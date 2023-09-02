Попри всі складнощі воєнної пори економіка Одеської області демонструє певну позитивну динаміку. В Одеській облдержадміністрації кажуть, що в першому півріччі 2022 року промисловість області працювала на 55—60% довоєнних показників, а в першому півріччі 2023-го — вже на 70—80%. Позитивні зрушення передусім помітні на переробних підприємствах, особливо з виробництва харчових продуктів, виробів з деревини та легкої промисловості.

Коли торговий ризик — ракета

Вагомий внесок в економіку краю зробили підприємства торгівлі та послуг. Більша частина суб’єктів господарювання галузі торгівлі продовольчими товарами (і мережеві, й невеликі магазини) не припиняли діяльності. І це попри те, що декого з них війна змусила піти з одеського ринку суто фізично.

Внаслідок російської атаки в ніч із 13 на 14 серпня вщент було зруйновано приміщення гіпермаркету FOZZY.

«Ми із жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі не працюватиме», — змушений був сповістити одеситів менеджмент компанії.

Це як ілюстрація до того, чи легко даються бізнесу оті плюси у відсотках.

Тим часом станом на зараз сфера послуг відновилася вже на 100%. Одещина — один з небагатьох регіонів, де роботу закладів сфери обслуговування (кафе, ресторани, торговельні центри, кінотеатри) дозволено до 23:00.

«Ідемо назустріч бізнесу і створюємо максимально комфортні умови», — каже голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Важливо, що цей комфорт зауважують іноземні інвестори. Зокрема, узгоджують плани з будівництва закладу McDonald’s на 1 ст. Люстдорфської дороги.

«Коли іноземні компанії інвестують в Україну, це гарний знак. Це означає, що вони не мають сумніву в нашій перемозі», — зауважив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Дунайський кластер: експорт під обстрілами

Керівництво області зауважує позитивну динаміку і в експорті Одещини. З-поміж українських регіонів Одещина посіла четверте місце з часткою в загальному обсязі експорту товарів 5,6%. Більш як половина всього експорту Одещини припадає на зерно, ще понад 15% — різні жири та олії. Лише за перші 15 днів серпня цього року порти Дунайського кластера відвантажили 1 мільйон 750 тисяч тонн агропродукції, а у липні — понад 2 мільйони тонн. В умовах блокування російськими агресорами портів Великої Одеси саме на дунайські порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ довелося переорієнтувати значну частину зернового вантажопотоку. Однак і ці українські гавані останнім часом зазнали чимало ракетних та авіаційних атак з боку російських загарбників.

Фінансовий бронежилет для аграріїв

Непевна логістика ускладнює і без того непросте життя аграріїв Одеської області. Їх держава намагається підтримати за рахунок пільгових кредитів. Від початку 2023 року одеські аграрії отримали понад 3 мільярди гривень кредитних коштів на підтримку та розвиток бізнесу.

«На аграрних фронтах нині гаряче: жнива проходять в умовах складної логістики та зниження цін на продукцію, — каже керівник департаменту з питань аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова. — Війна та гроші — дуже складна тема для агросектору. Спрощене кредитування — рятівний бронежилет для фермерів».

Вона зазначила, що Одещина перебуває у трійці лідерів програми «Доступні кредити».

Начальник Одеської ОВА нещодавно підписав розпорядження, яким відновив підтримку малого та середнього підприємництва в області. Програма передбачає компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Заявки на участь у програмі ОВА розпочне приймати найближчим часом.

Щоб повоєнне відновлення економіки було максимально успішнішим, важливо ще у воєнний час запобігти її масштабному занепаду. Схоже, на Одещині про це дбають.

Іван ШЕВЧУК

для «Урядового кур’єра»