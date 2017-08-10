Глава уряду доручив керівництву Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки опрацювати можливість надання з державного бюджету коштів на виправлення недоліків у цій електронній системі. На його думку, вона довела свою ефективність, однак потребує додаткової уваги для усунення операційних недоліків.
Під час наради, присвяченої підсумкам вступної кампанії 2017 року, глава уряду заявив: «Можна з упевненістю резюмувати, що складнощі були, але всі питання вже врегульовано, і система довела свою здатність об’єктивно розглядати результати. За фактом усіх зараховано до вищих навчальних закладів. Система готова. І вже під час наступної вступної кампанії у нас не виникатиме проблем».
У свою чергу міністр освіти і науки Лілія Гриневич пояснила, що труднощі здебільшого були пов’язані із запровадженням нового програмного обслуговування. Згідно з укладеним договором, інститут-розробник програмного забезпечення протягом року зобов’язаний повністю усунути будь-які недоліки, розвинути і вдосконалити сервіси, потрібні університетам. Міністр опосередковано попросила вибачення в абітурієнтів і працівників приймальних комісій вищих навчальних закладів за стресові умови роботи.
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, глава уряду підкреслив, що оскільки складнощі подолано, відтепер жодне втручання в систему неможливе. Його висновок чіткий: «Програмне забезпечення — це державна власність. Головна перемога в тому, що приватні особи не впливають на управління цим процесом. Це важливо з огляду на безпекову складову. Дуже важливо, щоб система, яку нині створює Міністерство освіти і науки, була відкритою, конкурентною, щоб молоді люди могли вступити до того навчального закладу, який, на їхню думку, дасть можливість стати конкурентнішими і здобути якісніші знання».
Згідно з даними МОН щодо зарахування на місця бюджетного замовлення, майже 90% вступників зараховано. Відповідні накази видано, триває перерозподіл залишку місць серед пільгових категорій, що мають переважне право на отримання місця державного замовлення. Окрім цього, відомство розв’язує поточні проблеми і здійснює аналіз складнощів вступної кампанії. Передовсім увагу надаватимуть застосуванню сільського коефіцієнта. Усе прораховуватимуть детально, аби наступного літа недоліків не виникало.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»