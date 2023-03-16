У минулому українські добровольці — люди різних професій з різним життєвим досвідом. Нині — героїчні воїни, які за покликом серця стали на захист незалежності своєї Батьківщини. Вони гідно боронять Україну разом з усіма бійцями сил оборони та безпеки.

«Українські добровольці щоденно б’ються на передовій за нашу країну у складі різних бойових підрозділів: у лавах Збройних сил України, Національної гвардії, інших формувань сил безпеки та оборони. Водночас українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть», — заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими добровольцями в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

У День українського добровольця глава держави наголосив, що це день чоловіків і жінок, чиє життя й чия посвята Україні багато в чому визначають долю українців — кожного й кожної. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться жодному загарбникові.

«Тисячі українців стають на захист нашої держави, коли ворог прагне її знищити. Коли світ помилково не очікує від українців сили, мільйони наших людей проявляють таку сміливість, що у світі не залишається жодного куточка, де б не чули про силу України. Наш народ вистояв у війнах, випробуваннях, подолав багато викликів і попри все зберіг свободу. Наша можливість жити, будувати вільне майбутнє для українських дітей ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся й хто здобував життя для України», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, загиблих за Україну.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України. Олександр Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. Із березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута на Донеччині. Торік у листопаді поблизу Соледара на Донеччині позиції його підрозділу атакував ворог. Після цього Олександра Мацієвського з побратимами вважали зниклими безвісти. Після обміну тілами загиблих Олександра Мацієвського ідентифікували та поховали. Нещодавно в інтернеті з’явився відеозапис розстрілу росіянами військовослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону виявляв мужність, хоробрість і вірність Батьківщині.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині та батькові молодшого лейтенанта Тараса Бобанича. Із початку повномасштабної російської агресії він на чолі 2 окремого батальйону ДУК «Правий сектор» брав участь у боях з російським агресором на Київщині та Чернігівщині. У квітні 2022 року у складі ЗСУ підрозділи Тараса Бобанича стримували наступ ворога на Харківщині, відбиваючи атаки поблизу населеного пункту Сулигівка та завдаючи супротивникові значних втрат у живій силі й техніці. Щоб вивести особовий склад з-під ворожих авіаційних та артилерійських ударів, Тарас Бобанич ухвалив рішення змінити позиції, а сам залишився для вогневого прикриття переміщення підрозділу. Він до останнього не покидав зайнятих позицій, але внаслідок обстрілу зазнав множинних осколкових поранень, не сумісних із життям.

Президент також вручив військовим ордени Богдана Хмельницького III ступеня та «За мужність» III ступеня, медалі «За військову службу Україні», «За врятоване життя» військовослужбовцям ЗСУ та орден Богдана Хмельницького II ступеня, орден «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За військову службу Україні» військовослужбовцям Національної гвардії. Медалями «Захиснику Вітчизни» було відзначено службовців Національної поліції України.

Приймаючи від глави держави орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала Президентові бойовий шеврон 1 окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» 67 ОМБр ДУК, яким командував загиблий Герой України молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло. Із цим шевроном «Да Вінчі» воював і саме з ним був у момент загибелі.

Світла пам’ять і вічна шана всім, чиї життя обірвали російські окупанти! Слава тим, хто зараз у бою за нашу державу! Слава всім, хто став на захист України!

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»