Учора, 29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з’явилися рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тисяч осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце за однією заявою. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет: навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18-ї години 2 вересня виконати вимоги до зарахування, а саме подати документи до університетів:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

чотири кольорові фото 3Х4;

підписану приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Подавати оригінали необхідних документів для зарахування можна особисто, надіславши скановані копії, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або іншими засобами зв’язку, визначеними правилами прийому. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не буде отримано оригіналів документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування і планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього у своєму електронному кабінеті в меню «Подані заяви» необхідно виділити заяву зі статусом «Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету» та обрати дію «Друк електронної заяви».

У додаткових даних заяви потрібно вказати інформацію, що на час навчання студент потребує поселення в гуртожиток (Так/Ні), а також вказати поштову адресу проживання і натиснути кнопку «Так». Перевірити заповнену інформацію у сформованій заяві та роздрукувати її.

Для накладання кваліфікованого електронного підпису можна скористатися сервісом «Дія-Підпис» за посиланням.

Дистанційне надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж трьох місяців від дати початку навчання.

Цього року подання оригіналів документів про освіту (за умови наявності в ЄДЕБО інформації про них) не є обов’язковим, а заклади вищої освіти в разі вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) у своїх правилах прийому можуть передбачити необхідність подання їхніх сканованих копій для підтвердження розрахунку перезарахування кредитів ECTS за підсумками попереднього навчання.

Нагадуємо, що цього року немає такого документа, як сертифікат НМТ, тож його не потрібно подавати під час виконання вимог до зарахування — вся необхідна інформація вже міститься в ЄДЕБО.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня. Не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 29 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв — тоді вступник має змогу самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки приймання оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.