнувся також і з технічними негараздами. Це не завжди стабільний інтернет і проблеми з електрикою через постійні ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Від цього найбільше страждають на деокупованих територіях. У більшості таких населених пунктів відновити освіту навіть дистанційно неможливо.

Колаборантам не уникнути відповідальності

Є проблеми з кадрами. Багато вчителів виїхали в безпечніші місця й поки бояться повертатися додому, а дехто погодився працювати на окупантів. На жаль, це непоодинокі випадки. Повідомлень про колаборантів серед працівників освіти багато. Кожним таким випадком займаються правоохоронці. За інформацією начальника Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергія Болвінова, уже відкрито 12 справ щодо колаборантів в освіті.

Нещодавно повідомлення про підозру за фактом здійснення діяльності, спрямованої на впровадження стандартів освіти держави-агресора отримала директорка одного з ліцеїв у Куп’янському районі. За інформацією Харківської обласної прокуратури, ця особа наприкінці липня погодилася співпрацювати з окупантами й розпорядилася про впровадження в ліцеї стандартів освіти росії. Навчання планувала проводити російською мовою та з використанням російських підручників.

До речі, на визволених територіях працівники прокуратури та СБУ вилучили багато російської освітньої макулатури. Це підручники, зошити, книжки та інші агітаційні матеріали, які окупанти підготували заздалегідь і змогли привезти на територію України, але залишили, тікаючи з української землі. Окупанти намагалися русифікувати учнів, викорінюючи все українське. Навіть про Тараса Шевченка написали на одному зі своїх агітаційних плакатів, що Кобзар вів свій щоденник російською мовою. У прокуратурі зазначили, що підручники та інші засоби російської пропаганди слугуватимуть речовими доказами в кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду, а тим, хто допомагав росіянам, не уникнути відповідальності.

Серед вчителів виникають конфлікти

На щастя, не всі працівники освіти погоджувалися на умови окупантів. Багато хто відмовився повертатися до навчальних закладів, а дехто навіть намагався зберегти українські підручники й книжки, які окупанти нещадно знищували. За українську позицію освітяни могли потрапити за грати. Так було з директоркою одного з ліцеїв Чугуївського району. Жінка провела 19 днів у в’язниці, п’ять із них у карцері. Практику арештів освітян окупанти застосовували скрізь.

Зараз, коли визволені населені пункти поступово повертаються до більш спокійного життя та вирішують технічні питання, на заваді стають моральні аспекти. Вчителі, які займали проукраїнську позицію, відмовляються працювати зі своїми колегами, що за окупаційної влади їздили в росію, на так звані курси підвищення кваліфікації та допомагали впроваджувати навчальний процес за російськими посібниками.

Багато таких освітян у нещодавно деокупованому Куп’янському районі, де загарбникам вдалося відкрити 30 шкіл і майже 30% місцевих освітян погодилися в них працювати. Більшість керівників цих навчальних закладів втекли разом з окупантами, а вчителі залишилися. Правоохоронні органи ще до них не дійшли, і вони знову намагаються повернутися на роботу в українські школи. За повідомленням виконувача обов’язків начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича серед вчителів уже виникають конфлікти. Працівники освіти обурені й готові звільнятися, якщо колаборантів допустять до роботи.

Насамкінець. Незважаючи на зради, руйнування та інші перешкоди навчальний процес на Харківщині, як і на інших вільних від ворога територіях України, триває. Школярі вже відпочили на осінніх канікулах і приступили до занять. На жаль, наша країна переживає найважчий урок у своїй історії. Та саме зараз дуже потрібне усвідомлення того, що освіта, яка навчає любові до своєї Батьківщини, її цінностей і традицій народу — це запорука нашого майбутнього. Саме зараз за партами сидять ті, кому далі будувати незалежну, міцну та квітучу Україну.

Зазначимо, що нині в закладах Харківської області навчається понад 223 тисяч школярів та 12 тисяч дошкільнят. У Харкові залишилося 25% учнів, 39% — перебувають за кордоном. Також у харківських школах отримують освіту понад 600 дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»