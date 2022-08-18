Як і чому оновлено викладання предметів у закладах загальної середньої освіти

Домедична допомога. Вогнева підготовка. Протимінний захист і поводження з вибухонебезпечними та незнайомими предметами. У навчальному році, який незабаром розпочнеться, ці та інші навички школярі здобуватимуть посилено. У профільному міністерстві підкреслюють, що перегляд і оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти — це відповідь на виклики, які виникли через повномасштабну збройну агресію росії проти України.

У Міністерстві освіти і науки запевняють у виваженому підході до змін. Адже до робочої групи, яка працювала над оновленням навчальних програм, увійшли представники провідних закладів вищої освіти, органів державної влади, парламентарі, науковці, директори шкіл, учителі, а також представники громадських та неурядових правозахисних організацій, професійного середовища, засобів масової інформації.

Зміни стосуються багатьох шкільних предметів. У навчальні програми предметів «Історія України», «Всесвітня історія» для 6—11 класів та інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ» (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань.

«Запропоновані доповнення мають на меті увиразнити наскрізні лінії з минулого, які дають змогу пояснити сучасні події. Наприклад, в оновлених програмах запропоновано погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не лише інструментів насильства, якого у ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому. Частина змін у програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій і порівнянь.

Істотні зміни запропоновано в частині найновішої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією росії проти України. Передбачено повний (окремим навчальним блоком) розгляд російсько-української війни, що розпочалася 2014 року. Наголошено на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії рф та міжнародній підтримці України. Оновлено перелік термінів/понять, як-от: «присвоєння суверенітету» (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), «рускій мір», «рашизм»; замість вислову «політика русифікації» застосовано вислів «політика російщення», який точніше відображає сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття «колабораціонізм»», — йдеться в роз’ясненні МОН.

У змісті навчальної програми предмета «Захист України» посилено військово-патріотичну складову. Програму доповнено інформацією про сучасну російсько-українську війну та героїв цієї війни, досвід ведення бойових дій. Переглянуто й доповнено теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

У програмі предмета «Основи здоров’я» розширено зміст першого розділу «Безпека і здоров’я людини», який вивчають на початку навчального року в кожному класі. Додано питання, пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги та обстрілу, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги і психологічної самодопомоги.

Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти розширено вивченням питань, пов’язаних із правами людини, російсько-українською війною та доповнено інформацією про міжнародне гуманітарне право.

У програмі з географії переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. У зміст теми «Країни Азії» додано інформацію про Республіку Корея, її місце на сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Щодо змін програм предметів «Зарубіжна література», «Література (молдовська та зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)», то з них вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори закордонних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Зокрема, вивчатимуть творчість таких письменників: Ж. де Лафонтен, О. Генрі, А. Ґавальда, У. Старк, Дж. Бойн, Е. Шмітт, Й. Рот, А. Гранах. У програму введено шедеври світової лірики (П’єр Ронсар «До того, як любов у світ прийшла…», Р. Бернс «Моя любов…», Й.В. Ґете «До моїх пісень…», Г. Гейне «Коли настав чудовий май…», А. Міцкевич «Непевність»).

Учні вивчатимуть твори письменників, які писали російською мовою, але їхні життя і творчість тісно пов’язані з Україною: М. Гоголя, В. Короленка (за вибором вчителя), твір М. Булгакова «Собаче серце» (за вибором учнів і вчителя). У списку творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків резервного часу) залишено для вибору вчителя твори Ільфа і Петрова («12 стільців») та А. Кузнецова («Бабин Яр»). Визнано доцільним залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.

Із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучено програми «Література (російська та зарубіжна)», «Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» для 5—9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою/з навчанням російською мовою для 10—11 класів, «Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» для 10—11 класів.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»