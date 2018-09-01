У Міністерстві освіти і науки України констатують: цього року кількість випускників у школах країни була найменшою за всі роки незалежності, тому вищі навчальні заклади недобрали абітурієнтів. Яка ж ситуація в НАУ? Про особливості цьогорічного вступу, головні тенденції, плани та перспективи розповів ректор університету Володимир ІСАЄНКО. А також поділився досвідом із власного студентського життя.

— Упевнена, багатьом цікаво, якими ж будуть першокурсники НАУ. Спробуймо створити образи на основі фактичних даних. Отож скільки вступників цього року?

— За освітнім ступенем «Бакалавр» — 2425 осіб, серед них на держзамовленні — 1153 вступники. Принесли оригінали документів у НАУ, підтвердивши намір навчатися в університеті на контрактній основі, 1272 першокурсники. Загальна кількість магістрів цього року — 1634, із них 943 вступили на бюджет та 691 — на конт­ракт. Набір на паралельне навчання на бакалавраті та магістратурі триває.

— Які напрями найчастіше обирають іноземці, що вступають до НАУ?

— Як правило, технічні спеціальності саме авіаційного спрямування. Деякі іноземці навчаються на міжнародному праві, міжнародній інформації та міжнародних відносинах. Тобто віддають перевагу технічним і міжнародним спеціальностям. Щодо зарахування студентів-іноземців ми вже вийшли на цифру минулого року: загалом на різних спеціальностях близько 80 бакалаврів та 25 магістрів, але це тільки початок.

— Які спеціальності найменш популярні серед ваших вступників?

— Найменший попит, на жаль, на сьогодні мають інженерно-технічні спеціальності. І це не лише в НАУ, а й в інших навчальних закладах України. Сучасним вступникам чомусь не до вподоби точні науки — дедалі менше молоді бажає здобувати освіту за такими спеціальностями, як «Енергетичне машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Електроніка», «Прикладна фізика».

— Як плануєте допомагати першокурсникам інтегруватися у велику університетську родину?

— Багаторічна тенденція показує, що вступників і, звичайно ж, їхніх батьків цікавить активна участь в житті університету. А шансів до його залучення ми даємо багато. Це й наухаб, і клевер-спейс, й інгліш-клаби, і цікаве дозвілля, і неформальна освіта, і студентські органи самоврядування. Чому приділяємо значну увагу цій сфері? Бо переконані, що участь у студентських клубах і різноманітних організаціях дає молоді шанс самостійно приймати рішення й навчитися розраховувати на власні сили.

— Яке серед досягнень університету можете ви­окремити як основне й найбільш вагоме?

— Насамперед варто наголосити на високому рівні довіри до університету. Цього року НАУ ввійшов у п’ятірку найпопулярніших закладів вищої освіти України за кількістю заяв абітурієнтів. А це означає, що ми в тренді, ми затребувані на цьому ринку. І головне, що саме з НАУ українське молоде покоління пов’язує своє майбутнє.

— Які кроки цього навчального року плануєте зробити, щоб закріпити за НАУ статус лідера сучасної вищої освіти?

— Спираючись на попередній досвід, можемо впевнено стверджувати, що наша головна мета полягає не лише в тому, щоб утримати позиції в нашій країні, а й посилити свою присутність на глобальному ринку. Бренд авіаційного закладу вищої освіти України підтримують, поширюють і шанують наші випускники, які працюють у всіх куточках світу. Збільшення кількості висококваліфікованих і затребуваних студентів НАУ — наш головний пріоритет.

— Що вам найбільше до душі в роботі ректора?

— Певно, найприємніше — вітати сотні випускників університету, щасливих, цілеспрямованих, упевнених у собі та власних силах. Дивишся їм у вічі — і бачиш наше світле майбутнє. Це надихає й додає сил і творчого запалу.

— Але ж не буває й без труднощів. Що вважаєте найважчим у своїй професії?

— Я все життя у вищій школі, а університет — невід’ємна її частина. Люблю життя й люблю свою роботу! Звичайно, є проблеми: ми всі переживаємо непрості часи, хоч коли вони були простими? Є багато питань щодо матеріально-технічної бази, рівня оплати праці, побутових та інших проблем. Але ми крок за кроком рухаємося в напрямку їх розв’язання.

— Чому рекомендуєте вступникам подавати заявки до НАУ?

— Буду лаконічним: навчання в нашому університеті — це перспективно, корисно, цікаво, а ще натхненно й весело.

— Як колишній студент як рекомендуєте молоді поєднувати навчання й позанавчальний час?

— Студентські роки — це час, коли тісно переплітаються навчання й позанавчальне життя. У НАУ молодь здобуває актуальні знання та опановує відповідні вміння й навички, а також набуває життєвого досвіду, як на мене, безцінного. А наше головне завдання — докласти максимум зусиль, щоб обидва аспекти студентського життя були на вищому рівні.

— Поділитесь якоюсь кумедною історією із власних студентських років?

— Студентське життя тим і особливе, що всі проблеми сприймаєш легше, простіше й веселіше. Є одна історія. Пропрацювавши всю ніч на підробітку (десь на вантажних роботах), потім майстерно спав на парі, тримаючи спину рівно, а очі напіврозплющеними. Дуже старався, щоб викладач не помітив мого повного релаксу.

— Насамкінець: що, крім шаленого успіху, можете побажати студентам перед початком нового навчального року?

— Звичайно, натхнення й молодечого запалу: вірю, що надзвичайно важливо берегти в душі іскорку любові до своєї справи, аби віддаватися їй сповна. А ще терпіння й шаленого успіху!

Юлія АНДРЯНИК

для «Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Національний авіаційний університет один з найбільших у країні. До його складу входять 11 навчально-наукових інститутів та два факультети, Льотна академія у Кропивницькому, сім коледжів і два ліцеї, в яких навчаються понад 50 тисяч студентів.

Цього року в навчально-науковому аерокосмічному інституті відкрито центр льотної підготовки для студентів — громадян України та студентів-іноземців, що навчаються за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт».

Університет приваблює абітурієнтів не лише освітніми можливостями, а й зручною інфраструктурою.

Одне з унікальних місць для відвідування в НАУ — ангар. Літаки, які тут перебувають, після техогляду можуть піднятися в повітря.

Університет має власний музей авіації — найбільший історико-технічний музей не лише в нашій країні, але й в усій Східній Європі. Його урочисто відкрили 2003-го з нагоди 100-річчя світової авіації та 80-річчя Національного авіаційного університету. Музей розмістився на території колишньої учбово-авіаційної бази (УАТБ КІІЦА), а приписані до неї літаки стали основою колекції техніки цивільної авіації.

ДОСЬЄ «УК»

Володимир ІСАЄНКО.Ректор Національного авіаційного університету, докторбіологічних наук, професор. Академік АН ВШУкраїни з 2007 р.З 2018 року ректор Національного авіаційного університету.