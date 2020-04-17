Під час карантину з огляду на обмеження підприємство, де я працював, змушене було закрити свій бізнес, і я став безробітним. Підкажіть, будь ласка, чи можу тепер, під час карантину, зареєструватися в центрі зайнятості та отримувати допомогу у зв’язку з безробіттям?

К. Кудімов,

м. Київ

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 30.03.2020 №540-IX було внесено зміни у Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами та доповненнями, далі закон).

Статус безробітного надається особам з першого дня реєстрації їх у центрі зайнятості за їхньою особистою заявою без вимог до наявності підходящої роботи.

Допомога у зв’язку з безробіттям призначається з першого дня надання статусу безробітного, а не на восьмий, як було раніше. Виплата допомоги у зв’язку з безробіттям може здійснюватися без особистого відвідування безробітним центру зайнятості за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв’язок, електронні засоби тощо). Ці правила діятимуть на весь період карантину.

Державний центр зайнятості розробив новий порядок реєстрації та обслуговування безробітних у період карантину. Ознайомитися з ним можна на сайті державної служби зайнятості і Київського міського центру зайнятості.

Кожен громадянин, який має на це відповідне право, згідно із Законом «Про зайнятість населення», може за бажання зареєструватися у службі зайнятості. Як це зробити?

Щонайперше треба обрати районну філію Київського міського центру зайнятості, найзручнішу для вашої реєстрації та подальшого обслуговування. Це можна зробити, зайшовши на сайт Київського міського центру зайнятості та на сторінку в соціальній мережі Facebook.

Тут ви знайдете електронну поштову скриньку обраної вами філії КМЦЗ.

Наступним кроком має стати підготовка заяв. Якщо у вас немає змоги роздрукувати їх із сайту, напишіть заяви власноруч (зразок заповнення заяв — на сайті).

Або ж завантажте форми заяви про надання/поновлення статусу безробітного та заяви про призначення/поновлення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, роздрукуйте, заповніть заяви та підпишіть їх (зазначте у заяві ваші актуальні контакти). Зробіть фото або скан підписаних заяв.

Оформлені заяви додайте як вкладення до е-листа обраного вами центру зайнятості. У темі листа зазначте прізвище, ім’я, по батькові, наприклад «Електронне подання документів — Іваненко Іван Іванович». Надішліть сформований лист на електронну поштову скриньку обраного вами центру зайнятості.

Подати документи на реєстрацію можна й іншим способом — через скриньку для кореспонденції в районній філії КМЦЗ. Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома, складіть у конверт. Заповнити заяви можна безпосередньо біля скриньки в філії. Для цього знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність, тому візьміть документи з собою.

Надалі заявникові треба чекати відповіді центру зайнятості щодо прийнятих рішень, про яке його повідомлять електронною поштою або телефоном. Тримайте зв’язок зі своїм кар’єрним радником.

Звертаємо вашу увагу: заявник несе відповідальність за достовірність та повноту поданих відомостей та документів.

Відповідно до вимог Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792, після завершення карантину або надзвичайної ситуації впродовж 10 робочих днів ви маєте подати до центру зайнятості оригінали документів, необхідні для надання статусу безробітного (п. 17—19 порядку). Цей період може бути продовжено з урахуванням поважної причини, передбаченої п. 28 порядку. При цьому центр зайнятості виконує свої повноваження щодо здійснення верифікації поданих вами документів та розслідування страхового випадку.

Як і раніше, місце реєстрації не обмежується: можна зареєструватися хоч у Києві, проживаючи, наприклад, у Львові, або навпаки. Проте внутрішньо переміщені особи мають реєструватися лише за місцем фактичного проживання, зазначеного в довідці. Варто підійти максимально відповідально до вибору місця реєстрації, адже після закінчення карантину необхідно у 10-денний термін відвідати центр зайнятості та надати оригінали документів, а надалі особисто відвідувати центр у звичайному режимі.

Чи може співробітник підприємства отримувати допомогу через часткове безробіття під час карантину? Кому вона надається та який механізм її отримання?

С. Козоріз,

м. Запоріжжя

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала доопрацьований законопроєкт №3279-д про зміни до Державного бюджету-2020.

