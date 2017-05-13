Потужний «Нью Холланд», який досі здавався таким неприступним, завдяки досвідченим майстрам виробничого навчання поступово розкриває учням свої секрети. Група майбутніх трактористів-машиністів ліцею, вже оволоділи теорією і переходять до набуття практичних навичок. У хлопців загоряються очі від усвідомлення того, що незабаром вони стануть справжніми трактористами. Саме цей заклад навчає кермуванню надпотужними тракторами й комбайнами, іншою новітньою технікою. Незабаром учні роз’їдуться по своїх селах, де давно потрібні кваліфіковані механізатори, які розбираються в сучасних машинах з електронною системою управління.

Адже нині на полях працюють «Джон Діри», «Ландіні» та інші потужні машини, якими й управляти може не кожен. У Лисянці на Черкащині йдуть у ногу з часом, дружать із новітньою технікою й забезпечують грамотними механізаторами сільгосппідприємства своєї та сусідніх областей. Ще й передають досвід іншим, адже ліцей став базовим з проведення практичних семінарів для українських профтехучилищ сільськогосподарського напряму.

— Завдяки високій кваліфікації випускників нашого ліцею, як мовиться, з руками відривають роботодавці, — розповідає директор закладу Олександр Яцюк. — Ще під час навчання їх запрошують на практику, пропонують роботу, обіцяють високу зарплату, житло та підйомні виплати. І молоді механізатори виправдовують довір’я. Багато з них демонструють зразки хліборобської майстерності.

Зрозуміло, що підготувати кваліфікованого механізатора — справа не одного дня. 44 досвідчені педагогічні працівники, в тому числі 19 майстрів виробничого навчання, передають юнакам і дівчатам свої знання і досвід. Навички та вміння майбутні механізатори шліфують на власному виробничому полігоні на техніці, яка постійно оновлюється. Її набір цілком достатній для потреб навчального процесу, як і потужна ремонтна база.

Загальна площа земельних угідь закладу — 232 гектари, з них орні землі займають 188 гектарів. Тож учні успішно оволодівають технологіями вирощування зернових культур. Є тут і комора, і ангар для зберігання техніки, млин, крупорушка, пасіка на 27 вуликів. Тут ще й переробляють у сортову крупу пшеницю, ячмінь та кукурудзу. В підсобному господарстві розводять овець, свійських та навіть диких свиней. Тож учні до всього ще й здобувають навики роботи у фермерському господарстві. Паралельно з навчанням, допомагають населенню з обробкою ґрунту: оранкою, культивацією, дискуванням, сівбою, обприскуванням, збиранням урожаю.

— Ми надаємо нашим вихованцям змогу здобути три професії, приміром, тракторист-комбайнер, водій, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, — додає заступник директора Людмила Чумаченко. — Це підвищує мобільність і конкурентність молоді на ринку праці. Більше того, чимало третьокурсників паралельно закінчують курси, де здобувають і фах будівельника. Нині, приміром, має попит фах стропальника і монтажника гіпсокартонних конструкцій. Таке навчання розраховане ще й для дорослого населення, незайнятих осіб за направленням центру зайнятості. Двічі на рік випускаємо групу водіїв легкових автомобілів. За рік у нас більше сотні осіб проходять курсове навчання за різними спеціальностями. Недавно одержали ліцензію й організували базу для навчання операторів (кочегарів) котельні, які обслуговують твердопаливні котли, саме такі нині встановлюють на багатьох місцевих підприємствах. У ліцеї здобувають фах офіціанти, адміністратори закладів харчування та інших підприємств, офісів, секретарі керівника, оператори комп’ютерного набору — професії актуальні для молоді.

І все-таки, якщо протягом кількох останніх років багато випускників шкіл виявляли бажання освоювати будівельні спеціальності, то нині пріоритети повертаються в бік механізаторів.

За словами вихованців ліцею, з-поміж багатьох навчальних закладів вони обрали цей заклад не тільки тому, що він пропонує затребувані професії. Багато важать міцна матеріально-технічна база, добрі умови навчання та побуту. У навчальному корпусі на 400 місць є 18 спеціалізованих кабінетів, спортзал, три лабораторії, чотири навчально-виробничі майстерні, їдальня, де учні харчуються тричі на день. Чотириповерховий гуртожиток, розрахований на 160 місць, містить інформаційно-ресурсний центр, медпункт, кухню, усі зручності для комфортного перебування.

Тут уміють організувати цікаве дозвілля. Більшість учнів паралельно здобуває середню освіту, одержує стипендію, а по закінченні має непогані заробітки.

Профтехосвіта, незважаючи на всі труднощі з реформуванням, затребувана в суспільстві. Підприємства потребують нових робітничих кадрів, навчених працювати з сучасним устаткуванням і новітньою технікою. В Україні аграрній — майбутнє за молодими ентузіастами, які свідомо обирають для себе почесну ще з діда-прадіда хліборобську професію. Однак, реформуючи галузь, каже директор ДНЗ «Лисянський професійний аграрний ліцей» Олександр Яцюк, слід зважати на те, що кожен регіон, кожна область затребує для себе ті чи інші спеціальності. Вони не можуть бути однаковими, скажімо, в Черкаській і Закарпатській чи Волинській областях. Тому й фінансування закладів, управління якими передане на регіональний рівень, має бути диференційованим.