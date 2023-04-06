Наша держава зацікавлена в якнайшвидшому залученні іноземних фінансових ресурсів у ключові галузі економіки, не чекаючи закінчення війни

ФРН і німецькі підприємці хочуть збільшувати присутність на українському ринку й розширювати свої виробництва. Це підтвердив візит до Києва віцеканцлера, міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека і представників німецького бізнесу.

Готовність німців брати участь у відновленні України — важливий сигнал для нашої влади, яка працює над посиленням всебічної підтримки України й активізацією економічної діяльності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що власне страхування воєнних ризиків для бізнесу допоможе активізувати економічну діяльність у нашій державі.

«Страхування воєнних ризиків для бізнесу — критично важливе питання. Уже маємо пілотний проєкт із MIGA та перші проєкти з американською компанією DFC. Для нас дуже важливо знайти подібний інструмент і з Німеччиною», — заявив очільник українського уряду, зустрічаючись із німецькою делегацією. Він наголосив, що Україна має потенціал у галузях критичної сировини, переробки та military-tech, які можуть дати багато переваг і перспектив для бізнесу.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну повідомив, що представники німецького бізнесу відзначили великий крок, який зробила Україна в децентралізації та багатьох галузях, і висловили готовність розширювати свою виробничу діяльність в Україні.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, ми зацікавлені в якнайшвидшому залученні іноземних інвестицій у відновлення країни та ключових галузей економіки, не чекаючи закінчення війни.

«Оскільки для інвесторів надважливе питання — страхування воєнних ризиків, уряд працює над варіантами його вирішення. Один з них — створення цільового міжнародного трастового фонду, що дасть змогу залучити до страхування експортно-кредитні агентства країн G7, багатостороннє агентство з гарантування інвестицій MIGA, американську корпорацію з фінансування міжнародного розвитку DFC. Незалежно від створення трастового фонду німецький уряд готовий страхувати воєнні ризики для німецьких інвесторів, і вже понад 20 таких інвестиційних проєктів перебуває в обробці і їх можуть затвердити найближчим часом», — цитує її слова пресслужба Мінекономіки.

Загалом Україна визначила п’ять пріоритетів на етапі раннього відновлення: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого і середнього бізнесу. За інформацією Мінекономіки, представники німецького бізнесу висловлюють зацікавленість в інвестуванні в сільське господарство, хімічну промисловість, металургію, енергетику, інфраструктуру.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорив з німецькою делегацією питання пасивного захисту енергоінфраструктури, розвиток проєктів малої генерації. Наголошували, що якнайшвидшому відновленню має сприяти цифровізація всіх процесів, яка стане запорукою прозорості й запобігатиме корупційним ризикам.

Міністр енергетики Герман Галущенко та віцеканцлер Роберт Габек підписали в Києві спільну Заяву про наміри, яка розширює напрями німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на зелене відновлення та відбудову енергетики України. Зокрема йдеться про розширене використання поновлюваних джерел енергії, — вітру, сонця, біомаси, гідроенергії та зеленого водню задля скорочення викидів.

У центрі уваги розширеного партнерства — підтримка у відновленні функціонування енергоінфраструктури в надзвичайних ситуаціях і середньострокова й довгострокова перспектива відновлення енергосистеми України.

«Підсумком співпраці на рівні не лише урядів, а й бізнесів буде стійка і незалежна українська енергосистема та створення у країні великого енергетичного хабу для всієї Європи», — цитує слова міністра пресслужба Міненерго.

Роберт Габек висловив захоплення тим, як Україні вдалося втримати енергосистему в умовах безпрецедентних російських атак на енергооб’єкти цієї зими. Його вражає, як українці протягом дуже короткого часу після жорстоких руйнувань знову й знову відновлювали енергопостачання. Він підтвердив цілковиту підтримку Німеччиною України та побажав якнайшвидшої перемоги у війні.