Цей закон визначає, зокрема, норму щодо виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину через пандемію коронавірусу.

Так, в статтю 471 закону «Про зайнятість населення» внесено чергові зміни, які спрямовані на розширення кола роботодавців, що можуть претендувати на отримання допомоги по частковому безробіттю.

Нові норми цієї статті.

Стаття 471 закону «Про зайнятість населення» регламентує для роботодавців «Допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі — допомога по частковому безробіттю на період карантину).

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

Зазначається, що допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за умови сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець звертається до районної філії за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності, з наступними документами:

• заява у довільній формі;

• копія наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

• довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності;

• відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цією статтею.

Загальні законодавчі норми статті 471, що були прийняті раніше, залишаються наступними.

Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Допомога по частковому безробіттю на період карантину встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Розмір допомоги по частковому безробіттю на період карантину визначається, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі Фонд), і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

У разі звільнення осіб, яким виплачувалась допомога по частковому безробіттю на період карантину на підставі п. 1 ст. 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), п. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 38 КЗПпУ, протягом періоду, який дорівнює періоду отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, роботодавець повертає кошти в повному обсязі до Фонду.

Механізм реалізації статті 471 Закону «Про зайнятість населення» визначається Кабінетом міністрів України у вигляді «Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину», який наразі очікуємо для використання в роботі.

Ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» також зазнала змін. Її новація — те, що допомогу у зв’язку з частковим безробіттям можуть надавати, якщо зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників вимушене, оскільки роботодавець вживає заходів щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації.

Виплату працівникам допомоги у зв’язку з частковим безробіттям здійснює підприємство з першого дня скорочення тривалості їхнього робочого часу за рахунок коштів фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більш як 180 календарних днів протягом року.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога у зв’язку з частковим безробіттям (розірвання трудового договору протягом шести місяців, якщо допомога виплачувалася менш ніж 180 календарних днів — протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 38 Кодексу законів України про працю, кошти повертаються в повному обсязі до фонду. Кошти не підлягають поверненню, якщо роботодавець вживав заходів для профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації.

Право на допомогу у зв’язку з частковим безробіттям мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менш як шість календарних місяців, сплачували страхові внески та в яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

Якщо роботодавець вживає заходів з профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на допомогу у зв’язку з частковим безробіттям мають усі застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

Право на отримання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям за ст. 47 закону мають підприємства: незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції; не мають заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва; не мають непогашеної заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за період до 1 січня 2011 року та (або) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли до зупинення (скорочення) виробництва; не мають несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та/або Закону України «Про зайнятість населення».

Перший крок роботодавця: письмово повідомити центр зайнятості за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про можливе зупинення (скорочення) виробництва за формою повідомлення, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 19.03.2013 №136 не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.

Механізм реалізації ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» регламентовано Порядком надання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 07.03.2013 №103.

Чи виплачується допомога у зв’язку з безробіттям під час карантину? В якому розмірі?

Т. Макаренко,

м. Київ

Так, допомога у зв’язку з безробіттям під час карантину безробітним продовжує виплачуватися.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Тому розмір допомоги по безробіттю розраховується індивідуально для кожного. Проте, розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 8408 грн. Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу становить 1800 гривень, а особам, які працювали протягом 12 місяців, що передували безробіттю менш ніж 6 місяців, або ж мають тривалу перерву в роботі — виплата допомоги по безробіттю призначається без урахування страхового стажу. Наразі вона становить 650 гривень, проте правлінням Фонду планується збільшити до 1000 грн на період дії карантину.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до набуття права на пенсію за віком) — 720 календарних днів.

Чи можу я змінити центр зайнятості і стати на облік в іншому? Що для цього потрібно?

Є. Лапшина,

м. Житомир

Так, можна. За бажання зареєстрований безробітний може шукати роботу, отримувати виплату матеріального забезпечення у разі безробіття та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості (п. 29 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №792). У цьому разі він подає до обраного центру зайнятості відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка безробітного. Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості, до якого він звернувся, здійснюється на наступний день після прийнятої заяви.

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