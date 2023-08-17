За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, це представницьке зібрання, яке організувала команда Програми розвитку ООН (ПРООН) спільно із Сумською ОВА, стало важливим іміджевим та суспільним заходом. Його мета — засвідчити, що Сумщина насамперед не буферна зона, а великий північний форпост у боротьбі з ворогом, регіон з колосальними можливостями та потенціалом.

Одне з підтверджень — широка географія учасників. На Сумщину прибули представники п’яти посольств та різних організацій і місій з Великої Британії, США, Франції, Швейцарії, Швеції, Туреччини, Південної Кореї, Словенії, а також місцевої та центральної влади, корпусу народних депутатів, громадянського суспільства, бізнесу, профільних структурних управлінь Сумської ОВА, керівники підприємств краю, численні різногалузеві фахівці.

Спільними зусиллями

Учасники обговорили аспекти відбудови Сумщини після деокупації, запропонувавши чіткі практичні кроки на різних соціально­економічних напрямах і заручившись підтримкою численних партнерів з України та світу. Свої можливості та проєкти презентували представники громад, вищих навчальних закладів, бізнесу, а під час дискусійних панелей напрацьовували механізми й важелі практичної реалізації запланованого.

Як наголосила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, міжнародні партнери отримали нагоду більше дізнатися про Сумщину, її нинішні проблеми і потреби, напрацювати ефективну дорожню карту подальшої співпраці. Порівнюючи враження від поїздки торік узимку, посадовець відзначила високу активність і зацікавленість Сумщини у відбудові. У складних умовах тут розробили відповідну регіональну стратегію, яка нині в основі відновлення і слугує орієнтиром у подальшій роботі.

Своєрідною ілюстрацією можливостей і потенціалу краю, зокрема обласного центру, слугувала продукція місцевих підприємств ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна», «Керамейя», «Кусум Фарм», з якою могли ознайомитися учасники форуму.

Представляючи стратегію, перший заступник голови Сумської ОДА — начальника ОВА Тарас Савченко акцентував, що працювати над документом в області почали ще торік у квітні, відразу після деокупації краю. До роботи залучили представників влади, бізнесу, громадських організацій, експертного середовища, науки, які підготували інклюзивний документ. Однак минув час, і обставини трохи змінилися, тож оперативно активізували наступну версію. Але ключове, стратегічне бачення не змінилося: відбудувати Сумщину як регіон нових можливостей на основі фактичної логістики та енергетичної безпеки, щоб сюди поверталися люди і область мала впевнене майбутнє.

Детально проаналізувавши ресурси та сценарії розвитку, розробники стратегії сформували каталог із більш як 40 проєктних ідей за п’ятьма пріоритетними напрямами: безпековий регіон, промисловий комплекс, аграрний сектор, людський потенціал та економічні інновації. Тобто відновлення має бути доказовим і базуватися на актуальній інформації, зокрема оцифрованих руйнуваннях, у чому допомогли міжнародні партнери, серед них системи ООН. Така підтримка особливо важлива і цінна для області.

Від проєктної ідеї до втілення

Сформований каталог проєктних ідей сфокусував акцент на найбільш проблемних питаннях, розв’язання яких дасть змогу розпочати якісно нову історію Сумщини. За кожною чітко виписано не тільки параметри, а й терміни та відповідальних за втілення, очікувані результати — якісні і кількісні, джерела фінансування тощо. З­поміж них — інженерно­фортифікаційне облаштування території, створення в територіальних громадах поліцейських станцій, екоіндустріального парку на базі індустріального парку «Патріот» у Сумах, впровадження системи відеонагляду, розвиток екологічного сучасного електротранспорту — трамвая в Конотопі, модернізація виробництв будівельних матеріалів та інші.

Серед перспективних проєктів групи компаній «Технологія» — будівництво трьох біогазових заводів і парку відпочинку; Сумського державного університету — інноваційні розробки та їх комерціалізація у промисловості та IТ­галузі; міста Суми — розбудова індустріального парку «Суми», перероблення сміття, розвиток громадського транспорту; Сумського національного аграрного університету — виробництво аграрної продукції. А молоді архітектори запропонували концепцію містечка котеджів для переселенців, жителів Сумщини, яких мають евакуювати із прикордонної зони. Тобто тематична амплітуда задумок розмаїта й актуальна. Як підсумували роботу форуму Володимир Артюх та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, узгоджено подальші кроки співпраці й насамперед необхідність формування спільної команди із представників Сумської ОВА та ООН. У планах — запровадити формат постійного спілкування, до прикладу, щоквартального, створення якісної цифрової платформи для систематизації та аналізу результатів співпраці.

Із часом виникатимуть нові проблемні питання і конкретні ідеї їхнього розв’язання. Це неминуче, як і те, що Сумщина та її численні міжнародні та вітчизняні партнери готові до масштабної різнопланової роботи.