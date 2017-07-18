На Одещині Президент Петро Порошенко вітав учасників українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ НАТО Seа Breeze із 20-річчям. На його думку, ці навчання щороку стають дедалі наближенішими до бойових і підвищують взаємну сумісність, вишкіл і злагодженість багатонаціональних підрозділів. «Щоразу це вдосконалення роботи штабу багатонаціональної тактичної групи у плануванні дій за стандартами НАТО. Але цього року участь української сторони значно підвищено в плануванні дій. Ці спільні навчання — наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних війн», — наголосив глава держави.

У спільній підготовці він помітив єдність і готовність до захисту миру, демократії та свободи, а ще — верховенства закону й прав людини, територіальної цілісності й непорушності кордонів. «За нинішніх умов допомога наших іноземних партнерів у військовій та військово-технічній галузях надзвичайно важлива. Хотів би подякувати вам, шановні друзі, за системне сприяння у навчанні українських воїнів, за те, що ви щиро й всебічно ділитеся своїм бойовим досвідом, якого набули в різних куточках світу», — продовжив виступ Петро Порошенко.

Він упевнений, що цьогорічні навчання стануть ще одним великим кроком для досягнення стабільності в регіоні. А роль українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Seа Breeze у стратегічному партнерстві України з Північноатлантичним альянсом вважає символічною і вагомою.

«З 1997 року ці навчання надають нам істотну допомогу у відродженні військово-морського потенціалу держави, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО, що є передумовою запланованого нами членства в цьому оборонному союзі — тоді, коли країна відповідатиме критеріям, коли буде імплементовано результати наших реформ в усіх галузях», — наголосив Президент.

Реформи, потрібні для членства в НАТО, майже повністю збігаються з реформами, необхідними для членства в ЄС. Також важливо, що українці підтримують трансатлантичну та європейську інтеграцію.

Петро Порошенко вважає, що багатонаціональні навчання Sea Breeze дуже ефективні для підвищення рівня підготовки українських Збройних сил. «Вони важливі й для іноземних учасників, оскільки дають їм змогу перейняти у нас унікальний досвід протидії ворогу в гібридній війні, яку веде проти українського народу Російська Федерація, — сказав він. — Зараз українські офіцери, солдати й матроси захищають не лише свою землю, а й мирне життя народів Європи і міжнародну систему безпеки, яку намагається зруйнувати Росія. Ми, українці, на собі відчули ту загрозу миру в Європі та в усьому світі, яка генерується з Кремля — зі столиці країни, яку свого часу Рональд Рейган називав імперією зла».

Глава держави зазначив, що протягом трьох останніх років Україна просунулася на шляху євроатлантичної інтеграції. Українці вже отримали безвізовий режим із країнами-членами ЄС, завершено ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС.

Важливим досягненням у посиленні позицій ЗСУ глава держави вважає відродження української армії та флоту. Його цитує департамент прес-служби АП: «Наш намір повернути на порядок денний питання про план дій щодо членства в НАТО і наближення нашого оборонно-безпекового сектору до стандартів Альянсу, підтверджена багатьма опитуваннями громадської думки значна підтримка саме такої стратегії — все це засвідчує, що обраний курс правильний і безальтернативний».

Про все це глава держави розказав після ознайомлення з перебігом українсько-американського командно-штабного навчання. У межах робочої поїздки на Одещину він відвідав флагман Військово-морських сил Збройних сил України фрегат «Гетьман Сагайдачний», зустрівся з командою американського ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю «Керні».

Згодом у Роздільнянському районі разом із Прем’єр-міністром Молдови Павелом Філіпом Петро Порошенко відкрив пункт пропуску «Кучурган — Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Село Кучурган межує з Первомайськом на території не визнаної у світі ПМР.

Юридичні й технічні питання щодо спільного контролю узгоджено. На першому етапі митники контролюватимуть тільки експортні потоки, які йдуть зокрема в українські морські порти.