Цього року в межах президентської програми «Велике будівництво» на Харківщині оновлюють 13 об’єктів. Із них два вже введено в експлуатацію, п’ять — на завершальному етапі, а решта перехідні, і їх будівництво буде продовжено наступного року.

Жителів і гостей міста неповторними краєвидами Харкова вже радує оглядовий майданчик Держпрому, а дітлахів та батьків Змієва — новий сучасний дитячий садок, який 20 вересня гостинно відчинив двері. Цього року планують завершити реконструкцію басейну в спорткомплексі «Вимпел» у Балаклії, будівельні роботи в Чугуївському ФОК, Близнюківській центральній районній лікарні, Лозівському міському палаці культури та Ізюмській школі №2.

Як стверджують харків’яни і жителі області, регіон дедалі більше набуває обрисів європейських міст і містечок, із чим беззаперечно погоджуються туристи із Заходу.

Зміни, що вражають

Божена Міхальська, що живе в місті-побратимі Харкова Познані і з якою нас пов’язують понад три десятки років співпраці й дружби, цієї осені приїхала в Україну у складі групи представників неурядових організацій. Востаннє в Харкові ми зустрічалися наприкінці 1990-х, коли пані Божена у відповідь на наші вибачення за ще сов-депівський сервіс, безлад у місті заспокоювала, що все це зміниться і Польща переживала схожі часи. Нині ж вона не перестає захоплено дивуватися, як невпізнанно змінилося місто і у плані благоустрою, і в розвитку сучасних технологій, зокрема цифровізації, будівництва, сфері послуг.

Уже за три-чотири дні перебування у Харкові Божена зізналася, що не сподівалася побачити в Україні таких швидких змін, що вражають. Особливо їй сподобалися наші нові дороги, які десятиліттями були притчею во язицех та темою анекдотів і кпин, а ще — реконструйовані 12 перлин Харкова, серед яких надзвичайне захоплення викликав оглядовий майданчик на Держпромі, відкритий до 30-річчя Незалежності України.

Хотів уже розповісти, що ця новація з’явилася в Харкові на даху першого радянського хмарочоса — Будинку Державної промисловості завдяки програмі Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» і стала першим в Україні оглядовим майданчиком, який на 15 метрів вищий за статую Свободи у США. Та краще раз побачити!

Як ідеться у правилах, скориставшись гаджетом, зареєструвалися на участь в екскурсії. І ось ми вже на 12 поверсі шостого під’їзду Держпрому, який, до речі, попри більш ніж 92-річний вік мав дуже сучасний і молодий вигляд. Весь під’їзд повністю відремонтували. Тут встановили новий ліфт та змонтувати оглядовий бінокль Sigeta Walle-25. Замінили не тільки ліфт разом із шахтою, а й покрівлю, яка стала підлогою майданчика.

Згідно з екскурсійною програмою спочатку побували на закритій частині локації, щедро оснащеній мультимедійним обладнанням. Воно значно пожвавило і осучаснило експозицію «Харків. Ракурси історії», яка знайомить відвідувачів з туристськими, історичними та архітектурними об’єктами міста. Але Божена поспішала потрапити на сам майданчик, аби з висоти пташиного польоту — 63 метри над землею — окинути оком відразу ледь не весь Харків. Для безпеки тут вжито всіх заходів: огорожу виготовлено з металевих конструкцій, а стіни — з міцного скла.

Виднокрай справді зачарував. Золоті бані харківських храмів відблискували поки що щедрим осіннім промінням, вервечки корпусів заводів промовисто посвідчували статус індустріального центру країни, манливо закликали до себе золото осінніх парків та історичні будівлі театрів.

Усе це ще виразніше і в деталях можна було розгледіти крізь окуляри спеціального потужного бінокля, яким, звісно ж, скористалася й Божена. Намилувавшись краєвидами, гостя з Польщі, позаяк вона не просто туристка, а громадська діячка, почала цікавитися, як вдалося створити таке диво, скільки часу і коштів потребувало його будівництво.

Пригадуючи почуте на брифінгу від директора КП «Держпром» Миколи Чехунова, переповідаю Божені, що оглядовий майданчик став своєрідним підсумком оновлення Держпрому, перші проєкти реставраційного ремонту якого було напрацьовано ще 2001 року. А робота із створення оглядового майданчика в межах президентської програми «Велике будівництво» розпочалася в лютому цього року і обійшлася в 4,5 мільйона гривень. Основні труднощі були пов’язані з тим, що будівля Держ-прому, де розташовано десятки управлінь і департаментів, і під час реконструкції функціонувала. Однак попри всі складнощі, сьогодні вже можна впевнено говорити, що оглядовий майданчик став першим висотним туристським магнітом Харкова.

У травні 2017 року Держпром було внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам’ятку архітектури у стилі конструктивізму, які перебувають під охороною. Влада пообіцяла негайно відновити роботи із внесення будівлі до переліку спадщини ЮНЕСКО.

Велика справа й українське диво

Ще більшим відкриттям для пані Божени стали наші дороги. Як каже сама гостя з Познані, вона вже на виїзді з аеропорту помітила дивовижні перетворення наших автомагістралей, які з вищерблених асфальтівок, що донедавна були візитівками фактично всіх міст України, стали схожими на європейські автошляхи. Однак ще більш подивована була дорогою Харків — Липці — Борисівка, якою ми добиралися на дачу.

«Матка Боска, ми в Україні чи в Польщі? — ніби жартома вигукнула Божена, побачивши пішохідний перехід, облаштований світло-звуковим світлофором, сонячними панелями, мерехтливими діодами на зебрі. — А асфальт, подивіться, як ретельно розграфлена шкільна дошка!»

