Наближаються різдвяні свята – католицьке Різдво 25 грудня і Різдво східних християн 7 січня. У різних країнах світу склалися свої традиції святкування, а також частувань у Святвечір – переддень Різдва.
Як виглядає традиційний різдвяний стіл у різних куточках світу:
Україна
В Україні у переддень Різдва готують 12 страв, серед яких обов'язково повинні бути кутя та вареники з різними начинками.
Швейцарія
Швейцарці нанизують шматочки м'яса на довгу виделку і занурюють їх у киплячий бульйон, щоб зварити його. Потім це м'ясо подається з картоплею фрі або картопляними чіпсами, а також різними соусами.
Данія
Тут на Різдво їдять flæskesteg (флескестег) – запечену свинину. З нею їдять тушковану червону капусту, невелику карамелізовану картоплю й чіпси. На десерт ris' a'la mande –рисова каша з мигдалем, збитими вершками і ваніллю.
У Португалії вечеря напередодні Різдва називається «consoada» і складається з bacalhau (висушена солона тріска), відвареної картоплі, варених яєць, відвареної цибулі, відвареного нуту, відвареної капусти та іншої зелені, политих оливковою олією і соусом з нарізаної сирої цибулі, часнику і петрушки. Іншою традиційною стравою є polvo à lagareiro (восьминіг на грилі) і batatas a murro (товчена картопля, яка запікається в духовці з часником, петрушкою й оливковою олією).
Британія
У Великій Британії традиційно їдять індичку (але іноді це може бути гусак або курка) з журавлинним соусом, брюссельською капустою, pigs in blankets (невеликі ковбаски, загорнуті беконом), смажені моркву, картоплю і пастернак.
Польща
У Польщі в Святвечір традиційно їдять борщ з варениками.
У Гватемалі опівночі перед Різдвом їдять тамале – коржі з кукурудзяного борошна, загорнуті в кукурудзяне листя, з начинкою з м'ясного фаршу, сирів, фруктів, або овочів, приготовані на пару.
Швеція
На традиційному різдвяному столі в Швеції ви знайдете шинку, фрикадельки, ковбаски, різні види оселедця, копчений лосось або вугор, червону капусту, брюссельську капусту і «Спокусу Янссона» (картопляна запіканка з анчоусами).
Філіппіни
На Філіппінах Святвечір – або Noche Buena – зазвичай починається опівночі. До святкового столу зазвичай готують окіст, а як гарнір – спагетті або рис. На десерт філіппінці їдять фруктовий салат, приготований з винограду, яблук, вишень і тропічних фруктів, таких як папайя і ананас, і приправлений сумішшю вершків і згущеного молока. Також готують молочний флан – десерт, близький родич крем-брюле.