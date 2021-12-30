Територіальна оборона України — це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюють у мирний час та в особливий період для протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Відповідно до Закону України «Про оборону України», територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних сил, а на території областей — обласні державні адміністрації (в межах своїх повноважень). Основні завдання і заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони України визначено у Законі «Про основи національного спротиву», ухваленому 16 липня 2021 року. Він вводиться в дію з 1 січня 2022-го. Документ передбачає, що тероборону виділять в окремий рід сил у складі ЗСУ.

Навчитися можна уже сьогодні

Улітку цього року з допомогою командира бригади тероборони Черкаської області Анатолія Стуженка та інших обласних керівників («УК» за 30 червня 2021 р.) ми спробували проаналізувати, як відбувається становлен ня та зміцнення загонів тероборони, яка за умов доброї організації може створити дуже несприятливе тло для ворога. Громадяни чинитимуть опір не лише на лінії фронту, а й за нею. До тероборони приходять передовсім мотивовані люди, зацікавлені у зміцненні обороноздатності країни.

«Область сформувала батальйон, придбала техніку, навчала особовий склад, — підсумував Анатолій Стуженко. — Тепер на часі підтримати підрозділ тероборони, щоб не зупинятися на півдорозі, а зробити його по-справжньому дієздатним. А поняття територіальної оборони вивести на якісно новий рівень, який зможе сприяти надійній безпеці країни».

Час минає, ситуація на кордоні України з РФ загострюється. Не дивно, що на останній, грудневій сесії Черкаської обласної ради депутати знову порушили питання про становлення загонів територіальної оборони, їхні потреби. Ішлося про необхідність посилення роботи для злагодження дій військових і цивільного населення в разі критичної ситуації. Сума 900 тисяч гривень, передбачена для потреб цих підрозділів, на думку окремих депутатів, не витримує жодної критики. Наводили приклад Польщі, де працюють над формуванням підрозділів тероборони значно інтенсивніше, передбачаючи на це сотні мільйонів доларів.

У бюджеті враховано витрати

Як пояснив голова облдержадміністрації Олександр Скічко, на початку року під час планування бюджету до нього звернувся керівник територіальної оборони. Він сказав, що для її потреб на рік потрібен мільйон гривень. У підсумку й було передбачено мільйон — саме стільки, скільки потребували. Підрозділ освоїв 900 тисяч гривень, ще залишилися неосвоєні кошти.

Протягом року під час нарад до облдержадміністрації звертався керівник територіальної оборони з приводу забезпечення приміщеннями, транспортом, вирішення організаційних питань. Цим обласна влада й займається. Нині забезпечено необхідними приміщеннями фактично всі районні бригади територіальної оборони. Укладено угоди про надання транспорту, проведено фінансовий аудит. Усі потреби підрозділів, які оприлюднив керівник територіальної оборони в області, враховують — це пріоритетні питання.

Але якщо керівник цього підрозділу не просить більше коштів, то навіщо йому їх надавати? Однаково їх у цей період не освоять, зауважив керівник ОДА. Можливо, в інших областях ситуація інша, наприклад, близькість до кордону. Можливо, хтось не до кінця розуміє поняття територіальної оборони. Мільйон гривень — це не для того, щоб зібрати певну кількість людей, закупити для них обладнання, озброєння. Ці питання — у віданні Міністерства оборони. В облдержадміністрації свої функції. І вона їх виконує.

Олександр Скічко послався на те, що не може розкривати всіх деталей, — багато інформації перебуває під грифом «Таємно». Із 1 січня Закон «Про основи національного спротиву» покладає на всіх певні обов’язки — на територіальні громади, міністерство, облдержадміністрацію. Місцева влада опікується забезпеченням їхньої роботи, наприклад, столами, принтерами, будівлями, автомобілями. Це зона відповідальності обласної влади, й вона її забезпечує.

Є потреба в додатковому фінансуванні наступного року. Нині в області думають про це у плані розподілу видатків 2022-го.

Проте очевидно, ще далеко не всі проблеми розв’язано. Саме тому командир бригади територіальної оборони Черкаської області Анатолій Стуженко звертався не тільки до облдержадміністрації. На одній з останніх сесій міської ради він просив міських депутатів надати підтримку для розгортання у Черкасах підрозділів тероборони. З огляду на вимогу Ради національної безпеки і оборони України, яка ухвалила рішення розгорнути підрозділи територіальної оборони до 15 січня, зауважив він, необхідна допомога в розміщенні цих підрозділів, надання окремих приміщень, підключення їх до електроживлення та опалення. Командир бригади просив про матеріальну підтримку представників бізнесу.

Закликаючи охочих вступати до лав територіальної оборони, Анатолій Стуженко послався на приклад одного з депутатів Черкаської міської ради Руслана Батира, який вирішив влитися в лави підрозділу. Нині його призначено заступником командира бригади територіальної оборони Черкаської області.

На думку фахівця оборонних стратегій

Нині у ЗМІ багато дискусій із приводу того, якій бути сучасній територіальній обороні. Є різні думки, погляди на проблему. Однак чітко зрозуміло: під час можливої воєнної агресії необхідно забезпечити активну відсіч ворогові на нашій території та швидко залучити до цього все суспільство.

Сили територіальної оборони України для ефективної відповіді мають містити до 400 тисяч озброєних і підготовлених бійців, повідомив на презентації дослідження «Цільова модель територіальної оборони» його автор експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. За його словами, загони чисельністю до 500 добровольців слід формувати в кожному місті й до 100 — у кожній об’єднаній територіальній громаді. «Це більше, ніж можуть сьогодні зібрати як ударне угруповання Збройних сил РФ. Відповідно така війна втрачає сенс, це і є асиметрична відповідь», — зауважив він.

Представники цивільних адміністрацій, впливові громадяни та лідери громадської думки мають бути інтегровані в діяльність місцевої територіальної оборони. Важливим він назвав принцип територіальності: «Я захищаю свій дім». Сили територіальної оборони, на думку фахівця, мають стати інтеграційною платформою для навчання населення військової справи та основою для реформування військової служби за призовом, що дасть змогу перейти від 18-місячної служби до коротшого терміну. Віктор Кевлюк запропонував використовувати сили територіальної оборони не лише в особливий період у разі збройного конфлікту, а й для врегулювання кризових ситуацій.

Серед проблем, які залишилися нерозв’язаними й після ухвалення Закону «Про основи національного спротиву», експерт назвав брак доктрини територіальної оборони, примусовий принцип комплектування їхніх сил, залишковий принцип фінансування, нестачу інфраструктури та правового статусу добровольців.

Хоч би як оцінювати запропоновану законом концепцію національного опору, альтернативи рухові активної всенародної протидії агресорові немає.

А тим часом

Підрозділи розгортаються

Відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», з наступного року в країні буде розгорнуто військові частини територіальної оборони (ТрО). Чотири регіональні управління здійснюватимуть керування відповідними підрозділами ТрО.

До військово-сухопутної зони Регіонального управління «Північ» Сил ТрО увійдуть місто Київ та шість областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Київська. У кожній з них буде сформовано бригаду тероборони, а кількість батальйонів відповідатиме кількості районів, утворених під час адміністративної реформи (плюс батальйон в обласному центрі).

Підрозділи заплановано розгорнути до 15 січня 2022 року. Тож уже варто поспішити, обрати посаду та стати на захист свого дому та родини.