На що нині найбільше скаржаться українські фермери? Зазвичай на недостатність обігових коштів, високі кредитні ставки, неможливість придбати сучасну сільгосптехніку. А є й ті, хто не скаржиться, а докладно вивчає нормативні акти, відвідує семінари і тренінги, вчиться господарювати в сучасних умовах, використовує можливості, які пропонує держава. Серед таких Вікторія Верозубова із Запорізької області. Торік для свого фермерського господарства дівчина придбала універсальний колісний трактор виробництва Південного машинобудівного заводу. Просто скористалася перевагами державної Програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 01.03.2017 №130.

Спочатку лише арифметика

Як розповідає Вікторія, підготовка документів і переказ грошей у банку зайняли лише кілька днів, а через два місяці фермер отримала від держави компенсацію обсягом 25% вартості трактора без урахування ПДВ. Згодом отримала ще 15% компенсації, передбаченої державою для фермерських господарств, у користуванні яких перебуває до 500 гектарів землі, й виручка за попередній рік становила до 15 мільйонів гривень.

Отже, проста арифметика. За трактор сплатили 564 тисячі гривень, 180 тисяч відразу компенсує держава. Виходить, що купівля новенького трактора із заводу-виробника обійшлася за ціною вживаного. Тож програма державної підтримки для сільгоспвиробників в Україні існує в реальності, а не на папері. Звісно, вона, може, й не така досконала, як хотілося б, однак фермери можуть розраховувати на компенсацію частини вартості насіннєвого матеріалу і саджанців, взяти кредит під оптимальний відсоток річних, отримати часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

Чи знають про це ті, кому призначено допомогу, — інше питання. В областях складається по-різному. Політика одних департаментів АПК на місцях спрямована на популяризацію програм державної допомоги, однак є й такі, що самі до ладу не знають, як працюють програми, в чому їхні переваги, і не можуть поділитися інформацією з тими, хто потребує допомоги, — виробникам сільськогосподарської продукції.

У Запорізькій та Херсонській областях фермери про програми знають і беруть у них активну участь. Про це свідчать вищі, ніж загальні в Україні, показники освоєння запропонованих державою коштів.

За проміжними даними Міністерства аграрної політики та продовольства, з 945 мільйонів гривень, передбачених на часткову компенсацію сільгосптехніки та обладнання торік, фактично було освоєно 233,9 мільйона. А за перше півріччя 2018-го обсяг придбання сільгосптехніки збільшився на 37% порівняно з аналогічним періодом позаторік.

Це свідчить, що багато залежить від поінформованості фермерів і від бажання влади таку інформацію надавати. Скажімо, про те, що у фермерів є преференції під час купівлі необхідних у господарстві товарів, мама Вікторії Верозубової Тетяна Сус дізналася на семінарі, який проводила Запорізька облдержадміністрація торік навесні.

«Ми давно хотіли придбати трактор, адже брати в оренду занадто дорого. У нас був старенький, але постійно доводилося витрачатися на його ремонт. Коли постало питання вкласти 150 тисяч гривень у ремонт старого чи купити новий, ми вирішили ризикнути і придбали трактор за програмою держпідтримки», — пояснює вона.

Непросто, однак можливо

Згідно з урядовою постановою, програма часткової компенсації поширюється лише на офіційно зареєстровані бізнеси: фермерські господарства-юридичні особи, ФОП четвертої групи, сімейні ферми. Розмір компенсації не має обмежень, допомога безповоротна.

Як стверджує Тетяна Сус, підготували та оформили документи оперативно. Отримання покупки відняло більше часу. Річ у тому, що Південний машинобудівний завод запропонував фермерському господарству трактор 2015 року випуску, що, судячи з його технічного стану, весь цей час простояв просто неба. Щоб представники заводу змінили пропозицію, фермерському господарству довелося вдатися до розмов про розірвання договору купівлі-продажу, фермери були готові зателефонувати й на урядову гарячу лінію. Так завдяки жіночим вмовлянням вдалося-таки придбати новенький трактор.

— Трактор — це не автомобіль з автосалону, звісно, він на гарантії, але постійно викликати фахівця із Дніпра, щоб зупинити, наприклад, протікання мастила, не зовсім зручно, простіше довірити обслуговування водієві, — зазначає мінуси і плюси придбання Тетяна Сус. — Нас би більше влаштував міні-трактор, однак, згодна, що державна програма має підтримувати вітчизняного виробника. Фермери охоче користувалися б програмою, якби співвідношення ціни і якості запропонованої у програмі техніки було адекватним. Що стосується маленьких тракторів, то вибір невеликий — лише одна модель.

Після того як трактор доставили до місця, його потрібно поставити на облік у місцевому управлінні Держпродспоживслужби. Спеціаліст служби виїжджає за заявками лише раз на тиждень. Із цим можуть бути певні затримки. Коли ж трактор узято на облік, комісія при Міністерстві аграрної політики та продовольства розглядає заяву фермера і дає згоду на компенсацію.

Тим часом натхнені отриманою допомогою Вікторія і Тетяна вирішили скористатися ще однією державною програмою — здешевлення кредитів, узятих у комерційних банках, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 29.04.2015 №300, і взяти у кредит гроші для завершення будівництва консервного цеху.

— Люди не реєструють свого бізнесу, не хочуть показувати обігові кошти, не платять податків і обурюються, що держава не надає їм ніякої допомоги. Хто в цьому винен? Самі! Великі компанії мають змогу одержати допомогу, тому що ведуть господарську діяльність прозоро, — розмірковує фермер. — Я вдячна Українському проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, завдяки якому брала участь у кількох тренінгах. Після цього остаточно переконалася, що у зареєстрованого бізнесу набагато більше можливостей, ніж у незареєстрованого. Працюючи прозоро, сільгоспвиробник може претендувати на кредит на прийнятних умовах.

У реалізації урядових програм істотну інформаційну підтримку надає Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, який розробив спеціальні наочні матеріали за всіма програмами державної допомоги сільгоспвиробникам. Щоб допомогти аграріям дізнатися, на яку допомогу вони можуть розраховувати і як саме її отримати.

Уряд ухвалив Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації до 2020 року. У ній зазначено, що системна державна підтримка дасть змогу реалізувати виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств, сприятиме розвитку сільських територій і нарощуванню виробництва агропродукції з високою доданою вартістю. А головне, що концепція має фінансове наповнення. 2019 року фермерські господарства країни зможуть одержати мільярд гривень державної підтримки. Звичайно, якщо є бажання, наполегливість і селянська мудрість.