Україна завершує 2017 рік важливими досягненнями й успіхами. Ці слова Президента звучали під час його робочої поїздки на Одещину. Він виокремив продовження підтримки України Європейським Союзом та іншими країнами в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, запровадження країнами-членами ЄС безвізового режиму, продовження програми децентралізації, згідно з якою бюджети територіальних громад зросли увосьмеро. Не оминув увагою глава держави і початок судової реформи, роботи нового Верховного Суду, відчутну розбудову доріг у країні. А ще наша держава стала 76-ю в рейтингу Doing Business. Однак на думку Президента, цього замало. Економіка країни має зростати швидшими темпами, щоб створити можливості для реалізації інших не менш істотних змін.

Наступна тема — повернення полонених. Глава держави доручив негайно відновити переговори з РФ щодо цього питання. Під час робочої поїздки Президент говорив і про важливість для України рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким задоволено вимоги НАК «Нафтогаз України» у справі проти російського «Газпрому».

Підпис під законами про початок медичної реформи Президент поставив саме на Одещині. Пацієнтам вони гарантують захист. Ідеться про перелік безкоштовних медичних послуг, які держава повністю фінансуватиме, послуги лікаря за рахунок коштів державного бюджету. «Настав час визнати, що поняття про безкоштовну медицину — міф, адже насправді вона коштовна», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Тепер головне, щоб під час розрахунку тарифів уряд і МОЗ були обережними, не порушили прав громадян, однак врегулювали бюджетні питання. Лист до КМУ надіслано. «Треба бути дуже уважними під час розрахунку тарифів з бюджетними видатками, щоб врешті-решт не опинитися в ситуації, коли «здачі нічим буде давати». Обов’язково на законодавчому рівні забезпечити гарантії, щоб ухвалений закон, який потребує копіткої щоденної роботи з його реалізації, в жодному разі не погіршив стану медичної допомоги для українців, — застеріг Президент. — Очікую, що поняття «медична послуга», «пролікований випадок», «відвідування лікаря на первинному рівні» буде чітко прописано. Маю тверде переконання, що 2018-й стане вдалим роком для імплементації медичної реформи».

Президент відкрив відділення невідкладної медичної допомоги з кабінетом телеметричного консультування і діагностування в селищі Окни. Нормативна база передбачає укомплектування закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням і стартовим набором ліків для надання первинної медичної допомоги; розвиток матеріально-технічної бази для медичного обслуговування; впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, зокрема з використанням телемедицини для фахового консультування лікарем за місцем проживання людини.

Опісля глава держави відвідав родину Біленків у селищі Окни. Вона у грудні 2017 року створила дитячий будинок сімейного типу. Відтепер семеро дітей житимуть у новому помешканні — Президент вручив родині сертифікат і ключі від нового житла.

Оглянув Президент і відремонтовану ділянку автодороги загального користування державного значення М-15 Одеса — Рені (у напрямку Бухареста). На трасі встановлено вагові комплекси для контролю навантаження автомобілів, щоб дороги не руйнувались і працювали тривалий час. Відремонтована ділянка завдовжки 41 кілометр характеризується високою інтенсивністю руху. Вартість ремонтних робіт становила 465,8 мільйона гривень. З них державних 1,2 мільйона, а кошти від «митного експерименту» сягли 464,6 мільйона гривень.

Надвечір Петро Порошенко зустрівся з представниками Маяківської сільської об’єднаної територіальної громади, до якої завдяки децентралізації увійшли три громади: Маяківська сільська рада Біляївського району, Надлиманська сільська рада Овідіопольського та Удобненська сільська рада Білгород-Дністровського району. У межах програми популяризації здорового способу життя та забезпечення високого рівня розвитку фізичної культури та спорту в Маяках за рахунок державного, обласного й місцевого бюджетів побудовано й відкрито новий сучасний стадіон європейського зразка. Цьогоріч Маяківська ОТГ відремонтувала Будинок культури, добудувала сучасний корпус початкових класів до будівлі школи; капітально відремонтувала стаціонарне приміщення сільської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини; готова й документація на реконструкцію будівлі поліклініки та пристосування її під багатопрофільний медичний центр сімейного типу. ОТГ збудувала Свято-Преображенський храм, який у 1970-х роках було знесено. Освоюють тут німецькі інвестиції — зводять завод з переробки сільськогосподарської продукції.