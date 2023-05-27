У січні в Хусті на Закарпатті в одному з густонаселених мікрорайонів встановили модуль для очищення стоків і провели пробний запуск. Досі система працювала в тестовому режимі. Її потужність дає змогу забезпечувати водовідведення 2 тисячам домівок. Так запроваджено автономну технологію швидкого й економного очищення стічних вод без потреби підключення до централізованої мережі водовідведення. Такі підсумки співпраці із французькими партнерами.

Цілеспрямовані візити

Минув рік, як у межах дружньої співпраці між урядами Франції та України в Хусті розпочато проєкт «FASER — Програма технічної допомоги Міністерства фінансів Франції». Відбулися наради з керівництвом Хустської міської ради, на яких узгоджували деталі.

Крапкою стало встановлення й тестування обладнання з очищення стоків на вулиці Садовій. У січні в місто приїхали партнери: президент франко-українських компаній BETEN Ingénierie International та Lyons Club Kyiv Ecology Жан Рош, директор компанії BETEN Ingénierie Філіп Оспітіль, який координував проєкт. Нині знову приїхав Жан Рош, який узяв участь в офіційному відкритті очисного модуля та презентації завершеного проєкту.

«До війни ми працювали в Маріуполі, здійснюючи реконструкцію водопостачання. Після початку бойових дій змушені були переїхати на Закарпаття, бо саме воно прийняло велику кількість переселенців. Тож ефективне відведення відпрацьованих вод набуло тут особливої актуальності, — сказав президент французької компанії. — Ми мали на меті за короткий термін виготовити і встановити устаткування для очищення стоків. Хотіли продемонструвати, що чекати п’ять чи й більше років, аби збудувати підприємство з очисними спорудами, не потрібно».

Оригінальна і проста в обслуговуванні система базується на технології «біотал» — глибокому біологічному очищенні стічних вод. За нею в порівняно невеликій ємкості — транспортному контейнері можна встановити автономне обладнання для очищення стоків. Серед інших робіт передбачено перероблення мулу на компост за допомогою дощових черв’яків. Так можна отримати корисний субстрат з мулу. Протягом трьох днів французький інженер допомагав спеціалістам хустського водоканалу здобути навички з експлуатації модуля.

Підходить для українських умов

«Обладнання, встановлене в Хусті, зручне у використанні, процес навчання персоналу нескладний, — зауважив Жан Рош. — Керівництво міст, у яких є промислові підприємства і значні обсяги стічних вод, можуть застосовувати такі модулі на своїх об’єктах. Обладнання легко збирати, воно просте в обслуговуванні».

Про важливість проєкту, який профінансував уряд Франції з пайовою участю Хустської міської ради, говорив на офіційному відкритті міський голова Володимир Кащук: «Дякую французьким партнерам за ефективну співпрацю, що тривала кілька місяців. Проблема каналізаційних стоків у Хусті давно потребувала розв’язання. Допомога наших друзів — неоціненний внесок у розвиток нашої громади. Установка працює в одному з найбільших мікрорайонів міста, де майже 400 будинків, є багатоповерхові».

Купатися в Тисі безпечніше

Раніше неочищені стоки потрапляли в річку Тиса, забруднюючи її. Тепер очищену воду скидатимуть у невелике озерце і використовуватимуть для сільськогосподарських потреб. Тож проєкт корисний і для хліборобів, оскільки їм потрібний компост.

Обладнання, яке встановили в Хусті, випробували у Франції та країнах Африки. В Україні використовують уперше. Учасники офіційного відкриття наголошували, що за цим прикладом можна братися за відновлення інфраструктури водогосподарства і в тих містах, де систему водовідведення пошкоджено або зруйновано.

У межах проєкту встановлено устаткування з очищення питної води в Золотарівській загальноосвітній школі Драгівської громади й селищі Вишково. Виконала роботу компанія LMS FRANCE із муніципалітету Воглан.