Розпочалася реалізація швейцарсько-українського проєкту DECIDE з відновлення шкіл та облаштування укриттів у закладах освіти як коворкінгів для навчання під час повітряної тривоги.

Першою до цієї ініціативи долучилася Полтавщина. Згідно з повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, кількість укриттів у навчальних закладах краю збільшується прискореними темпами. На початку минулого навчального року тут було лише 54 відсотки шкіл з укриттями. Нині цей показник становить 87 відсотків. Позитивного результату вдалося досягти спільними зусиллями органів місцевого самоврядування й держави.

Проєкт на понад 4 мільйони франків

— Це завдяки органам місцевого самоврядування, фінансуванню з державного та обласного бюджетів. З проєктом DECIDE ми вже працювали раніше. І тепер маємо можливість долучитися до цієї вкрай важливої ініціативи, бо в області ще 49 шкіл та 190 закладів дошкільної освіти не мають укриттів, а частина укриттів не можуть вмістити всіх учнів. Ось тому заклади освіти працюють у змішаному форматі: хтось приходить у класи, а хтось працює вдома. Відповідно попереду в нас ще й збільшення площ уже наявних захисних споруд, — сказав пан Лунін.

Заявки від громад для участі в проєкті прийматимуть протягом двох тижнів. За підсумками конкурсного відбору визначать 25 громад, де в закладах освіти облаштують 15 укриттів площею 100 квадратних метрів та 10 укриттів площею до 500 квадратів. Потім відбудуться моніторингові візити для ознайомлення зі станом приміщень.

На реалізацію ініціативи проєкту з відновлення шкіл та облаштування надано 170 мільйонів гривень (4,3 мільйона швейцарських франків).

Коли відповідні укриття введуть в експлуатацію, 15 тисяч школярів отримають доступ до якісної освіти в безпечних умовах.

Наприкінці липня виконком Полтавської міської ради ухвалив будівництво двох тимчасових модульних укриттів на території загальноосвітньої школи №19 та гімназії №25 у Полтаві. У цих навчальних закладах немає підвалів, у яких можна було б облаштувати укриття, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв.

За його словами, для 19-ї школи зведуть тимчасове укриття, розраховане на 400 учнів, для 25-ї гімназії — на 200. Наразі спеціалісти визначаються з орієнтовною вартістю цих захисних споруд. Її оголосять найближчими днями. До будівництва модульних укриттів візьмуться перед початком нового навчального року.

Терміни початку робіт залежать від того, скільки часу знадобиться для виготовлення проєктної документації на кожну окрему ділянку.

Нещодавно почали експлуатувати споруду цивільного захисту в коломацькій школі Полтавської громади. Це дало змогу школярам навчатися офлайн, а доки укриття будували, вони навчалися в онлайн-режимі.

«Очно навчатися краще, ти розумієш більше, отримуєш оцінки. У дистанційного навчання свої переваги, але є й недоліки: може зникати звук, і тоді ти мало що запам’ятовуєш», — розповідає десятикласниця з цієї школи Софія Кремпоха.

Позитивно оцінює відкриття захисної споруди й директорка коломацької школи Ірина Лобас. Вона повідомила, що новозбудоване укриття розраховане на 150 людей. У ньому можуть розміститися 129 дітей, які навчаються в закладі, а також персонал і вчителі. Спорудили сховище коштом з бюджету місцевої громади — майже за чотири мільйони гривень.

Захистять від уламків і радіації

Згідно з повідомленням директора департаменту освіти і науки ПОВА Євгена Кончаковського, наприкінці травня на Полтавщині укриття були готові у 75 відсотках навчальних закладів. У червні готовими та обмежено готовими приймати учнів та педагогів визнали 390 укриттів у закладах середньої освіти з 528.

Є позитивна ініціатива громад, зокрема Коломацької, Опішненської, Сергіївської та Нехворощанської, які власним коштом будували і зараз будують найпростіші укриття, швидко споруджувані захисні споруди модульного типу тощо.

Фінансувати будівництво та ремонти укриттів будуть і з державного бюджету. Наприкінці квітня Кабмін затвердив постанову про порядок та умови субвенції. Полтавська область має отримати майже 55 мільйонів гривень.

Подано 55 проєктних заявок, якими передбачено будівництво протирадіаційних укриттів. Працює робоча група, яка визначиться з відповідними проєктами.

До переліку тих із них, що їх фінансують за рахунок субвенції, внесли дев’ять проєктних заявок, які було відібрано з урахуванням наявності документів на об’єкт нерухомості, оформлення права постійного користування земельними ділянками, облікової картки захисної споруди цивільного захисту — протирадіаційного укриття та паспорта захисної споруди.

Певні кошти на будівництво укриттів на території закладів середньої освіти передбачено і в обласному бюджеті. Згідно з відкоригованою програмою розвитку освітнього простору Полтавщини на 2021—2025 роки, пощастить опорним та іншим закладам освіти, де учнів не менш ніж 300. Роботи виконуватимуть на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менш як 50 відсотків. Хочуть реалізувати 65 проєктів, з обласного бюджету на це спрямують приблизно 100 мільйонів гривень.

Якщо всі учасники — керівники громад, відділів освіти — поставляться до виконання завдання відповідально, будувати укриття розпочнуть у другому півріччі цього року.

Щоб шахеди не накрили зненацька, в області оновлять застарілі місцеві автоматизовані системи оповіщення повітряних тривог. Першими її оновили у Горішньоплавнівській територіальній громаді. Про це повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту ПОВА Олександр Чалий. За його словами, вже розробили проєктну документацію для встановлення місцевої автоматизованої системи центрального сповіщення на територіях Великобудищанської, Драбинівської, Сергіївської, Петрівсько-Роменської сільських громад та в Опішненській і Чутівській селищних громадах.

Нові системи оповіщення встановлюватимуть на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Орієнтовно заміна всіх систем оповіщення в області на нові, європейського рівня, обійдеться в 4,5 мільярда гривень.