І справді, в перші дні проїзду цією трасою не раз ловив себе на думці, що таке можна побачити лише у країнах Євросоюзу. Ця дорога, як і майже 150 кілометрів інших доріг Харківщини, відремонтовано і введено в експлуатацію цього року в межах програми Президента Володимира Зеленського.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Харківській області, автошлях Харків — Липці — Борисівка — найінтенсивніший маршрут у місцевій мережі Харківської області. На ньому було втілено весь комплекс заходів з підвищення безпеки руху. Зокрема, встановлено три інтерактивні радари для вимірювання швидкості, два світлофорні об’єкти обладнано світлодіодними сигнальними опорами, облаштовано освітлення та маячки для позначення пішохідних переходів.

Як зазначила пані Божена, вона систематично переглядає інформацію, що стосується Харкова та України. І за її словами, попри всі недоброзичливі закиди політичних опонентів, «Велике будівництво» — то велика справа й українське диво. Важко з цим не погодитися, особливо пригадуючи, як ще кілька років тому ми розбивали свої автомобілі на ямах-вибоїнах доріг, які можна було назвати хіба що напрямками руху.

Нині ж, як розповіли директор державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігор Турченко і начальник Служби автомобільних доріг Андрій Алексєєв, за президентською програмою «Велике будівництво» 2021 року на Харківщині відремонтували 14 автомобільних доріг і п’ять мостів місцевого значення, 77 доріг та мостів державного значення.

За словами Ігоря Турченка, ремонтні роботи, що розпочалися у березні на 19 об’єктах місцевого значення, на сьогодні вже завершено. До того ж на кількох тендерах було зекономлено майже 50 мільйонів гривень, які спрямували на додаткові об’єкти.

На дорогах державного значення, як розповів Андрій Алексєєв, цього року роботи перевиконано на 105%. Вирішують питання додаткового фінансування, і роботи триватимуть. Попри перевиконання плану, протяжність оновлених доріг цього року виявилася меншою, ніж торік, що пов’язано з реалізацією переважно довгострокових проєктів.

За інформацією САД у Харківській області, загальне виконання робіт на дорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський, флагмана програми «Велике будівництво» в межах регіону й однієї з найдовших доріг в Україні, становить 86,2%. З основного проїзду — 87,5%, роботи щодо штучних споруд готові на 95,3% і на 34,3% — влаштування комунікацій. Дорожники завершують роботи на об’єктах і готуються до зими — наносять розмітку на кільцевій дорозі й закуповують сіль.

Нові об’єкти для людей

У межах програми Президента України «Велике будівництво» у краї триває робота на багатьох інфраструктурних об’єктах: в дошкільних і шкільних закладах, охорони здоров’я та спорту.

У вересні у Змієві відкрили новий корпус дитячого садка. Як розповіла директорка КЗ «Зміївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2» Юлія Бондаренко, черга в дитсадок становить 156 дітей. У закладі виховують 260 малюків, а з відкриттям нового корпусу його відвідуватимуть уже 310 дошкільнят.

«На реконструкцію дитячого садка ми чекали з 2011 року, відколи мене призначили його директором. Тоді попереджали, що у планах відкрити ще один корпус і додаткові чотири вікові групи. Дуже довго чекали. І нарешті у нас додатково в новому корпусі запрацювали дві інклюзивні групи — молодша і старша, три середні теж перебралися в цей корпус», — сказала Юлія Бондаренко. Вона додала, що в закладі дошкільної освіти з’явився ізолятор для дітей, які потребують медичної допомоги. Його оснащено відповідно до санітарних норм. Ресурсна кімната теж має велике значення, як і кабінети для роботи фахівців, а ще для дітей зробили теплу підлогу на першому поверсі, встановили рекуператори.

Триває реконструкція спорткомплексу «Вимпел» у Балаклії, де буде басейн завглибшки від 1,5 до 4 метрів. За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Михайла Харнама, ремонт цього об’єкта йде за планом. Завершують фасадні роботи, встановлено вікна й міжкімнатні двері, триває оздоблення стін. Підведено всі інженерні комунікації. Укладають плитку в санвузлах і душових кімнатах, а також у приміщенні, де буде басейн. У спортзалі готують стіни для шпаклювання.

2021 року за планом мають реконструювати першу чергу комплексу, зокрема басейн, а наступного реалізовуватимуть другу та третю черги — спортивну зону й фітнес-зали. Заклад стане енерго-ефективним, оскільки відтепер теплопостачання там відбуватиметься з використанням теплових насосів. Буде утеплено фасад будівлі.

Як розповів директор департаменту капітального будівництва ХОДА Сергій Жуков, реконструкцію басейну в Балаклії проводять у рекордний термін — менш ніж за пів року. Так само за незвично короткий термін будують фізкультурно-оздоровчий комплекс у Чугуєві.

«Роботи на цьому комплексі було розпочато 4 червня 2021 року, тобто запланований термін будівництва — сім місяців. За такий час ФОКи в Харківській області досі не будували. Це типовий проєкт, яких реалізовано на Харківщині багато, але вони всі були перехідними і стали довгобудами. Цей комплекс будують з нуля за рекордний термін без втрати якості», — зауважив Сергій Жуков.

За його словами, наступного року роботи в межах «Великого будівництва» продовжать на шести об’єктах: першій та другій черзі будівництва нового онкологічного центру, двох обласних лікарнях — травматологічній і дитячій, а також на фізкультурно-оздоровчому комплексі у Люботині й дитячому садку «Теремок» у Пісочині.