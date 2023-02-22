Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та високий представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити три важливі питання: як виробляти зброю, необхідну для перемоги України у війні, розв’язаній росією, як її закуповувати і як оперативно доставляти на фронт. Про це під час спільної пресконференції журналістам повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він наголосив, що це була перша зустріч новоствореного тристороннього формату, який має на меті усунути всі непорозуміння, зволікання та труднощі у процесі надання Україні потрібної зброї. Наразі між виробниками зброї, покупцями та отримувачами не існує повного розуміння, необхідного для оперативного налагодження процесу виробництва та закупівель.

«Це не брак бажання, а нестача належної процедури і розуміння того, як це робити», — сказав Дмитро Кулеба, зауваживши, що для вирішення цих питань було необхідне залучення «таких осіб, як ми» — глави МЗС України, головного дипломата ЄС і очільника НАТО.

Боєприпаси вичерпуються швидше, ніж їх виробляють

Із лютого 2022 року Україна та її партнери проводять найбільшу логістичну операцію із часів Другої світової війни, постачаючи для фронту все необхідне.

«Крім політичних рішень і домовленостей, є мільйон інших питань, які треба вирішувати. Що тісніше ми координуватимемо наші зусилля, то швидше виженемо російську армію з нашої території», — сказав Дмитро Кулеба. За його словами, «ніхто не очікував, що війна росії проти України триватиме так довго, тому настав момент, коли всім стало зрозуміло, що виробництво боєприпасів та іншої амуніції недостатні». Цю проблему Київ та його союзники почали обговорювати ще з торішнього літа, «але зроблено було недостатньо».

Північноатлантичний альянс, який уже багато років закуповував зброю за прозорою й ефективною процедурою, готовий допомогти Україні досвідом, сказав під час пресконференції Генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його інформацією, НАТО, США й Україна найближчим часом проведуть зустріч експертів із закупівель зброї, аби «гарантувати, що Україна матиме все необхідне».

«Під час зустрічі ми говорили, як скоординувати та пришвидшити нашу підтримку. Це необхідно для того, щоб верховенство права перемогло право сили, щоб Україна виграла в цій війні», — сказав Жозеп Боррель. Він повідомив, що після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яка відбулася цього тижня, розіслав лист міністрам оборони блоку «із проханням надати Україні амуніцію з їхніх державних запасів».

«Наразі темп використання боєприпасів на фронті швидший, ніж темп їхнього виробництва. Щоб змінити ситуацію, ми повинні збільшити спроможності нашого виробництва», — заявив Жозеп Боррель. Він наголосив, що виробництво «зброї й амуніції не відповідає терміновим потребам фронту в Україні».

На прохання журналістів прокоментувати звернення путіна до федеральних зборів Єнс Столтенберг заявив, що воно є свідченням того, що путін готується до продовження війни, бо він «не зупиняє мобілізації і звертається по допомогу до Китаю та КНДР».

«Ми занепокоєні тим, що Китай, можливо, планує надати підтримку росії у вигляді летальної зброї», — сказав керівник Північноатлантичного альянсу. Він закликав росію переглянути рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Про це рішення заявив президент путін у зверненні.

ЄС хоче спільно закуповувати снаряди

Тим часом у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася на початку тижня, обговорювали створення спільної системи закупівель боєприпасів для України. За повідомленням видання Politico, ця схема матиме такий вигляд. Замість того щоб кожна країна блоку окремо укладала угоду з виробником боєприпасів, ЄС підпише єдиний контракт від імені всіх зацікавлених держав, що дасть змогу знизити ціну й водночас дозволить компаніям збільшувати виробництво для задоволення потреб воєнного часу. Боєприпаси спочатку направлять в Україну, а наступні партії надійдуть до країн ЄС, чиї запаси поступово вичерпуються.

Як повідомив журналістів у Брюсселі міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пропозиція Таллінна про спільну закупівлю боєприпасів передбачає укладення ЄС контрактів на постачання мільйона 155-міліметрових снарядів вартістю 4 мільярди євро. Але як це зробити? Відповідь на це питання поки що не сформульовано. Адже для реалізації такої пропозиції необхідно знайти консенсус між усіма країнами ЄС. До того ж не існує формального механізму для ведення спільних переговорів країн-членів щодо контрактів на озброєння.

На сьогодні ідею про спільну закупівлю боєприпасів для України підтримують 22 країни-члени. Детальніше цю тему обговорять міністри оборони ЄС під час неформальної зустрічі, яка відбудеться 8 березня у Стокгольмі. Серед іншого там розглянуть можливість використання на реалізацію цієї ініціативи коштів Європейського фонду миру.